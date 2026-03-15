Résultat municipale 2026 à Arpajon-sur-Cère (15130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Arpajon-sur-Cère. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Arpajon-sur-Cère, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arpajon-sur-Cère [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Isabelle LANTUEJOUL
Isabelle LANTUEJOUL LA PROXIMITÉ ET L'ACTION POUR ARPAJON 		891 64,29%
Roger BARRIER
Roger BARRIER UN PROJET, DU CONCRET, ROGER BARRIER 		333 24,03%
Gérard FAU
Gérard FAU ARPAJON SANS ÉTIQUETTE 		162 11,69%
Participation au scrutin Arpajon-sur-Cère Partiels *
Taux de participation 76,37%
Taux d'abstention 23,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 1 451

* Résultats partiels sur 40% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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