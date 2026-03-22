Résultat de l'élection municipale 2026 à Arsy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arsy

Le deuxième tour des élections municipales à Arsy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Erwan Marino
Erwan Marino Divers
ARSY AVEC VOUS
  • Erwan Marino
  • Morgane Varnier
  • Pascal Peronnet
  • Lauryne Bouhier
  • Vincent Saint Gervais
  • Alice Vandaele
  • Stephane Bouhier
  • Christiane Dalongeville
  • Marc Vancauwenberghe
  • Eveline Lancelin
  • Francois Vandaele
  • Lea Vancauwenberghe
  • Ethann Marino
  • Gaelle Michon
Brigitte Averty Née Ledoux
Brigitte Averty Née Ledoux Divers
Ensemble autrement
  • Brigitte Averty Née Ledoux
  • Bernard Francois
  • Anne-Marie Jorand
  • Julian Averty
  • Nicole Henwood
  • Jacques Tronchon
  • Martine Marie-Tourbier
  • Sofiane Zendi
  • Christelle Morales épouse Silva
  • Jordan Legrand
  • Julie Delavaquerie
  • Mathieu Beaurain
  • Noémie Tallandier
  • Québa Mendy
  • Mireille Dumuret
  • Guy Marill
  • Armelle Zennadi
Joël Thibault
Joël Thibault Divers
Tous unis pour Arsy
  • Joël Thibault
  • Lucie Gruez
  • Romuald Amory
  • Virginie Amory
  • Luc Dalongeville
  • Claire Thibault
  • Teddy Wacheux
  • Nicole Guilloux
  • Nicolas Grivel
  • Godeleine Delcourte
  • Loïc Wisniewski
  • Stéphanie Caille
  • Jérémy Rousseau
  • Yolande Averty
  • David Czech
  • Émilie Picault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arsy

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël THIBAULT
Joël THIBAULT (Ballotage) Tous unis pour Arsy 		181 43,20%
Brigitte AVERTY NÉE LEDOUX
Brigitte AVERTY NÉE LEDOUX (Ballotage) Ensemble autrement 		174 41,53%
Erwan MARINO
Erwan MARINO (Ballotage) ARSY AVEC VOUS 		64 15,27%
Participation au scrutin Arsy
Taux de participation 67,93%
Taux d'abstention 32,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 430

Source : ministère de l’Intérieur

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