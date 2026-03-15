Résultat municipale 2026 à Arthez-de-Béarn (64370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arthez-de-Béarn a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arthez-de-Béarn, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arthez-de-Béarn [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre ESCOUTELOUP
Jean-Pierre ESCOUTELOUP (15 élus) BIEN VIVRE ICI, CONSTRUIRE DEMAIN 		554 51,34%
  • Jean-Pierre ESCOUTELOUP
  • Laura LAVIGNETTE
  • Bruno MESPLE
  • Audrey DELFORNO
  • Hervé LARROUS
  • Sophie MADELEINE
  • André LARROUS
  • Sylvie MAJNA
  • Joseph LAGARDE
  • Morgane MERCADIER
  • Pierre CASTERA-GARLY
  • Émilie SCARLETT
  • Paul BERRIEGTS
  • Françoise NEBOUT
  • Frédéric PIONNEAU
Jean Luc DELEAU
Jean Luc DELEAU (4 élus) ARTHEZ, NOTRE VILLAGE,NOTRE AVENIR ! 		525 48,66%
  • Jean Luc DELEAU
  • Adeline TORAL-DAVOUS
  • Thibault GYMBOLISTA
  • Karine BROCARD MARES
Participation au scrutin Arthez-de-Béarn
Taux de participation 71,64%
Taux d'abstention 28,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 1 119

Source : ministère de l’Intérieur

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