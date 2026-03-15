Résultat de l'élection municipale 2026 à Arpajon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arpajon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Arpajon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arpajon.
L'actu des élections municipales 2026 à Arpajon
12:07 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Arpajon
À l’occasion des municipales 2026, les votants d'Arpajon devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Consultez ci-dessous la liste des prétendants à Arpajon. Sachez également que les 7 bureaux de vote de la ville d'Arpajon fermeront leurs portes à 20 heures en prévision du dépouillement. Cette page affichera les résultats à Arpajon dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arpajon
|Tête de listeListe
|
Sarah Krimi
Liste d'union à gauche
Un nouvel air pour Arpajon
|
|
Isabelle Perdereau
Liste divers droite
Réussir Arpajon
|
|
Pascal Fournier
Liste divers gauche
Vivre Arpajon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Beraud (26 élus) Arpajon ensemble
|1 276
|57,86%
|
|Isabelle Perdereau (5 élus) Réussir arpajon
|640
|29,02%
|
|Pascale Perron (2 élus) Une gauche citoyenne ecologique et solidaire pour arpajon
|289
|13,10%
|
|Participation au scrutin
|Arpajon
|Taux de participation
|37,63%
|Taux d'abstention
|62,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 276
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Beraud (25 élus) Agir avec vous
|1 682
|51,04%
|
|Arnaud Mathieu (5 élus) Arpajon, ma vie, ma ville
|1 047
|31,77%
|
|Alain Buffle (3 élus) Arpajon bleu marine
|566
|17,17%
|
|Participation au scrutin
|Arpajon
|Taux de participation
|55,64%
|Taux d'abstention
|44,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|3 370
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Beraud Agir avec vous
|1 460
|45,29%
|Arnaud Mathieu Arpajon, ma vie, ma ville
|751
|23,30%
|Alain Buffle Arpajon bleu marine
|628
|19,48%
|Jean-Paul Lebrec Vous d'abord
|384
|11,91%
|Participation au scrutin
|Arpajon
|Taux de participation
|53,70%
|Taux d'abstention
|46,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Nombre de votants
|3 301
Villes voisines d'Arpajon
- Arpajon (91290)
- Ecole primaire à Arpajon
- Maternités à Arpajon
- Crèches et garderies à Arpajon
- Salaires à Arpajon
- Impôts à Arpajon
- Dette et budget d'Arpajon
- Climat et historique météo d'Arpajon
- Accidents à Arpajon
- Délinquance à Arpajon
- Inondations à Arpajon
- Nombre de médecins à Arpajon
- Pollution à Arpajon
- Entreprises à Arpajon
- Prix immobilier à Arpajon