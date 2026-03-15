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19:19 - Arthez-de-Béarn : élections municipales et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Arthez-de-Béarn, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 829 habitants répartis dans 933 logements, cette commune présente une densité de 66 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 146 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 085 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 35,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 215,80 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, à Arthez-de-Béarn, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Rassemblement national à Arthez-de-Béarn : les chiffres récents Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Arthez-de-Béarn il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 21,34% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 44,97% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 10,92% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Arthez-de-Béarn comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,09% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 31,70% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 40,02% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs d'Arthez-de-Béarn vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Arthez-de-Béarn, la mobilisation jouera un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait vu 69,41 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, largement au-dessus des 44,7 % nationaux. 1 037 votants s'étaient alors manifestés alors que la pandémie du Covid-19 se propageait dans le pays. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 82,99 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,74 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,60 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 56,05 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville soucieuse de voter.

15:59 - Arthez-de-Béarn : le vote des électeurs l'année de la dissolution Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Arthez-de-Béarn demeurait à l'époque un territoire difficile à étiqueter. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (31,09%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Arthez-de-Béarn accordaient leurs suffrages à David Habib (Divers gauche) avec 36,98% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, David Habib culminant à 59,98% des votes dans la localité.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Arthez-de-Béarn : les résultats à retenir Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Arthez-de-Béarn plaçait Emmanuel Macron en tête avec 24,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,03% pour Emmanuel Macron, contre 44,97% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Arthez-de-Béarn portaient leur choix sur Fabienne Costedoat-Diu (LR) avec 34,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est David Habib (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 65,96% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Arthez-de-Béarn une commune politiquement très disputée.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils été maîtrisés à Arthez-de-Béarn ? Pour ce qui est des contributions locales à Arthez-de-Béarn, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 770 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 805 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu plus de 31,61 % en 2024 (contre près de 18,14 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 28 300 euros en 2024. Un montant loin des 415 100 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 14,53 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Arthez-de-Béarn L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Arthez-de-Béarn s'avère riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Jean-Pierre Escouteloup a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 47,87% des bulletins. Deuxième, Philippe Garcia a capté 45,40% des votes. Enfin, on retrouvait Séverine Durcudoy, réunissant 68 suffrages (6,71%). Le petit gap en tête du peloton promettait un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Pierre Escouteloup l'a finalement emporté avec 51,64% des votes, face à Philippe Garcia qui a obtenu 48,35% des votants. Le suspense a été total, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche., récupérant 66 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation adverse se doit impérativement de totaliser davantage de bulletins aujourd'hui, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.