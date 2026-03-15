Résultat municipale 2026 à Armissan (11110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Armissan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Armissan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Armissan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ALBERT
Lionel ALBERT (12 élus) ARMISSAN AUTREMENT 2026 		451 52,63%
  • Lionel ALBERT
  • Isabelle DA COSTA
  • Laurent WAGENER
  • Perrine PELOUZE
  • Marc DEYMIER
  • Cécile DOUËZY D'OLLANDON
  • Christophe COMBES
  • Nadine CROUZAT
  • Jean-Marc SOUM
  • Brigitte FULLEDA
  • Jean-Michel GARCES
  • Valérie GERMAIN
Bernard TAILHADES
Bernard TAILHADES (3 élus) 100 % POUR ARMISSAN 		406 47,37%
  • Bernard TAILHADES
  • Isabelle DUSAULCY
  • Didier CHALLINE
Participation au scrutin Armissan
Taux de participation 77,24%
Taux d'abstention 22,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Nombre de votants 906

Source : ministère de l’Intérieur

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