Résultat municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux (33370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Artigues-près-Bordeaux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain GARNIER (22 élus) Artigues J'aime
|1 685
|50,52%
|
|Claude DAUVILLIER (5 élus) Ensemble pour Artigues
|1 075
|32,23%
|
|Éléonore DA GAMA (2 élus) UN AVENIR SÛR POUR ARTIGUES
|575
|17,24%
|
|Participation au scrutin
|Artigues-près-Bordeaux
|Taux de participation
|57,19%
|Taux d'abstention
|42,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|3 403
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Artigues-près-Bordeaux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain GARNIER (Ballotage) Artigues J'aime
|1 719
|49,58%
|Claude DAUVILLIER (Ballotage) Ensemble pour Artigues
|1 023
|29,51%
|Éléonore DA GAMA (Ballotage) UN AVENIR SÛR POUR ARTIGUES
|725
|20,91%
|Participation au scrutin
|Artigues-près-Bordeaux
|Taux de participation
|60,06%
|Taux d'abstention
|39,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|3 573
Election municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Artigues-près-Bordeaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Artigues-près-Bordeaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Artigues-près-Bordeaux
18:38 - Les élections de 2024 : quel verdict à Artigues-près-Bordeaux ?
Lors des dernières élections européennes, le podium à Artigues-près-Bordeaux s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,34%), devant Raphaël Glucksmann (17,38%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,96%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants d'Artigues-près-Bordeaux plébiscitaient ensuite Alain David (Union de la gauche) avec 36,83% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alain David culminant à 60,59% des suffrages exprimés dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle en conséquence que Artigues-près-Bordeaux s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée, dans la logique de la présidentielle 2022.
15:57 - La dernière municipale à Artigues-près-Bordeaux marquée par une triangulaire
Les configurations politiques locales sont à ce jour encore façonnées par le verdict du dernier scrutin municipal à Artigues-près-Bordeaux. Au terme du premier tour à l'époque, Anne Lise Jacquet (Divers droite) a terminé en tête en récoltant 37,94% des suffrages. À sa poursuite, Alain Garnier (Divers) a engrangé 36,97% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Bernadette Cazade (Divers), s'adjugeant 645 voix (25,07%). Ce résultat particulièrement étroit débouchait sur de nombreuses questions en amont du 2e tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Alain Garnier l'a finalement emporté avec 1 275 bulletins (43,98%), face à Anne Lise Jacquet s'adjugeant 43,25% des électeurs inscrits et Bernadette Cazade réunissant 370 voix (12,76%). Confirmant les incertitudes du premier tour, l'élection a accouché d'un véritable retournement de situation. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Anne Lise Jacquet a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 303 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour ce scrutin de 2026 à Artigues-près-Bordeaux, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des élections à Artigues-près-Bordeaux
D'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le verdict se joue donc ce dimanche entre Alain Garnier et sa liste "Artigues J'aime", Claude Dauvillier et sa liste "Ensemble Pour Artigues" et Éléonore Da Gama avec la liste "Un Avenir Sûr Pour Artigues". Les 6 bureaux de vote de la ville d'Artigues-près-Bordeaux ferment à 18 heures.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Artigues-près-Bordeaux pour l'élection municipale
Dans le cadre du premier tour des municipales à Artigues-près-Bordeaux, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a mobilisé 60,06 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Alain Garnier (Divers gauche) qui est arrivé en tête en récoltant 49,58 % des voix. À sa suite, Claude Dauvillier (Divers centre) s'est classé deuxième avec 29,51 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Une belle revanche pour Alain Garnier qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 12,61 points. Du côté des autres candidats, avec 20,91 %, Éléonore Da Gama (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Villes voisines d'Artigues-près-Bordeaux
- Artigues-près-Bordeaux (33370)
- Ecole primaire à Artigues-près-Bordeaux
- Maternités à Artigues-près-Bordeaux
- Crèches et garderies à Artigues-près-Bordeaux
- Salaires à Artigues-près-Bordeaux
- Impôts à Artigues-près-Bordeaux
- Dette et budget d'Artigues-près-Bordeaux
- Climat et historique météo d'Artigues-près-Bordeaux
- Accidents à Artigues-près-Bordeaux
- Délinquance à Artigues-près-Bordeaux
- Inondations à Artigues-près-Bordeaux
- Nombre de médecins à Artigues-près-Bordeaux
- Pollution à Artigues-près-Bordeaux
- Entreprises à Artigues-près-Bordeaux
- Prix immobilier à Artigues-près-Bordeaux