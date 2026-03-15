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19:18 - Art-sur-Meurthe : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et socio-économique d'Art-sur-Meurthe définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 22,84% ont plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,90%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 860 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,19%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,30%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,64%), témoignent d'une population instruite à Art-sur-Meurthe, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le RN avance à Art-sur-Meurthe Le parti à la flamme n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Art-sur-Meurthe en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 25,85% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 43,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,28% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 34,56% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 37,54% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 39,35% pour le RN. Il terminera avec 40,74% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 37,09 % de participation à Art-sur-Meurthe Aux municipales de 2020, la participation à Art-sur-Meurthe avait culminé à 37,09 % au premier round, en deçà de la moyenne nationale. 415 votants étaient allés voter, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 78,94 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 48,68 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 72,39 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 57,83 % des électeurs (soit environ 677 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative. La participation des électeurs d'Art-sur-Meurthe sera en définitive une clé pour cette municipale.

15:59 - Comment a voté Art-sur-Meurthe lors des dernières élections ? La préférence des électeurs d'Art-sur-Meurthe a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Lors des européennes, le podium à Art-sur-Meurthe s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,54%), à la première place devant Valérie Hayer (16,28%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,85%). Dominique Bilde (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Art-sur-Meurthe après la dissolution avec 39,35%. Thibault Bazin (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 37,44%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Thibault Bazin (Les Républicains) en tête avec 59,26%.

14:57 - Art-sur-Meurthe : retour sur les résultats de la dernière présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Art-sur-Meurthe soutenaient en priorité Thibault Bazin (LR) avec 23,83% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,44% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Art-sur-Meurthe accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,73%, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 25,85%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,76% pour Emmanuel Macron, contre 43,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Art-sur-Meurthe comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Art-sur-Meurthe En ce qui concerne la fiscalité locale d'Art-sur-Meurthe, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 617 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 386 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 33,34 % en 2024 (contre 10,90 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 10 200 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 174 160 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,55 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Art-sur-Meurthe Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels demeurent, à ce jour encore, déterminés par le verdict du dernier scrutin municipal à Art-sur-Meurthe. Unique liste en présence, 'Art+++' a naturellement rassemblé 357 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Art-sur-Meurthe, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs après ce scrutin sans véritable concurrence. Un élément de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).