Résultat municipale 2026 à Arnay-le-Duc (21230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arnay-le-Duc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arnay-le-Duc, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arnay-le-Duc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benjamin LEROUX
Benjamin LEROUX (12 élus) ARNAY PASSIONNEMENT 		322 50,16%
  • Benjamin LEROUX
  • Jeannine SANCHEZ
  • Christophe CRAMETTE
  • Claude MORIN
  • Eric DOMIN
  • Martine MOATI
  • Jorge DE OLIVEIRA
  • Nathalie CARLIER
  • Jeremy BERTHIER
  • Childerique LOFFROY
  • Michel PONSARD
  • Karine MORTIER
Jean-François CAUTAIN
Jean-François CAUTAIN (2 élus) AGIR POUR ARNAY 		211 32,87%
  • Jean-François CAUTAIN
  • Marie-Aleth CLERGET
Jean-Yves ADAM
Jean-Yves ADAM (1 élu) PARTAGEONS NOTRE DYNAMISME 		109 16,98%
  • Jean-Yves ADAM
Participation au scrutin Arnay-le-Duc
Taux de participation 64,62%
Taux d'abstention 35,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 652

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Côte-d'Or ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Arnay-le-Duc - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benjamin LEROUX
Benjamin LEROUX (Ballotage) ARNAY PASSIONNEMENT 		289 46,17%
Jean-François CAUTAIN
Jean-François CAUTAIN (Ballotage) AGIR POUR ARNAY 		189 30,19%
Jean-Yves ADAM
Jean-Yves ADAM (Ballotage) PARTAGEONS NOTRE DYNAMISME 		148 23,64%
Participation au scrutin Arnay-le-Duc
Taux de participation 63,66%
Taux d'abstention 36,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 643

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