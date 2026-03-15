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19:16 - Arpajon-sur-Cère : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Arpajon-sur-Cère comme partout ailleurs. Avec une population de 6 363 habitants répartis dans 3 374 logements, cette ville présente une densité de 133 habitants/km². Ses 342 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 981 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 14,54% des résidents sont des enfants, et 32,99% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,69% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 35,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 667,71 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Arpajon-sur-Cère, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Arpajon-sur-Cère ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales à Arpajon-sur-Cère en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 24,44% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 41,10% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 9,86% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Arpajon-sur-Cère comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,54% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 31,47% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 34,99% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 43,48 % d'abstention Il y a six ans à Arpajon-sur-Cère, le premier round des municipales avait vu 56,52 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un score notable (l'abstention avait donc culminé à 43,48 %) alors que le Covid-19 commençait à frapper le pays. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. L'élection suprême en 2022 avait ainsi attiré les électeurs, avec 79,65 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 20,35 %). La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 53,01 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 73,65 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 56,52 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. En ce jour de municipales à Arpajon-sur-Cère, cette donnée sera en tout cas très observée.

15:59 - Arpajon-sur-Cère : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans En juin 2024, les élections législatives à Arpajon-sur-Cère avaient propulsé aux avants-postes Vincent Descoeur (Divers droite) avec 39,59% au premier tour, devant Dorothée Gallais (Rassemblement National) avec 31,47%. Le second round n'a pas changé grand chose, Vincent Descoeur culminant à 65,01% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,54%). Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Arpajon-sur-Cère s'affirmait alors toujours comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Pour les municipales 2026, Arpajon-sur-Cère est un territoire difficile à situer politiquement En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Arpajon-sur-Cère plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 30,53% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,90% pour Emmanuel Macron, contre 41,10% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Arpajon-sur-Cère accordaient leurs suffrages à Vincent Descoeur (LR) avec 41,96% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Descoeur virant de nouveau en tête avec 71,32% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Arpajon-sur-Cère comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Arpajon-sur-Cère : la fiscalité constatée en amont du scrutin municipal Pour ce qui concerne la pression fiscale d'Arpajon-sur-Cère, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 964 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 854 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 50,02 % en 2024 (contre 28,53 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 67 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 1,22161 million d'euros (1 221 610 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 14,35 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Arpajon-sur-Cère La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Arpajon-sur-Cère s'avère très instructive. Au soir du premier scrutin à l'époque, Isabelle Lantuejoul (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en totalisant 1 632 voix (61,00%). Juste derrière, Michel Roussy (Union de la gauche) a capté 38,99% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Arpajon-sur-Cère, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Devant cette victoire retentissante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.