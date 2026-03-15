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19:17 - Les données démographiques d'Arnières-sur-Iton révèlent les tendances électorales Quel portrait faire d'Arnières-sur-Iton, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 651 habitants répartis dans 795 logements, cette ville présente une densité de 135 hab par km². Ses 73 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,04%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 33,89% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,86% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 174,17 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Arnières-sur-Iton, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Où en est le RN à Arnières-sur-Iton aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Arnières-sur-Iton il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 25,11% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,27% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 23,99% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national arrachait 40,28% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,77% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,31% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 48,34% le dimanche suivant.

16:58 - La commune d'Arnières-sur-Iton plutôt abstentionniste lors des élections L'affluence dans les bureaux de vote d'Arnières-sur-Iton constituera un enjeu majeur pour cette élection municipale. Lors des municipales de 2020, la participation avait culminé à 32,58 % à la fin du premier tour (en deçà de la moyenne nationale) alors que la pandémie du coronavirus ajoutait un contexte particulier à la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 76,73 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 53,31 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,81 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,80 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en déficit de participation.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Arnières-sur-Iton a-t-elle voté ? La situation politique d'Arnières-sur-Iton a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (37,77%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Arnières-sur-Iton avaient ensuite propulsé aux avants-postes Katiana Levavasseur (Rassemblement National) avec 38,31% au premier tour, devant Timour Veyri (Union de la gauche) avec 24,00%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Timour Veyri (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 51,66%.

14:57 - Arnières-sur-Iton : des verdicts éminemment parlants dans les urnes il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Arnières-sur-Iton plébiscitaient Fabien Gouttefarde (Ensemble !) avec 33,17% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,72%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Arnières-sur-Iton quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 33,93% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 25,11%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,73% pour Emmanuel Macron, contre 40,27% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Arnières-sur-Iton laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Et si l'élection à Arnières-sur-Iton se jouait sur la fiscalité ? Alors que les impôts locaux ont progressé à Arnières-sur-Iton entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 10,42 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 13 900 euros la même année. Une somme loin des 249 890 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Arnières-sur-Iton a évolué pour se fixer à 43,77 % en 2024 (contre 24,53 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Arnières-sur-Iton s'est établi à environ 892 euros en 2024 contre 678 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Arnières-sur-Iton L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Arnières-sur-Iton est riche d'enseignements. Seule en lice, la liste menée par Alain Comont a naturellement recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Arnières-sur-Iton, cet équilibre pose les bases. Cette année, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.