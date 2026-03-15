Résultat municipale 2026 à Arras (62000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arras a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arras, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arras [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric LETURQUE
Frédéric LETURQUE (35 élus) ARRAS AVEC VOUS 		8 695 60,37%
  • Frédéric LETURQUE
  • Nathalie GHEERBRANT
  • Jean-Pierre FERRI
  • Evelyne BEAUMONT
  • Benoît DESFERET
  • Emmanuelle LAPOUILLE-FLAJOLET
  • Alexandre MALFAIT
  • Karine BOISSOU
  • Alexandre PEROL
  • Zohra OUAGUEF
  • Ziad KHODR
  • Emmanuelle DELETOILLE
  • Gauthier OSSELAND
  • Aude VILETTE-TORILLEC
  • Stéphane PRINCE
  • Sylvie NOCLERCQ
  • David BOURGEOIS
  • Emilie BIGORNE
  • Tanguy VAAST
  • Bénédicte DELAVENNE
  • Ahmed SOUAF
  • Eleonore LALOUX
  • Nassim AMAJOUD
  • Sophie FRERE-BOCQUILLET
  • Arnaud MICHEL
  • Claire HODENT
  • Antonin BARRE
  • Laure NICOLLE
  • Jean Michel ZUPAN
  • Patricia DUFRENNE
  • François-Xavier BROUTIN
  • Rekia KABDANI
  • Jonathan BASTIEN
  • Catherine DELPLANQUE
  • Christophe FERAND
Alban HEUSÈLE
Alban HEUSÈLE (4 élus) RASSEMBLEMENT POUR ARRAS 		2 759 19,16%
  • Alban HEUSÈLE
  • Virginia BOIDOUX
  • Thierry DUCROUX
  • Michèle CHMIÉLINA
Antoine DÉTOURNÉ
Antoine DÉTOURNÉ (3 élus) CHANGEONS D'AIR AVEC LE PRINTEMPS ARRAGEOIS 		1 926 13,37%
  • Antoine DÉTOURNÉ
  • Aurore PAGEAUD
  • Adil EL OUARDI
Yannick KREMER
Yannick KREMER (1 élu) Arras à Gauche 		829 5,76%
  • Yannick KREMER
Abmajid BELHADJ
Abmajid BELHADJ Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		193 1,34%
Participation au scrutin Arras
Taux de participation 52,01%
Taux d'abstention 47,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 14 707

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Pas-de-Calais ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Pas-de-Calais. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Arras