Résultat municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux (33370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Artigues-près-Bordeaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Artigues-près-Bordeaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Artigues-près-Bordeaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GARNIER
Alain GARNIER Artigues J'aime 		1 719 49,58%
Claude DAUVILLIER
Claude DAUVILLIER Ensemble pour Artigues 		1 023 29,51%
Éléonore DA GAMA
Éléonore DA GAMA UN AVENIR SÛR POUR ARTIGUES 		725 20,91%
Participation au scrutin Artigues-près-Bordeaux
Taux de participation 60,06%
Taux d'abstention 39,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 3 573

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Gironde. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Artigues-près-Bordeaux

En savoir plus sur Artigues-près-Bordeaux