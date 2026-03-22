Résultat municipale 2026 à Arnay-le-Duc (21230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arnay-le-Duc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arnay-le-Duc, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arnay-le-Duc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benjamin LEROUX (12 élus) ARNAY PASSIONNEMENT
|322
|50,16%
|
|Jean-François CAUTAIN (2 élus) AGIR POUR ARNAY
|211
|32,87%
|
|Jean-Yves ADAM (1 élu) PARTAGEONS NOTRE DYNAMISME
|109
|16,98%
|
|Participation au scrutin
|Arnay-le-Duc
|Taux de participation
|64,62%
|Taux d'abstention
|35,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|652
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Arnay-le-Duc - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benjamin LEROUX (Ballotage) ARNAY PASSIONNEMENT
|289
|46,17%
|Jean-François CAUTAIN (Ballotage) AGIR POUR ARNAY
|189
|30,19%
|Jean-Yves ADAM (Ballotage) PARTAGEONS NOTRE DYNAMISME
|148
|23,64%
|Participation au scrutin
|Arnay-le-Duc
|Taux de participation
|63,66%
|Taux d'abstention
|36,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,71%
|Nombre de votants
|643
Election municipale 2026 à Arnay-le-Duc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arnay-le-Duc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arnay-le-Duc.
L'actu des élections municipales 2026 à Arnay-le-Duc
18:36 - Arnay-le-Duc : retour sur le dernier verdict politique en date
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Le scrutin des Européennes de 2024 à Arnay-le-Duc avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,57%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,50% des suffrages. René Lioret (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des élections des députés à Arnay-le-Duc une vingtaine de jours plus tard avec 50,94%. Didier Paris (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 25,56%. Le second tour avait confirmé ce résultat, René Lioret culminant à 53,25% des voix dans la localité.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Arnay-le-Duc ?
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Arnay-le-Duc se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Benjamin Leroux a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 288 suffrages (54,54%). Juste derrière, Jean-François Cautain a recueilli 240 votes (45,45%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Arnay-le-Duc, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des élections à Arnay-le-Duc
Comme le précise la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager Benjamin Leroux (DIV) et sa liste "Arnay Passionnement", Jean-Yves Adam avec la liste "Partageons Notre Dynamisme" (DIV) et Jean-François Cautain (DIV) et sa liste "Agir Pour Arnay" pour le match retour ce dimanche. Les votants de la commune seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote d'Arnay-le-Duc, pour remplir leur devoir civique.
11:59 - Benjamin Leroux largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Benjamin Leroux a remporté le premier tour des municipales à Arnay-le-Duc il y a une semaine, avec 46,17 % des suffrages exprimés. Derrière, Jean-François Cautain a pris la position de dauphin avec 30,19 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. La meilleure place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Benjamin Leroux, mais il a concédé cependant 8 points. Pour compléter ce tableau, avec 23,64 %, Jean-Yves Adam est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Arnay-le-Duc, le vote a mobilisé 63,66 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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