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19:21 - Arras : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Arras se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 42 621 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 073 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 10 369 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,17% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 3 082 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 8,25%, Arras est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 421 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,54%, annonçant une situation économique instable. À Arras, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN en posture de force à Arras pour la municipale 2026 Le parti à la flamme avait obtenu 11,64% des bulletins exprimés lors des élections locales à Arras en 2020. Il n'y a pas eu de second tour, Frédéric Leturque étant élu au premier tour. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 24,03% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,96% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 20,08% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 41,36% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 30,34% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,54% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 38,61% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 35,91 % de participation à Arras Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 35,91 % à Arras lors des municipales de 2020 (un score en demi-teinte) alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid-19. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 70,34 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 46,09 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 62,78 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 49,39 % des électeurs locaux. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une ville moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises. L'adhésion au scrutin des électeurs d'Arras sera en tout cas une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Arras classée à droite lors des derniers scrutins La physionomie politique d'Arras a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs d'Arras avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 30,34% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Arras avaient ensuite favorisé Alban Heusèle (Rassemblement National) avec 32,54% au premier tour, devant Alexandre Cousin (Union de la gauche) avec 26,24%. C'est finalement Agnès Pannier-Runacher (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 61,39% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Arras ? Globalement, le paysage électoral fait de Arras une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Arras votaient en priorité pour Emmanuel Macron (29,48%), devant Marine Le Pen qui terminait à 24,03%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,04% pour Emmanuel Macron, contre 40,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Arras portaient leur choix sur Jacqueline Maquet (Ensemble !) avec 27,69% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,64% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Arras À Arras, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 20,99 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 1,4178 million d'euros (1 417 800 € très exactement) la même année. Une somme bien en-dessous des 10 757 430 € perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Arras atteint désormais 46,90 % en 2024 (contre 24,64 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Arras a représenté 1 055 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 916 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Arras Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle façonnés par le résultat du dernier scrutin communal à Arras. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Frédéric Leturque (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 56,58% des soutiens. Juste derrière, Grégory Watin (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 16,64% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Frédéric Leturque a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Arras, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large représentera un défi colossal pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.