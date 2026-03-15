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19:17 - Arsac et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire d'Arsac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 4 040 habitants répartis dans 1 627 logements, cette localité présente une densité de 124 hab par km². Avec 324 entreprises, Arsac se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (92,87%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,90% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 379,75 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Arsac contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Arsac Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Arsac en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 24,17% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,70% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 24,04% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 50,46% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,98% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 45,94% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Arsac ? Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Arsac, l'abstention frappait 69,80 % des inscrits, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 18,55 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 42,91 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,90 % au premier tour, contre 51,01 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales. Cette variable à Arsac sera en tout cas l'un des tournants de ces élections municipales 2026.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Arsac a-t-elle voté ? Au printemps 2024, les élections législatives à Arsac avaient placé en tête Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 37,98% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 31,10%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pascale Got (Union de la gauche), avec 54,06%. Lors des élections européennes en amont, le résultat à Arsac s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,34%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,75%) et Raphaël Glucksmann (14,93%). Le panorama politique d'Arsac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens d'Arsac ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Arsac portaient leur choix sur Karine Nouette Gaulain (Ensemble !) avec 30,67% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Grégoire de Fournas (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,46% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Arsac privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,47%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 24,17%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,30% pour Emmanuel Macron, contre 41,70% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Arsac un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à Arsac : quel impact sur les municipales Côté fiscalité d'Arsac, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à 997 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 891 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 37,46 % en 2024 (contre 20,00 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 25 870 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 853 190 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 18,50 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Arsac Examiner les scores des dernières municipales à Arsac peut être intéressant. Unique liste en présence, 'Ensemble demain' a logiquement recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Arsac, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Lors de ces nouvelles élections municipales ce dimanche, le défi sera de déterminer si une véritable opposition parvient à se fédérer face à cette domination. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).