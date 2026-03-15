Résultat de l'élection municipale 2026 à Arpajon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arpajon

Tête de listeListe
Sarah Krimi
Sarah Krimi Liste d'union à gauche
Un nouvel air pour Arpajon
  • Sarah Krimi
  • Thierry Ficheux
  • Dominique Lamy
  • Olivier Bedrines
  • Lucie Leroy
  • Hassan Rehaiem
  • Katheline Tohon
  • Gérard Kervran
  • Pascale Perron
  • Adrien Marais
  • Pamela de Carvalho
  • Julian Ramy
  • Chloé Pichon
  • Matthieu Ruthy
  • Malika Blanc
  • Guillaume Claver
  • Anne-Claire Niaba Bounzi
  • Antoine Wenisch
  • Cécile Gaudineau
  • Pascal Joilan
  • Hassiba Mehrez
  • Sylvain Tironi
  • Giulia Astone
  • Romain Causse
  • Delphine Memoli
  • Pascal Le Fur
  • Noémie Olivier
  • Julien Trochin
  • Soline Obiegly
  • Benjamin Guillerm
  • Stephanie Vinglassalon
  • Wassim Najib
  • Florence Avy-Scherer
  • Pierre Bouvier
  • Corine Riout Tanguy
Isabelle Perdereau
Isabelle Perdereau Liste divers droite
Réussir Arpajon
  • Isabelle Perdereau
  • Hervé Daniel
  • Sylvie Galimard
  • Eric Davriu-Philippi
  • Catherine Gallot
  • Charles-Henri Perdereau
  • Virginie Vafiadès
  • Rachid Bouchama
  • Catherine Serein
  • Sébastien Ferrié
  • Dominique Chemit
  • Jacques Martin
  • Priscilla Hubert
  • Pierre Ricard
  • Jennifer Godard
  • Johann Ruiz
  • Cassandra Caunday
  • Jordan Chartrain
  • Ilona Batoufflet
  • Paul Oliveira
  • Sylvie Pointel
  • Cirbaj de Souza
  • Tiphaine Cerutti
  • Vincent Batoufflet
  • Farida Fréhat
  • Serge Leroy
  • Maria De Fatima Da Silva Dias
  • Franck Thory
  • Christelle Erbs
  • Bastien Bacchetta
  • Valérie Charrier
  • Armando Lopes
  • Aude Cossic
  • Fadi Blottiaux
  • Marjorie Mary
Pascal Fournier
Pascal Fournier Liste divers gauche
Vivre Arpajon
  • Pascal Fournier
  • Caroline Tallec
  • Christian Beraud
  • Valerie Lansade
  • Antonio de Almeida
  • Elisabeth Taunay
  • Thibaut Laine
  • Manuela Almeida
  • Dan Le Palud
  • Sophie Josette Louise Comte
  • Kodjo Yovo
  • Sylvie Baert
  • Pascal Le Ster
  • Rosa Cheneau
  • Cédric Jarnoux
  • Nisha Mayuran
  • Axel Bethencourt
  • Fatima Mehdi
  • Quentin Faure
  • Aline Lebeault
  • Innocent Twishime
  • Martine Gauthier
  • Steve Nerovique
  • Anne Marie Konsa
  • Maxime Vaudrand
  • Carole Poiraton
  • David Silva
  • Mosengo Rongo
  • Bruno Mantsounga
  • Marie-Claire Leforestier
  • Maurice Gilouppe
  • Marie-Odile Cazer
  • Alain Gourtay
  • Francine Beaudequin
  • Roland Gondouin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Beraud
Christian Beraud (26 élus) Arpajon ensemble 		1 276 57,86%
  • Christian Beraud
  • Elisabeth Taunay
  • Thierry Ficheux
  • Sarah Krimi
  • Gabriel Cruzillac
  • Martine Braquet
  • Pascal Fournier
  • Sophie Comte
  • Maxime Levallet
  • Manuela Almeida
  • Bernard Dubois
  • Katheline Tohon
  • Pascal Le Ster
  • Aline Lebeault
  • Daniel Bac
  • Pamela De Carvalho
  • Gerard Kervran
  • Sylvie Janin
  • François Lansade
  • Caroline Tallec
  • Remy Emmenecker
  • Marie-Odile Cazer
  • Alain Gourtay
  • Danielle Le Maître
  • Cédric Jarnoux
  • Michele Previdi
Isabelle Perdereau
Isabelle Perdereau (5 élus) Réussir arpajon 		640 29,02%
  • Isabelle Perdereau
  • Hervé Daniel
  • Aude Cossic
  • Arnaud Mathieu
  • Valérie Le Boudec
Pascale Perron
Pascale Perron (2 élus) Une gauche citoyenne ecologique et solidaire pour arpajon 		289 13,10%
  • Pascale Perron
  • Dimitri Bossoreil
Participation au scrutin Arpajon
Taux de participation 37,63%
Taux d'abstention 62,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 276

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Beraud
Christian Beraud (25 élus) Agir avec vous 		1 682 51,04%
  • Christian Beraud
  • Elisabeth Taunay
  • Pascal Fournier
  • Christine Luft
  • Rachid Bouchama
  • Martine Braquet
  • Maxime Darras
  • Marie-Christine Blondiaux
  • Antonio De Almeida
  • Solange Enizan
  • Daniel Couvrat
  • Sarah Krimi-Henry
  • Thierry Ficheux
  • Sandrine Edouard
  • Alexandre Mezghrani
  • Manuela Almeida
  • Daniel Bac
  • Francine Kendirgi
  • Bernard Dubois
  • Michèle Previdi-Prioul
  • Maxime Lapierre
  • Francine Beaudequin
  • Innocent Twishime
  • Aline Lebeault
  • Vien Vu Tran
Arnaud Mathieu
Arnaud Mathieu (5 élus) Arpajon, ma vie, ma ville 		1 047 31,77%
  • Arnaud Mathieu
  • Florence Budet
  • Gabriel Cruzillac
  • Sandrine Guedon
  • Frédéric Cornet
Alain Buffle
Alain Buffle (3 élus) Arpajon bleu marine 		566 17,17%
  • Alain Buffle
  • Vanessa Juille
  • Pascal Sevestre
Participation au scrutin Arpajon
Taux de participation 55,64%
Taux d'abstention 44,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 3 370

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Beraud
Christian Beraud Agir avec vous 		1 460 45,29%
Arnaud Mathieu
Arnaud Mathieu Arpajon, ma vie, ma ville 		751 23,30%
Alain Buffle
Alain Buffle Arpajon bleu marine 		628 19,48%
Jean-Paul Lebrec
Jean-Paul Lebrec Vous d'abord 		384 11,91%
Participation au scrutin Arpajon
Taux de participation 53,70%
Taux d'abstention 46,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 3 301

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