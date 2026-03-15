Résultat de l'élection municipale 2026 à Arras : les infos en direct

Programme de Yannick Kremer à Arras (Arras à Gauche)

Engagement Politique

Yannick Kremer se présente aux élections municipales par conviction et engagement envers l'intérêt général. Il prône une politique municipale axée sur la justice sociale et la transition écologique. Son objectif est d'améliorer la vie quotidienne des citoyens d'Arras à travers une approche solidaire et écologique.

Priorités pour Arras

Le programme de la liste Arras à gauche se décline en dix priorités, incluant la gratuité des transports et l'amélioration des cantines scolaires. D'autres mesures visent à renforcer la démocratie locale, comme la mise en place du Référendum d’Initiative Citoyenne. La lutte contre les violences sexistes et la protection du commerce de proximité sont également au cœur de leurs préoccupations.

Démocratie Locale

La liste défend une démocratie locale vivante, où les citoyens participent aux décisions qui les concernent. Yannick Kremer souhaite instaurer une transparence totale dans les processus décisionnels. L'engagement des citoyens est essentiel pour construire une ville plus juste et démocratique.

Élections Municipales

Les élections municipales à Arras se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Les électeurs doivent se munir d'une pièce d'identité avec photo pour voter. Le programme complet de la liste est disponible sur leur site internet, ArrasAGauche.fr.