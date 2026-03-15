Résultat municipale 2026 à Arradon (56610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arradon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arradon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arradon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe PÉRIÈS
Jean-Philippe PÉRIÈS (22 élus) Arradon unie 		2 014 53,14%
  • Jean-Philippe PÉRIÈS
  • Catherine CHAIZE
  • Eric MONNIN
  • Dany FOREST
  • Christophe PARENT
  • Anne JÉGAT
  • Jean-Pierre AUBRY
  • Elisabeth JARLÉGAND
  • David JÉGAT
  • Sylvie BLANCKAERT
  • Jean-Baptiste MORZUCH
  • Catherine KOHAUT
  • Nicolas CRUSSAIRE
  • Élisabeth QUÉMERAIS
  • Pierre MONCHAL
  • Aude MONTIÉGE
  • Yoann RUELLAN
  • Marie DUPRIEU
  • Alain LATINIER
  • Isabelle LE BOUCHER D'HÉROUVILLE
  • Stéphane CHLEBOWSKI
  • Martine GOBERT
Pascal BARRET
Pascal BARRET (7 élus) Poursuivre et progresser avec vous 		1 776 46,86%
  • Pascal BARRET
  • Lucile BOICHOT
  • Philippe GUYOT
  • Charlène THEN
  • Alain TOUREAU
  • Fanny LE MENTEC
  • Etienne HEMAR
Participation au scrutin Arradon
Taux de participation 73,43%
Taux d'abstention 26,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 3 869

Source : ministère de l’Intérieur

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