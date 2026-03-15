Résultat municipale 2026 à Artenay (45410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Artenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Artenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Artenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David JACQUET
David JACQUET (15 élus) NOUVEAUX PROJETS,MEME ENERGIE 		452 57,43%
  • David JACQUET
  • Myriam MATTIA-TALBOT
  • René DAUDIN
  • Sandrine CLEMENT
  • Bruno DREUX
  • Catherine HUGUET
  • Laurent GUYON
  • Anita BLANVILLAIN
  • François RICAULT
  • Elodie GAUDILLÈRE
  • Issiaka BAGATÉ
  • Marie-Christine LANDRY
  • Rogerio PEREIRA
  • Aurore WIELGOSIK
  • Loic DELAHOCHE
Annick CLEMENT
Annick CLEMENT (4 élus) UN NOUVEL ELAN POUR ARTENAY 		335 42,57%
  • Annick CLEMENT
  • Pascal GUDIN
  • Corinne HAUDEBOURG
  • Fabrice COURTIN
Participation au scrutin Artenay
Taux de participation 63,42%
Taux d'abstention 36,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 808

Source : ministère de l’Intérieur

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