Résultat municipale 2026 à Art-sur-Meurthe (54510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Art-sur-Meurthe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Art-sur-Meurthe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Art-sur-Meurthe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre DESSEIN
Jean-Pierre DESSEIN (15 élus) ART & BOSS' ENSEMBLE 		444 53,24%
  • Jean-Pierre DESSEIN
  • Sophie RAUCH
  • Thierry DELORS
  • Georgette DAMEN
  • Fabrice DEROSE
  • Marie-Claude MABILLE
  • Yannick MICHELIX
  • Yveline FAYON-IUNG
  • Benoît PEZET
  • Julie BOUCLÉ
  • Pierre-Yves GERARD
  • Edwige MARONI
  • Vincent PIQUÉ
  • Véronique PRUDENT
  • Alexis BODENREIDER
David MONCELLE
David MONCELLE (4 élus) L'AVENIR SE VIT AVEC VOUS - ART SUR MEURTHE 		390 46,76%
  • David MONCELLE
  • Amandine MACARIO
  • Thierry MULLER
  • Asma ADAMI
Participation au scrutin Art-sur-Meurthe
Taux de participation 69,70%
Taux d'abstention 30,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 865

Source : ministère de l’Intérieur

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