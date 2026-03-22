Résultat de l'élection municipale 2026 à Artonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Artonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Artonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Artonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Artonne
11:44 - Un premier constat à Artonne avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Artonne ont vu Stéphane Houssier prendre la première place dimanche dernier avec 47,10 % des voix. Dans son sillage, Eric Monnet est arrivé en deuxième position avec 36,64 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Franck Loiseau est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Artonne, l'élection a mobilisé 79,02 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Artonne
Le deuxième tour des élections municipales à Artonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Houssier
Divers
Artonne, une cité de caractère, un village pour tous
|
|
Franck Loiseau
Divers
ECOUTE ET ACTIONS
|
|
Eric Monnet
Divers
ARTONNE, UNE DYNAMIQUE COMMUNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Artonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane HOUSSIER (Ballotage) Artonne, une cité de caractère, un village pour tous
|252
|47,10%
|Eric MONNET (Ballotage) ARTONNE, UNE DYNAMIQUE COMMUNE
|196
|36,64%
|Franck LOISEAU (Ballotage) ECOUTE ET ACTIONS
|87
|16,26%
|Participation au scrutin
|Artonne
|Taux de participation
|79,02%
|Taux d'abstention
|20,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|550
Source : ministère de l’Intérieur
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