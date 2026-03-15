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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Artigues-près-Bordeaux : ce qu'il faut savoir La composition démographique et socio-économique d'Artigues-près-Bordeaux définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,45%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 4219 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,08% et d'une population immigrée de 9,15% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Artigues-près-Bordeaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,73% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN progresse à Artigues-près-Bordeaux Le RN restait loin du groupe de tête lors des municipales à Artigues-près-Bordeaux en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 20,73% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 37,12% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,82% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Artigues-près-Bordeaux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 30,34% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 31,93% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 39,41% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Artigues-près-Bordeaux au crible Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 45,10 % à Artigues-près-Bordeaux lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que l'événement se tenait en pleine épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 4 760 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 82,00 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 50,25 % (47,51 % en France), avant de bondir à 73,12 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 57,10 % des électeurs. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire se positionne donc plutôt comme une contrée soucieuse de voter. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Artigues-près-Bordeaux, cet élément aura en définitive un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Artigues-près-Bordeaux : retour sur le dernier verdict politique en date Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Artigues-près-Bordeaux avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,34% des bulletins. Alain David (Union de la gauche) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Artigues-près-Bordeaux après la dissolution avec 36,83%. Julie Rechagneux (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 31,93%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alain David culminant à 60,59% des voix localement. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Artigues-près-Bordeaux restait à l'époque une zone pivot, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Artigues-près-Bordeaux : des verdicts particulièrement parlants lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Artigues-près-Bordeaux soutenaient en priorité Alain David (Nupes) avec 34,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,68% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Artigues-près-Bordeaux qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron devant avec 29,58% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,27%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,88% pour Emmanuel Macron, contre 37,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Artigues-près-Bordeaux dessine ainsi une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - À Artigues-près-Bordeaux, les impôts sont stables avant l'élection Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Artigues-près-Bordeaux, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,56 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 64 360 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 2,59452 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Artigues-près-Bordeaux atteint désormais un peu moins de 46,31 % en 2024 (contre 23,77 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Artigues-près-Bordeaux a atteint 1 115 € en 2024 (contre 1 018 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Artigues-près-Bordeaux À Artigues-près-Bordeaux, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche électorale, Anne Lise Jacquet (Divers droite) a terminé en tête en totalisant 976 voix (37,94%). À sa poursuite, Alain Garnier (Divers) a capté 36,97% des votes. Avec une marge aussi maigre, l'issue du second tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Alain Garnier l'a finalement emporté avec 1 275 bulletins (43,98%), face à Anne Lise Jacquet avec 1 254 électeurs (43,25%) et Bernadette Cazade obtenant 370 électeurs (12,76%). Le challenger est parvenu à inverser la tendance, actant un spectaculaire renversement de tendance. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Anne Lise Jacquet a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 303 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La formation d'opposition se doit impérativement de compter plus de bulletins dès le premier tour aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.