Résultat municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux (33370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Artigues-près-Bordeaux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GARNIER
Alain GARNIER (22 élus) Artigues J'aime 		1 685 50,52%
  • Alain GARNIER
  • Corine LESBATS
  • Thierry LUREAUD
  • Claire WINTER
  • Pierre POUGET
  • Véro DOUSSOUX
  • Thierry VERDON
  • Nathalie FAURENT
  • Bertrand NAUD
  • Marie-José MALLADA
  • Michel SARGEAC
  • Evelyne DAUVILLIER
  • Didier DARGELAS
  • Nicole BERGEROT
  • Jaime CAETANO
  • Aïcha MELIANI
  • Loïc DELAY
  • Nathalie TREUSSARD
  • Florian CHIRON
  • Corinne BELET
  • Régis BONNET
  • Sylvie PERES
Claude DAUVILLIER
Claude DAUVILLIER (5 élus) Ensemble pour Artigues 		1 075 32,23%
  • Claude DAUVILLIER
  • Esther QUEYROI
  • William ANDRÉ-LEBESGUE
  • Jihane ELFADI
  • Mathieu CHOLLET
Éléonore DA GAMA
Éléonore DA GAMA (2 élus) UN AVENIR SÛR POUR ARTIGUES 		575 17,24%
  • Éléonore DA GAMA
  • Jonathan DAUMY
Participation au scrutin Artigues-près-Bordeaux
Taux de participation 57,19%
Taux d'abstention 42,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 3 403

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Artigues-près-Bordeaux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GARNIER
Alain GARNIER (Ballotage) Artigues J'aime 		1 719 49,58%
Claude DAUVILLIER
Claude DAUVILLIER (Ballotage) Ensemble pour Artigues 		1 023 29,51%
Éléonore DA GAMA
Éléonore DA GAMA (Ballotage) UN AVENIR SÛR POUR ARTIGUES 		725 20,91%
Participation au scrutin Artigues-près-Bordeaux
Taux de participation 60,06%
Taux d'abstention 39,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 3 573

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