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19:18 - Artenay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Artenay comme dans toute la France. Avec une population de 2 009 habitants répartis dans 972 logements, cette localité présente une densité de 98 habitants par km². Ses 100 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 562 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,66% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,96% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1050,77 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Artenay, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel score pour le RN à Artenay aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Artenay il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 31,18% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,31% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 29,69% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Artenay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 41,68% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 44,69% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 56,87% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Emmanuel Duplessy.

16:58 - Artenay : des résultats d'ordinaire marqués par la participation À l'occasion de cette municipale de 2026, la valeur de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats d'Artenay. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 40,86 % des électeurs, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 22,43 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 48,62 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 34,51 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 51,76 % des inscrits. Si on prend un peu de recul, le secteur apparaît visiblement comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Artenay ? Les Européennes 2024 à Artenay avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (41,68%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,47% des voix. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Elodie Babin (Rassemblement National) en pole position avec 44,69% au premier tour, devant Caroline Janvier (Ensemble !) avec 24,84%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Elodie Babin culminant à 56,87% des votes dans la localité. Le contexte politique d'Artenay a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux d'Artenay lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Artenay portaient leur choix sur Caroline Janvier (Ensemble !) avec 30,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,34%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Artenay quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 31,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 28,77%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,69%, contre 49,31% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Artenay une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Artenay Si on se penche sur la fiscalité d'Artenay, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,23 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 41 200 €, loin des 324 400 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Artenay s'est établi à un peu plus de 32,46 % en 2024 (contre 13,90 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Artenay a représenté 1 300 euros en 2024 contre 875 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Artenay Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Artenay. Au terme du premier tour à l'époque, David Jacquet a imposé son rythme avec 366 voix (53,58%). Juste derrière, Pascal Gudin a recueilli 317 suffrages en sa faveur (46,41%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Artenay, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.