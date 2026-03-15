Résultat de l'élection municipale 2026 à Arras : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arras

Tête de listeListe
Yannick Kremer
Yannick Kremer Liste de La France insoumise
Arras à Gauche
  • Yannick Kremer
  • Michèle Fort
  • Jacques-Henry Invernon
  • Pauline Delbé
  • Jean Rimauro
  • Morgane Rengard
  • Philippe Audegond
  • Nathacha Gallego
  • Corentin Lapiere
  • Isabelle Deruy
  • Oxandre Peckeu
  • Marianne Herman
  • Philippe Germe
  • Isabelle Parmentier
  • Benoît Maerten
  • Caroline Pinte
  • Frédéric Decobert
  • Liliana Journet
  • Jérémy Cierniak
  • Cassandre Lefebvre
  • Clément Guezais
  • Yentl-Marie Sauvage
  • Bruno Hoguet
  • Pauline Maronnier
  • Karim Aouamri
  • Carolle Macpherson
  • Eric Bachy
  • Anne Clémence Obidzinski
  • Frédéric Beugnet
  • Éléonore Cagin
  • Thomas Nisoli
  • Judith Queniart
  • Kani Bayez
  • Léa Moisan
  • Emmanuel Ansart
  • Marion Theriez
  • Stéphane Journet
  • Delphine Terlat
  • François Duceppe-Lamarre
  • Margaux Tschaine
  • Bernard Quénu
  • Monique Wiart
  • Bernard Goutin
  • Mireille Carteron
  • Pierre Cusenier
Frédéric Leturque
Frédéric Leturque Liste divers centre
ARRAS AVEC VOUS
  • Frédéric Leturque
  • Nathalie Gheerbrant
  • Jean-Pierre Ferri
  • Evelyne Beaumont
  • Benoît Desferet
  • Emmanuelle Lapouille-Flajolet
  • Alexandre Malfait
  • Karine Boissou
  • Alexandre Perol
  • Zohra Ouaguef
  • Ziad Khodr
  • Emmanuelle Deletoille
  • Gauthier Osseland
  • Aude Vilette-Torillec
  • Stéphane Prince
  • Sylvie Noclercq
  • David Bourgeois
  • Emilie Bigorne
  • Tanguy Vaast
  • Bénédicte Delavenne
  • Ahmed Souaf
  • Eleonore Laloux
  • Nassim Amajoud
  • Sophie Frere-Bocquillet
  • Arnaud Michel
  • Claire Hodent
  • Antonin Barre
  • Laure Nicolle
  • Jean Michel Zupan
  • Patricia Dufrenne
  • François-Xavier Broutin
  • Rekia Kabdani
  • Jonathan Bastien
  • Catherine Delplanque
  • Christophe Ferand
  • Véronique Lardier
  • Frédéric Lemaire
  • Isabelle Dhedin
  • Enzo Leleu
  • Sophie Demeester
  • Arthur Blouin
  • Sandrine Deligne
  • Teddy Richebe
  • Sylviane Dervillers
  • Claude Feret
Alban Heusèle
Alban Heusèle Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR ARRAS
  • Alban Heusèle
  • Virginia Boidoux
  • Thierry Ducroux
  • Michèle Chmiélina
  • Clément Chochois
  • Marie-Antoinette Claus
  • Augustin Wattel
  • Catherine Feller
  • Walter Lamiet
  • Nadia Bytebier
  • David Bouquet
  • Séverine Oblin
  • Henri Makles
  • Charlotte Trenson
  • Ouahid Boucekkine
  • Amandine Ewiak
  • Mathieu Berteaux
  • Audrey Branquart
  • Jean-Christophe Vanneuville
  • Sandrine Bourlard
  • Romain Trenson
  • Laurence Lambert
  • Dominique Boulanger
  • Karen Gauduin
  • Christophe Penin
  • Sandrine Benoit
  • Gilles Haudegond
  • Alexandra Vandaele
  • François Schmitt
  • Barbara Leblanc
  • Cyril Lemoine
  • Mélanie Ficheux
  • Willy Feller
  • Maryse Thomas
  • Joël Gillet
  • Christèle Pinson
  • Bruno Canesson
  • Nadège Catoire
  • Stéphane Deplanque
  • Natalia Volant
  • David Engrand
  • Fabienne Willot
  • Christian Dupont
  • Liliane Romanet
  • Jean Dieu
Antoine Détourné
Antoine Détourné Liste d'union à gauche
CHANGEONS D'AIR AVEC LE PRINTEMPS ARRAGEOIS
  • Antoine Détourné
  • Aurore Pageaud
  • Adil El Ouardi
  • Valérie Brebion
  • Laurent Danel
  • Céline Demont
  • Amaury Legrand
  • Catherine Freville
  • Marc Lavogez
  • Nancy Brunez
  • Sébastien Lapostolle
  • Zoé Guérin
  • Néo Régnier
  • Vanessa Pasquet
  • Aurélien Gilles
  • Nadine Pruvost
  • Sébastien Peugnet
  • Sophie Pourchez
  • Guillaume Tirtaine
  • Anne Champmartin
  • Lionel Coquard
  • Linda Boussemart
  • Mickaël Mariaule
  • Blandine Mencion
  • Didier Noiret
  • Lise Grabowski
  • Benoît Deltour
  • Anouck Jacquemont
  • Pierre Dubois
  • Catherine Nguyen
  • William Guerin
  • Françoise Ducrocq
  • Esteban Evrard
  • Annie Charlet
  • Yoann Martinache
  • Colette Marie
  • Guillaume Winter
  • Françoise Dellac
  • Christophe Dargent
  • Pascale Beaumont
  • Jean-Marie Charlet
  • Laurence Canal
  • Maurice Lardé
  • Coline Millan
  • Alexandre Cousin
Abmajid Belhadj
Abmajid Belhadj Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Abmajid Belhadj
  • Marie Berthoud
  • David Vermeersch
  • Laurence Petit
  • Kévin Lothaire
  • Delphine Dufosse
  • Julien Andreu
  • Johana Noël
  • Raymond Savry
  • Betty Dignoire
  • Marcel Corsin
  • Sandrine Haidra
  • Yannick Vesse
  • Angèle Bloquet
  • Bruno Leclercq
  • Sylviane Cazay
  • Manfred Heydecke
  • Sandrine Westelynck
  • Jean-Michel Morel
  • Sylviane Rollet
  • Grégor Triton
  • Aurélie Duhamel
  • Venceslas Bricard
  • Priscillia Vivier
  • Louis Bayard
  • Emma Grenda
  • Christophe Sueur
  • Lucy Marié
  • Christian Delépine
  • Claudine Lelong
  • Frederic Bardouil
  • Monique Penin
  • Hubert Boël
  • Magalie Guette
  • Régis Wesse
  • Maryse Hennerez
  • Jean-Philippe Coupé
  • Virginie Benkovic
  • Alain Thiébault
  • Natacha Tulliez
  • Steven Duquenoy
  • Audrey Wattiez
  • Stéphane Boutringain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Leturque
Frédéric Leturque (35 élus) Arras pour vous 		5 104 56,58%
  • Frédéric Leturque
  • Denise Bocquillet
  • Jean-Pierre Ferri
  • Emmanuelle Lapouille-Flajolet
  • Alexandre Malfait
  • Nathalie Gheerbrant
  • Tanguy Vaast
  • Karine Boissou
  • Ziad Khodr
  • Marylène Fatien
  • Thierry Spas
  • Zohra Ouaguef
  • Gauthier Osseland
  • Aude Vilette-Torillec
  • Pascal Lefebvre
  • Evelyne Beaumont
  • Stéphane Prince
  • Sylvie Noclercq
  • Alexandre Perol
  • Claire Hodent
  • Claude Feret
  • Berangere Douchet
  • François-Xavier Muylaert
  • Nadine Giraudon
  • Michaël Suligere
  • Laure Nicolle
  • Jean-Louis Lefranc
  • Emilie Bigorne
  • Arnaud Michel
  • Eleonore Laloux
  • David Bourgeois
  • Samantha Rivaux
  • Nassim Amajoud
  • Emmanuelle Deletoille
  • Théo Lobry
Grégory Watin
Grégory Watin (4 élus) Arras écologie 		1 501 16,64%
  • Grégory Watin
  • Colette Marie
  • Alexandre Cousin
  • Claire Patin
Alban Heusèle
Alban Heusèle (2 élus) Rassemblement pour arras 		1 050 11,64%
  • Alban Heusèle
  • Véronique Loir
Thierry Occre
Thierry Occre (2 élus) Une nouvelle énergie pour arras 		864 9,57%
  • Thierry Occre
  • Catherine Génisson
Robert Roché
Robert Roché Décidez pour arras 		388 4,30%
Abmajid Belhadj
Abmajid Belhadj Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		113 1,25%
Participation au scrutin Arras
Taux de participation 35,91%
Taux d'abstention 64,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 351

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Leturque
Frédéric Leturque (35 élus) Liste arras au coeur conduite par frederic leturque 		8 774 56,51%
  • Frédéric Leturque
  • Denise Bocquillet
  • Philippe Rapeneau
  • Annie Lobbedez
  • Jean-Marie Vanlerenberghe
  • Evelyne Beaumont
  • Jean-Pierre Ferri
  • Sylvie Noclercq
  • Alexandre Malfait
  • Marylène Fatien
  • Claude Feret
  • Zohra Ouaguef
  • Marc Desramaut
  • Emmanuelle Lapouille-Flajolet
  • Thierry Spas
  • Nathalie Gheerbrant
  • François-Xavier Muylaert
  • Nicole Canlers
  • Jacques Patris
  • Hélène Lefebvre
  • Matthieu Lamoril
  • Claire Hodent
  • Michaël Suligere
  • Nadine Giraudon
  • Yves Delrue
  • Lucie Lambert
  • Ahmed Souaf
  • Claudette Doco
  • Pascal Lefebvre
  • Violette Delabre
  • Philippe Arvel
  • Danièle Lamotte
  • Gauthier Osseland
  • Sylviane Dervillers-Mayer
  • Jérôme Hoez
Hélène Flautre
Hélène Flautre (3 élus) Arras en grand, arras ensemble 		2 520 16,23%
  • Hélène Flautre
  • Antoine Détourné
  • Karine Boissou
François Desmaziere
François Desmaziere (3 élus) Les citoyens s'engagent 		1 909 12,29%
  • François Desmaziere
  • Nadège Le Gentil
  • Bruno Lajara
Alban Heusèle
Alban Heusèle (2 élus) Rassemblement bleu marine pour arras 		1 683 10,83%
  • Alban Heusèle
  • Isabelle Perret
René Chevalier
René Chevalier L'humain d'abord pour arras 		640 4,12%
Participation au scrutin Arras
Taux de participation 61,91%
Taux d'abstention 38,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 15 966

Villes voisines d'Arras

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