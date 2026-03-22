Résultat de l'élection municipale 2026 à Arpajon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arpajon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arpajon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arpajon.
L'actu des élections municipales 2026 à Arpajon
11:49 - Isabelle Perdereau, Sarah Krimi et Pascal Fournier forment le trio de tête à Arpajon
Pour le premier tour des élections municipales à Arpajon, le rendez-vous a vu 53,54 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Isabelle Perdereau (Divers droite) qui est arrivée en tête en récoltant 41,08 % des suffrages exprimés. Derrière, Sarah Krimi (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 30,02 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. La meneuse de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et elle s'est envolée avec 12,06 points supplémentaires. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Pascal Fournier (Divers gauche) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arpajon
Le deuxième tour des élections municipales à Arpajon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sarah Krimi
Liste d'union à gauche
Un nouvel air pour Arpajon
|
|
Isabelle Perdereau
Liste divers droite
Réussir Arpajon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arpajon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle PERDEREAU (Ballotage) Réussir Arpajon
|1 322
|41,08%
|Sarah KRIMI (Ballotage) Un nouvel air pour Arpajon
|966
|30,02%
|Pascal FOURNIER (Ballotage) Vivre Arpajon
|930
|28,90%
|Participation au scrutin
|Arpajon
|Taux de participation
|53,54%
|Taux d'abstention
|46,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|3 304
Source : ministère de l’Intérieur
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