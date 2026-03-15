Résultat municipale 2026 à Arnouville-lès-Mantes (78790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arnouville-lès-Mantes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arnouville-lès-Mantes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arnouville-lès-Mantes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique ROYER-LUCOTTE (12 élus) Nouvel élan
|274
|53,41%
|
|Patrick DODIN (3 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE
|239
|46,59%
|
|Participation au scrutin
|Arnouville-lès-Mantes
|Taux de participation
|70,98%
|Taux d'abstention
|29,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|521
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Arnouville-lès-Mantes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Arnouville-lès-Mantes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Arnouville-lès-Mantes
19:20 - Analyse socio-économique d'Arnouville-lès-Mantes : perspectives électorales
Comment la population d'Arnouville-lès-Mantes peut-elle impacter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,13%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (85,22%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,30%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 537 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,48%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (2,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,04%), témoignent d'une population instruite à Arnouville-lès-Mantes, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.
17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Arnouville-lès-Mantes
Le RN était absent à la dernière campagne municipale à Arnouville-lès-Mantes il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 26,88% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 42,23% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 27,20% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN sécurisait 42,97% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 39,53% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 46,10% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 64,15% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Dieynaba Diop.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Arnouville-lès-Mantes
En ce jour d'élections municipales à Arnouville-lès-Mantes, la mobilisation sera suivie à la loupe. Les archives d'il y a six ans montrent que 332 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 46,43 % (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que le Covid touchait la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 86,48 %. La mobilisation atteignait pour sa part 61,85 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,95 %, contre seulement 57,93 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier Arnouville-lès-Mantes comme une localité civiquement engagée au regard des moyennes nationales.
15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Arnouville-lès-Mantes
Lors des européennes, le résultat à Arnouville-lès-Mantes s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,53%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,49%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,16%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Laurent Morin (Rassemblement National) aux avants-postes avec 46,10% au premier tour, devant Bruno Millienne (Ensemble !) avec 22,10%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Morin culminant à 64,15% des votes dans la commune. La préférence des électeurs d'Arnouville-lès-Mantes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants d'Arnouville-lès-Mantes ?
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Arnouville-lès-Mantes voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 29,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,88%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,77% pour Emmanuel Macron, contre 42,23% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Arnouville-lès-Mantes portaient leur choix sur Bruno Millienne (Ensemble !) avec 28,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,03%. Cette physionomie politique de Arnouville-lès-Mantes dessine ainsi une ville acquise au bloc central.
12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Arnouville-lès-Mantes
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Arnouville-lès-Mantes, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,43 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 19 100 euros la même année, contre 154 110 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Arnouville-lès-Mantes est passé à environ 23,66 % en 2024 (contre 10,00 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % en France (en progression de 1,2 point). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Arnouville-lès-Mantes s'est chiffrée à 870 euros en 2024 contre 652 euros en début de mandat.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Arnouville-lès-Mantes ?
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Arnouville-lès-Mantes est riche d'enseignements. Précisons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures individuelles, et la liberté pour les votants de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Gilles Laude a récolté le plus de suffrages avec 92,62% des bulletins. En deuxième position, Ana Meireles a capté 282 bulletins valides (90,38%). Enfin, on retrouvait Isabelle Michel, rassemblant 90,38% des électeurs. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Arnouville-lès-Mantes, ces équilibres individuels très spécifiques aux petites communes vont encore peser. Il faut néanmoins rappeler que le mode de scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
09:57 - Municipales à Arnouville-lès-Mantes : les horaires du bureau de vote
Pour voter, les citoyens de la localité pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Arnouville-lès-Mantes. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du deuxième tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
- Arnouville-lès-Mantes (78790)
- Ecole primaire à Arnouville-lès-Mantes
- Maternités à Arnouville-lès-Mantes
- Crèches et garderies à Arnouville-lès-Mantes
- Salaires à Arnouville-lès-Mantes
- Impôts à Arnouville-lès-Mantes
- Dette et budget d'Arnouville-lès-Mantes
- Climat et historique météo d'Arnouville-lès-Mantes
- Accidents à Arnouville-lès-Mantes
- Délinquance à Arnouville-lès-Mantes
- Inondations à Arnouville-lès-Mantes
- Nombre de médecins à Arnouville-lès-Mantes
- Pollution à Arnouville-lès-Mantes
- Entreprises à Arnouville-lès-Mantes
- Prix immobilier à Arnouville-lès-Mantes