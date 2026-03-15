Résultat municipale 2026 à Arpajon (91290) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arpajon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arpajon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arpajon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle PERDEREAU
Isabelle PERDEREAU Réussir Arpajon 		1 322 41,08%
Sarah KRIMI
Sarah KRIMI Un nouvel air pour Arpajon 		966 30,02%
Pascal FOURNIER
Pascal FOURNIER Vivre Arpajon 		930 28,90%
Participation au scrutin Arpajon
Taux de participation 53,54%
Taux d'abstention 46,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 3 304

Source : ministère de l’Intérieur

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