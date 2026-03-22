Résultat de l'élection municipale 2026 à Arpajon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arpajon

Le deuxième tour des élections municipales à Arpajon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sarah Krimi
Sarah Krimi Liste d'union à gauche
Un nouvel air pour Arpajon
  • Sarah Krimi
  • Thierry Ficheux
  • Dominique Lamy
  • Olivier Bedrines
  • Lucie Leroy
  • Hassan Rehaiem
  • Katheline Tohon
  • Gérard Kervran
  • Pascale Perron
  • Adrien Marais
  • Pamela de Carvalho
  • Julian Ramy
  • Chloé Pichon
  • Matthieu Ruthy
  • Malika Blanc
  • Guillaume Claver
  • Anne-Claire Niaba Bounzi
  • Antoine Wenisch
  • Cécile Gaudineau
  • Pascal Joilan
  • Hassiba Mehrez
  • Sylvain Tironi
  • Giulia Sabrina Astone
  • Romain Causse
  • Delphine Memoli
  • Pascal Le Fur
  • Noémie Olivier
  • Julien Trochin
  • Soline Obiegly
  • Benjamin Guillerm
  • Stephanie Vinglassalon
  • Wassim Najib
  • Florence Avy-Scherer
  • Pierre Bouvier
  • Corine Riout Tanguy
Isabelle Perdereau
Isabelle Perdereau Liste divers droite
Réussir Arpajon
  • Isabelle Perdereau
  • Hervé Daniel
  • Sylvie Galimard
  • Eric Davriu-Philippi
  • Catherine Gallot
  • Charles-Henri Perdereau
  • Virginie Vafiadès
  • Rachid Bouchama
  • Catherine Serein
  • Sébastien Ferrié
  • Dominique Chemit
  • Jacques Martin
  • Priscilla Hubert
  • Pierre Ricard
  • Jennifer Godard
  • Johann Ruiz
  • Cassandra Caunday
  • Jordan Chartrain
  • Ilona Batoufflet
  • Paul Oliveira
  • Sylvie Pointel
  • Gildas de Souza
  • Tiphaine Cerutti
  • Vincent Batoufflet
  • Farida Fréhat
  • Serge Leroy
  • Maria De Fatima Da Silva Dias
  • Franck Thory
  • Christelle Erbs
  • Bastien Bacchetta
  • Valérie Charrier
  • Armando Lopes
  • Aude Cossic
  • Fadi Blottiaux
  • Marjorie Mary

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arpajon

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle PERDEREAU
Isabelle PERDEREAU (Ballotage) Réussir Arpajon 		1 322 41,08%
Sarah KRIMI
Sarah KRIMI (Ballotage) Un nouvel air pour Arpajon 		966 30,02%
Pascal FOURNIER
Pascal FOURNIER (Ballotage) Vivre Arpajon 		930 28,90%
Participation au scrutin Arpajon
Taux de participation 53,54%
Taux d'abstention 46,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 3 304

Source : ministère de l’Intérieur

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