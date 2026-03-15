Résultat municipale 2026 à Arnouville-lès-Mantes (78790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arnouville-lès-Mantes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arnouville-lès-Mantes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arnouville-lès-Mantes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique ROYER-LUCOTTE
Véronique ROYER-LUCOTTE (12 élus) Nouvel élan 		274 53,41%
  • Véronique ROYER-LUCOTTE
  • Didier AVALLE
  • Charlyne TURCAT
  • Guillaume LE NY
  • Patricia LIMERUTTI
  • Aurélien DEMONGODIN
  • Clémence MORET DE ROCHEPRISE
  • Olivier HOURSON
  • Héléna FOURCAULT
  • Gaël GRANGIER
  • Sophie ASSERAY
  • Xavier LAMARCHE
Patrick DODIN
Patrick DODIN (3 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE 		239 46,59%
  • Patrick DODIN
  • Laure GUYOT
  • Frederic ROCHA
Participation au scrutin Arnouville-lès-Mantes
Taux de participation 70,98%
Taux d'abstention 29,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 521

Source : ministère de l’Intérieur

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