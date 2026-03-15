Résultat de l'élection municipale 2026 à Arras : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Arras [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Arras sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arras.
L'actu des élections municipales 2026 à Arras
12:08 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Arras
Ce dimanche 15 mars, les votants d'Arras sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Lors des précédentes municipales, en raison de la crise sanitaire, le deuxième tour, initialement prévu le 22 mars, avait été repoussé de trois mois. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Arras. Pour voter, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 34 bureaux de vote d'Arras. Pour obtenir les résultats du premier tour des élections à Arras dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Arras
|Tête de listeListe
|
Yannick Kremer
Liste de La France insoumise
Arras à Gauche
|
|
Frédéric Leturque
Liste divers centre
ARRAS AVEC VOUS
|
|
Alban Heusèle
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR ARRAS
|
|
Antoine Détourné
Liste d'union à gauche
CHANGEONS D'AIR AVEC LE PRINTEMPS ARRAGEOIS
|
|
Abmajid Belhadj
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Leturque (35 élus) Arras pour vous
|5 104
|56,58%
|
|Grégory Watin (4 élus) Arras écologie
|1 501
|16,64%
|
|Alban Heusèle (2 élus) Rassemblement pour arras
|1 050
|11,64%
|
|Thierry Occre (2 élus) Une nouvelle énergie pour arras
|864
|9,57%
|
|Robert Roché Décidez pour arras
|388
|4,30%
|Abmajid Belhadj Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|113
|1,25%
|Participation au scrutin
|Arras
|Taux de participation
|35,91%
|Taux d'abstention
|64,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 351
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Leturque (35 élus) Liste arras au coeur conduite par frederic leturque
|8 774
|56,51%
|
|Hélène Flautre (3 élus) Arras en grand, arras ensemble
|2 520
|16,23%
|
|François Desmaziere (3 élus) Les citoyens s'engagent
|1 909
|12,29%
|
|Alban Heusèle (2 élus) Rassemblement bleu marine pour arras
|1 683
|10,83%
|
|René Chevalier L'humain d'abord pour arras
|640
|4,12%
|Participation au scrutin
|Arras
|Taux de participation
|61,91%
|Taux d'abstention
|38,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Nombre de votants
|15 966
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