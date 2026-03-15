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19:19 - Arradon : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune d'Arradon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,34%. Le taux important de cadres, représentant 29,76%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (9,49%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,72%, comme à Arradon, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Municipales 2026 à Arradon : le RN ne séduit pas Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Arradon il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 9,05% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 19,32% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 5,16% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Arradon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 13,38% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 17,23% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 19,29% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 54,10 % à Arradon aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Arradon était allée jusqu'à 54,10 % à la fin du premier round (un niveau plutôt élevé). C'étaient 2 638 votants qui s'étaient mobilisés alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. Il est en effet établi de longue date que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 84,07 %. L'affluence pour les législatives, établie quant à elle à 62,22 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 80,26 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 66,48 %. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se positionne comme une zone civiquement engagée. L'affluence dans les isoloirs d'Arradon constituera en tout cas une clé pour ces municipales 2026.

15:59 - Arradon : retour sur la dernière année électorale en date Anne Le Hénanff (Ensemble !) avait performé au premier tour des élections législatives à Arradon après la dissolution de 2024 avec 49,50%. Anne Gallo (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 29,62%. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne Le Hénanff culminant à 80,71% des voix dans la commune. Les Européennes en amont à Arradon avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (26,95%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 21,65% des votes. .

14:57 - Dernière présidentielle à Arradon : les résultats à analyser Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Arradon soutenaient en priorité Anne Le Hénanff (Ensemble !) avec 42,29% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,59% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Arradon accordaient précédemment leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 43,40%, devant Jean-Luc Mélenchon avec 15,76%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 80,68% pour Emmanuel Macron, contre 19,32% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Arradon une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Arradon À Arradon, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,05 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 605 190 €. Une recette bien loin des quelque 1,4103 million d'euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Arradon s'est établi à environ 40,64 % en 2024 (contre 25,38 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Arradon s'est chiffrée à environ 1 514 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 210 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Arradon À l'occasion des élections municipales précédentes à Arradon, les résultats ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Jean-Philippe Peries (Divers droite) a distancé ses rivaux en récoltant 1 052 voix (40,94%). En deuxième position, Pascal Barret (Divers gauche) a engrangé 40,17% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Eric Monnin (Divers centre), réunissant 485 voix (18,87%). Le faible écart entre les listes en tête débouchait sur un deuxième tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Pascal Barret l'a finalement emporté avec 1 282 bulletins (44,85%), face à Jean-Philippe Peries rassemblant 1 231 électeurs inscrits (43,07%) et Eric Monnin réunissant 345 voix (12,07%). Le challenger est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a probablement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 230 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est confrontée au défi de rebâtir une alliance plus solide dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.