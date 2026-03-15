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19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à Arpajon Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Arpajon se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 503 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 883 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 827 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (71,22%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 1 698 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, près de 36,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 319,54 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Arpajon, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN à Arpajon : quelle place aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste ne parvenait pas à se hisser dans les listes qui comptent lors du scrutin municipal à Arpajon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 19,75% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 36,82% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 14,36% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Arpajon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 27,70% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,44% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 39,21% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Arpajon aux dernières élections ? Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Arpajon, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, l'abstention se montait à 62,37 % lors de la dernière élection municipale (une abstention plutôt forte) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. Historiquement, les élections municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les Français se mobilisent particulièrement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 26,98 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,18 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 33,10 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,96 % d'abstention. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Arpajon comme une contrée marquée par l'abstention.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Arpajon ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors des élections européennes, le podium à Arpajon s'était en effet dessiné autour de Jordan Bardella (27,70%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,02%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,03%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Arpajon accordaient leurs suffrages à Steevy Gustave (Union de la gauche) avec 36,34% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Steevy Gustave culminant à 60,79% des votes localement.

14:57 - Arpajon : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date La synthèse des votes de 2022 dépeint Arpajon comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Arpajon choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,27% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 25,94%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,18% pour Emmanuel Macron, contre 36,82% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Arpajon soutenaient en priorité Steevy Gustave (Nupes) avec 31,48% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,04% des suffrages.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Arpajon ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Arpajon, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,78 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 157 080 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 2,80908 millions d'euros récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Arpajon s'est établi à un peu moins de 35,11 % en 2024 (contre 15,74 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Arpajon s'est établi à 890 euros en 2024 (contre 741 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Arpajon ? Dans la municipalité d'Arpajon, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à ce jour façonnés par le verdict des dernières élections. Dès le premier tour de scrutin, Christian Beraud (Divers centre) a pris la première place avec 1 276 soutiens (57,86%). À ses trousses, Isabelle Perdereau (Divers droite) a capté 640 votes (29,02%). Cette victoire écrasante de Christian Beraud a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Arpajon, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Renverser une telle majorité constituera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.