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19:16 - Analyse démographique des élections municipales à Armissan La structure démographique et socio-économique d'Armissan définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections municipales. Dans le village, 14,79% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 37,49% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (20,75%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 911 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,82%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,91%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Armissan, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quel score pour le RN à Armissan lors des dernières élections ? Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Armissan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 28,30% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 51,31% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 23,84% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 51,15% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 38,44% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 42,43% pour le RN. Il s'imposera avec 53,95% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Frédéric Falcon.

16:58 - Les électeurs d'Armissan vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la participation s'élevait à 66,01 % à Armissan lors des municipales de 2020, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 018 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 86,86 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 58,15 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 77,47 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 64,36 % des électeurs (soit environ 759 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît donc sensiblement comme une zone civiquement engagée. En ce jour de municipales 2026 à Armissan, cette contingence sera en conséquence scrutée.

15:59 - À Armissan, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs d'Armissan avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 38,44% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Armissan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Frédéric Falcon (Rassemblement National) avec 42,43% au premier tour, devant Viviane Thivent (Union de la gauche) avec 30,26%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédéric Falcon culminant à 53,95% des suffrages exprimés localement. La situation politique d'Armissan a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs d'Armissan ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Armissan portaient leur choix sur Viviane Thivent (Nupes) avec 23,99% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Frédéric Falcon (Rassemblement National) en première position avec 51,15% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Armissan plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,30% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 21,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,31% pour Marine Le Pen, contre 48,69% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Armissan : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Armissan, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,17 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 57 880 €, en net recul par rapport aux quelque 344 100 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Armissan s'est établi à 56,30 % en 2024 (contre 25,61 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Armissan s'est établi à 1 081 € en 2024, alors que ce montant se situait à 843 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Armissan Pour Tous" grande gagnante de la dernière élection municipale à Armissan À Armissan, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, José Frere a dominé le scrutin en totalisant 58,10% des voix. En deuxième position, Jean Bonhoure a engrangé 318 voix (41,89%). Ce succès d'emblée de José Frere a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Armissan, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant ce succès éclatant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.