Résultat municipale 2026 à Arthon (36330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arthon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arthon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arthon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe FERRET
Christophe FERRET (13 élus) BIEN VIVRE À ARTHON 		412 62,61%
  • Christophe FERRET
  • Fabienne HAUSWALD
  • Jean-François ROBINET
  • Carole WEBERT
  • Daniel MERCIER
  • Sabrina VANVYNCKT
  • Freddy LAFOSSE
  • Olga HOFMAN
  • Thomas CHARTIER
  • Stéphanie JALLAIS
  • Francis DARCHIS
  • Anne-Sophie PROT
  • Denis CHARASSON
Pascale BAVOUZET
Pascale BAVOUZET (2 élus) L'EXPÉRIENCE AU SERVICE D'ARTHON 		246 37,39%
  • Pascale BAVOUZET
  • Sylvain SCHULER
Participation au scrutin Arthon
Taux de participation 69,89%
Taux d'abstention 30,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 680

Source : ministère de l’Intérieur

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