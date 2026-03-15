Résultat de l'élection municipale 2026 à Arnouville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arnouville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Arnouville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arnouville.
L'actu des élections municipales 2026 à Arnouville
12:08 - Bureaux de vote à Arnouville : les horaires d'ouverture
Les 7 bureaux de vote de l'agglomération d'Arnouville seront accessibles de 8 h à 20 h pour recevoir les votants. Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Arnouville sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Pour rappel, le 1er tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Arnouville. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arnouville
|Tête de listeListe
|
Nezahat Bilem
Liste de La France insoumise
POUR QUE VIVE ARNOUVILLE
|
|
Pascal Doll
Liste divers droite
RÉUSSIR ARNOUVILLE
|
|
Asad Iqbal
Liste divers gauche
FAIRE ARNOUVILLE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Doll (29 élus) Reussir arnouville
|1 794
|72,42%
|
|Nouredine Maatoug (3 élus) Un nouveau souffle pour arnouville
|432
|17,44%
|
|David Diril (1 élu) Arnouville merite mieux
|251
|10,13%
|
|Participation au scrutin
|Arnouville
|Taux de participation
|33,14%
|Taux d'abstention
|66,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 557
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Aumas (29 élus) Dynamisme et experience pour arnouville
|2 871
|72,06%
|
|Sylvain Lassonde (4 élus) Ensemble construisons l'avenir d'arnouville
|1 113
|27,93%
|
|Participation au scrutin
|Arnouville
|Taux de participation
|52,94%
|Taux d'abstention
|47,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,02%
|Nombre de votants
|4 151
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