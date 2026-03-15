En direct

19:18 - Analyse socio-économique d'Arthon : perspectives électorales Dans les rues d'Arthon, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 216 habitants répartis dans 601 logements, ce village présente une densité de 26 habitants/km². Avec 58 entreprises, Arthon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (17,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 45,78% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 41,71% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 846,74 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Arthon, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - À Arthon, le vote RN s'annonce puissant aux municipales 2026 Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Arthon en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,76% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,46% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 23,73% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 45,75% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,14% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 42,81% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 49,10% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Arthon ? Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Arthon, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 41,35 % au premier tour, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 397 votants étaient allés voter alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs du fait de l'épidémie de Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,66 %. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 49,19 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 71,82 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 54,95 % des électeurs locaux. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se positionne comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Arthon ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Arthon plébiscitaient Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avec 42,81% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Forissier (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 50,90% des suffrages exprimés. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Arthon avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,14%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 12,80% des suffrages. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - À Arthon, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le Rassemblement national L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Arthon s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Arthon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,76% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,83%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,46% pour Marine Le Pen, contre 47,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Arthon accordaient leurs suffrages à Fabien Thirion (RN) avec 23,73% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nicolas Forissier (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,25% des voix.

12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité à Arthon à l'approche des municipales ? Du côté de la fiscalité locale d'Arthon, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a atteint environ 509 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 441 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 32,75 % en 2024 (contre près de 16,54 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 15 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des 112 230 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 11,63 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Arthon ? Quelles leçons retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Arthon ? Unique liste en présence, 'Agir pour arthon' a logiquement recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Arthon, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de savoir si une véritable opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. La liste des candidats donne assurément déjà une première réponse.