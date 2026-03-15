Résultat municipale 2026 à Arnouville (95400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arnouville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arnouville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arnouville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal DOLL
Pascal DOLL (27 élus) RÉUSSIR ARNOUVILLE 		2 395 61,65%
  • Pascal DOLL
  • Claude FERNANDEZ VELIZ
  • Adrien DA COSTA
  • Nektar BALIAN
  • Mathieu DOMAN
  • Isabelle GOURDON
  • Christophe ALTOUNIAN
  • Sarah MOINE
  • Tony FIDAN
  • Nathalie BALIKDJIAN
  • Joël DELCAMBRE
  • Sophie LEBON
  • Romuald SERVA
  • Sylvie GUINEMER
  • Christophe MARTIN
  • Isabelle CARON
  • Christophe PIEGZA
  • Rose-Marie ABOUSEFIAN
  • Alain DURAND
  • Khadija BLONDEL
  • Patrick BRZOZOWSKI
  • Rita AYDIN
  • Laurent COKGUL
  • Natalia GONCALVES
  • Alper KUCUN
  • Rose-Emilie NICOLAS
  • Daniel YARAMIS
Nezahat BILEM
Nezahat BILEM (3 élus) POUR QUE VIVE ARNOUVILLE 		784 20,18%
  • Nezahat BILEM
  • Roni KILIC
  • Fadoi MORSSI
Asad IQBAL
Asad IQBAL (3 élus) FAIRE ARNOUVILLE ENSEMBLE 		706 18,17%
  • Asad IQBAL
  • Isabelle BOURSIER
  • Stéphane CORREAS
Participation au scrutin Arnouville
Taux de participation 49,37%
Taux d'abstention 50,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 3 967

Source : ministère de l’Intérieur

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