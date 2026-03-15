Résultat municipale 2026 à Arnières-sur-Iton (27180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arnières-sur-Iton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arnières-sur-Iton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arnières-sur-Iton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Béatrice PARENT-TANGUY
Béatrice PARENT-TANGUY (16 élus) POUR ARNIERES AVEC VOUS 		402 62,13%
  • Béatrice PARENT-TANGUY
  • Dominique UMMENHOVER
  • Dominique BLASSEL
  • Julien ANDRÉ
  • Corinne DAVOUST-PRIEUX
  • Roger TIXIER
  • Isabelle MIGLIO
  • Gauthier METAYER
  • Nelly RADIGUE
  • Mikaël GALLISSIAZ
  • Marie-Thérèse FRILEUX GOSSENT
  • Didier DAVOUST
  • Caroline UMMENHOVER
  • François-Xavier GUENE
  • Nadège PERRIER
  • Régis CHEVAUCHÉE
Sébastien DELHOMME
Sébastien DELHOMME (3 élus) Arnieres Naturellement 		245 37,87%
  • Sébastien DELHOMME
  • Sylvie SANSANO
  • Julien DEFRANCE
Participation au scrutin Arnières-sur-Iton
Taux de participation 53,55%
Taux d'abstention 46,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 664

Source : ministère de l’Intérieur

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