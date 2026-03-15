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19:20 - Analyse socio-économique d'Arnouville-lès-Mantes : perspectives électorales Comment la population d'Arnouville-lès-Mantes peut-elle impacter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,13%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (85,22%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,30%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 537 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,48%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (2,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,04%), témoignent d'une population instruite à Arnouville-lès-Mantes, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Arnouville-lès-Mantes Le RN était absent à la dernière campagne municipale à Arnouville-lès-Mantes il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 26,88% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 42,23% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 27,20% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 42,97% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 39,53% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 46,10% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 64,15% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Dieynaba Diop.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Arnouville-lès-Mantes En ce jour d'élections municipales à Arnouville-lès-Mantes, la mobilisation sera suivie à la loupe. Les archives d'il y a six ans montrent que 332 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 46,43 % (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que le Covid touchait la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 86,48 %. La mobilisation atteignait pour sa part 61,85 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,95 %, contre seulement 57,93 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier Arnouville-lès-Mantes comme une localité civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Arnouville-lès-Mantes Lors des européennes, le résultat à Arnouville-lès-Mantes s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,53%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,49%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,16%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Laurent Morin (Rassemblement National) aux avants-postes avec 46,10% au premier tour, devant Bruno Millienne (Ensemble !) avec 22,10%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Morin culminant à 64,15% des votes dans la commune. La préférence des électeurs d'Arnouville-lès-Mantes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants d'Arnouville-lès-Mantes ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Arnouville-lès-Mantes voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 29,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,88%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,77% pour Emmanuel Macron, contre 42,23% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Arnouville-lès-Mantes portaient leur choix sur Bruno Millienne (Ensemble !) avec 28,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,03%. Cette physionomie politique de Arnouville-lès-Mantes dessine ainsi une ville acquise au bloc central.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Arnouville-lès-Mantes Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Arnouville-lès-Mantes, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,43 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 19 100 euros la même année, contre 154 110 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Arnouville-lès-Mantes est passé à environ 23,66 % en 2024 (contre 10,00 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % en France (en progression de 1,2 point). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Arnouville-lès-Mantes s'est chiffrée à 870 euros en 2024 contre 652 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Arnouville-lès-Mantes ? La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Arnouville-lès-Mantes est riche d'enseignements. Précisons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures individuelles, et la liberté pour les votants de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Gilles Laude a récolté le plus de suffrages avec 92,62% des bulletins. En deuxième position, Ana Meireles a capté 282 bulletins valides (90,38%). Enfin, on retrouvait Isabelle Michel, rassemblant 90,38% des électeurs. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Arnouville-lès-Mantes, ces équilibres individuels très spécifiques aux petites communes vont encore peser. Il faut néanmoins rappeler que le mode de scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.