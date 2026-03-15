Résultat de l'élection municipale 2026 à Arnouville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arnouville

Tête de listeListe
Nezahat Bilem
Nezahat Bilem Liste de La France insoumise
POUR QUE VIVE ARNOUVILLE
  • Nezahat Bilem
  • Roni Kilic
  • Fadoi Morssi
  • Franck Verrecchia
  • Yvette Tunc Ogur
  • Mourad Gadacha
  • Fabienne Valérie Livadaris
  • Efkan Alexandre Bozan
  • Murielle Fernandes
  • Oumar Sylla
  • Hélène Berfin Geles
  • Eren Alagoz
  • Fadila Benbalit
  • Imran Khan
  • Céline Cottin
  • Imad Youcef Moussaoui
  • Sema Nur Katkay
  • Mazlum Tosun
  • Delphine Toprak
  • Serdar Ayaz
  • Laëtitia Claire Josette Dupont
  • Kevin Geles
  • Mélia Paluoglu
  • Sipan Alp
  • Djemila Mouna Morssi
  • François Bassole
  • Emine Yesilmen
  • Yannis Malek Bouredji
  • Shana Sahin
  • Abdullah Shafqatur
  • Lina Yahiaoui
  • Harjinder Singh
  • Julia Victoria Palka
  • Elies Khaldi
Pascal Doll
Pascal Doll Liste divers droite
RÉUSSIR ARNOUVILLE
  • Pascal Doll
  • Claude Fernandez Veliz
  • Adrien Da Costa
  • Nektar Balian
  • Mathieu Doman
  • Isabelle Gourdon
  • Christophe Altounian
  • Sarah Moine
  • Tony Fidan
  • Nathalie Balikdjian
  • Joël Delcambre
  • Sophie Lebon
  • Romuald Serva
  • Sylvie Guinemer
  • Christophe Martin
  • Isabelle Caron
  • Christophe Piegza
  • Rose-Marie Abousefian
  • Alain Durand
  • Khadija Blondel
  • Patrick Brzozowski
  • Rita Aydin
  • Laurent Cokgul
  • Natalia Goncalves
  • Alper Kucun
  • Rose-Emilie Nicolas
  • Daniel Yaramis
  • Marie-Aline Lippens
  • Abdelkader Morghad
  • Jacqueline Tatli
  • Alain Saadoun
  • Yveline Masson
  • Luca Da Silva
  • Claudine Occhipinti
  • Jean Sarbach
Asad Iqbal
Asad Iqbal Liste divers gauche
FAIRE ARNOUVILLE ENSEMBLE
  • Asad Iqbal
  • Isabelle Boursier
  • Stéphane Correas
  • Malha Hammad
  • Gaëtan Kiaku
  • Carima Karrout
  • Eric Bertrand
  • Elodie Mendes Tavares
  • Andirius Ala
  • Julie Boursier
  • Nassim Mehaba
  • Myriam Murgia
  • Ghanim Ramdane
  • Laure Diallo
  • Anis Ben Yedder
  • Ayse Oya Kopuz
  • Hassan Saleem
  • Leïna Merabti
  • Sheraz Parvez
  • Inès Belkadi
  • Abdellah Arrouzi
  • Catherine Mary
  • Fathi Aouad
  • Chloé Boissellier
  • Alan Mouandjo
  • Sabah Sabir
  • Ouliann Akram
  • Hina Raja
  • Soulémane Radjasah
  • Nadia Sanchez
  • Nabil Ziar
  • Samira Douiri
  • Wahab Tariq
  • Anissa Abdoul

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Doll
Pascal Doll (29 élus) Reussir arnouville 		1 794 72,42%
  • Pascal Doll
  • Claude Fernandez-Veliz
  • Joël Delcambre
  • Nektar Balian
  • Mathieu Doman
  • Isabelle Gourdon
  • Christophe Altounian
  • Yveline Masson
  • Romuald Serva
  • Claudine Occhipinti
  • Tony Fidan
  • Annie Cohadier
  • Jérôme Bertin
  • Sophie Lebon
  • Saïd Toufiq
  • Marie-Christine Even
  • Philippe Bézard
  • Sylvie Guinemer
  • Alain Durand
  • Isabelle Caron
  • Romain Cartier
  • Sarah Moine
  • Adrien Da Costa
  • Nathalie Balikdjian
  • Christophe Martin
  • Joyce Maruani
  • Anthony Vasconcelos
  • Rose-Marie Abousefian
  • Christophe Piegza
Nouredine Maatoug
Nouredine Maatoug (3 élus) Un nouveau souffle pour arnouville 		432 17,44%
  • Nouredine Maatoug
  • Marie-Christine Jalladaud
  • Laurent Cokgul
David Diril
David Diril (1 élu) Arnouville merite mieux 		251 10,13%
  • David Diril
Participation au scrutin Arnouville
Taux de participation 33,14%
Taux d'abstention 66,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 557

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Aumas
Michel Aumas (29 élus) Dynamisme et experience pour arnouville 		2 871 72,06%
  • Michel Aumas
  • Claude Fernandez-Veliz
  • Pascal Doll
  • Nektar Balian
  • Jean-Claude Tattu
  • Marie-Louise Monier
  • Jean Sarbach
  • Isabelle Gourdon
  • Joël Delcambre
  • Yveline Masson
  • Mathieu Doman
  • Claudine Occhipinti
  • Marc Mazouz
  • Annick Calvez
  • Christophe Altounian
  • Annie Cohadier
  • Romuald Serva
  • Anita Sinan-Menedjian
  • Said Toufiq
  • Sophie Lebon
  • Philippe Bézard
  • Marie-Christine Even
  • Bruno Valente
  • Marie-Anne Hattab
  • Alain Durand
  • Frederique Pavie
  • Tony Fidan
  • Patricia Delattre
  • Jerome Bertin
Sylvain Lassonde
Sylvain Lassonde (4 élus) Ensemble construisons l'avenir d'arnouville 		1 113 27,93%
  • Sylvain Lassonde
  • Nicole Gauthier
  • Nouredine Maatoug
  • Thérèse Martin
Participation au scrutin Arnouville
Taux de participation 52,94%
Taux d'abstention 47,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,02%
Nombre de votants 4 151

Villes voisines d'Arnouville

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