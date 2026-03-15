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19:21 - Élections municipales à Arnouville : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Arnouville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 898 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 973 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,77%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Arnouville forme une communauté diversifiée, avec ses 3 116 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 867 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,52%, révélant une situation économique précaire. À Arnouville, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Arnouville Le Rassemblement national avait récolté 10,13% des voix lors des élections locales à Arnouville en mars 2020. Il n'y aura aucun second tour, Pascal Doll étant élu sans attendre. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 20,44% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,86% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 19,55% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Arnouville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 30,55% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,56% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Carlos Martens Bilongo.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Arnouville Dans le cadre de cette municipale à Arnouville, le nombre d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 33,14 % lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent particulièrement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire ou leur président. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 69,29 %. La mobilisation atteignait pour sa part 41,91 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 59,04 %, contre seulement 37,41 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Arnouville Le scrutin des Européennes 2024 à Arnouville avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,55%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait obtenu 28,33% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Carlos Martens Bilongo (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 40,83% au premier tour, devant Thierry Fouchereau (Rassemblement National) avec 32,56%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Arnouville : ce qu'il faut analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Arnouville plébiscitaient François Pupponi (Ensemble !) avec 30,77% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,06% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Arnouville quelques semaines plus tôt voyait Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 33,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,14% pour Emmanuel Macron, contre 42,86% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Arnouville dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Décryptage de l'évolution des impôts locaux à Arnouville Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Arnouville, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 1 064 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 988 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 41,01 % en 2024 (contre environ 23,83 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 112 950 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 3,57792 millions d'euros (3 577 920 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,94 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Arnouville Les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui façonnées par le verdict des dernières élections en date à Arnouville. Dès le dimanche du premier tour, Pascal Doll (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 1 794 bulletins (72,42%). Derrière, Nouredine Maatoug (Divers gauche) a engrangé 432 voix (17,44%). La troisième place est revenue à David Diril (Rassemblement National), rassemblant 10,13% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Arnouville, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse devant ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.