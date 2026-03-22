Résultat de l'élection municipale 2026 à Arsy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arsy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arsy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arsy.
L'actu des élections municipales 2026 à Arsy
11:43 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Arsy pour les élections municipales
Les élections municipales 2026 à Arsy ont vu Joël Thibault arriver en tête dimanche dernier avec 43,20 % des suffrages exprimés. Derrière, Brigitte Averty Née Ledoux a obtenu la seconde place avec 41,53 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 15,27 %, Erwan Marino est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Arsy, l'élection a mobilisé 67,93 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arsy
Le deuxième tour des élections municipales à Arsy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Erwan Marino
Divers
ARSY AVEC VOUS
|
|
Brigitte Averty Née Ledoux
Divers
Ensemble autrement
|
|
Joël Thibault
Divers
Tous unis pour Arsy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arsy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël THIBAULT (Ballotage) Tous unis pour Arsy
|181
|43,20%
|Brigitte AVERTY NÉE LEDOUX (Ballotage) Ensemble autrement
|174
|41,53%
|Erwan MARINO (Ballotage) ARSY AVEC VOUS
|64
|15,27%
|Participation au scrutin
|Arsy
|Taux de participation
|67,93%
|Taux d'abstention
|32,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|430
Source : ministère de l’Intérieur
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