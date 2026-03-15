Résultat municipale 2026 à Arsac (33460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arsac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arsac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric AURIER
Frédéric AURIER (23 élus) Arsac naturellement 		1 258 66,53%
  • Frédéric AURIER
  • Huguette PANOZZO
  • Yoann PHOENIX
  • Julie COULON
  • Éric CHARBONNIER
  • Monique DIGEON
  • Alain PY
  • Arlette CHAVANNE
  • Jean-Paul BOSC
  • Amandine LESAGE
  • Jean-Marc BERLAND
  • Sandra ROSSI
  • Nicolas CHAMBON
  • Christelle CUMIA
  • Mathieu HEBRARD
  • Alix VONDERHEYDEN
  • Julien ECOFFARD
  • Sylvie CAPERA-VIGNES
  • Sébastien GRÉVISSE
  • Sylvie DELAUNAY
  • Frédéric DROGUERES
  • Sabine SARRAZIN
  • Romain DUCOLOMB
Gautier GIOVINAZZO
Gautier GIOVINAZZO (4 élus) ARSAC AGIR ENSEMBLE 		633 33,47%
  • Gautier GIOVINAZZO
  • Marie-France MAILLET
  • Olivier CATHALA
  • Lucrèce DEFEZ
Participation au scrutin Arsac
Taux de participation 59,54%
Taux d'abstention 40,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 935

Source : ministère de l’Intérieur

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