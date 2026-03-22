Résultat de l'élection municipale 2026 à Artonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Artonne

Le deuxième tour des élections municipales à Artonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Houssier
Stéphane Houssier Divers
Artonne, une cité de caractère, un village pour tous
  • Stéphane Houssier
  • Laëtitia Pouzadoux
  • Yves Grenier
  • Suzy Antunes
  • Carl Garrucho
  • Sandrine Desmuliers-Bonnamy
  • Quentin Lafon
  • Nohémie Redon
  • Yacine-Alexandre Ryad
  • Katy Bouet
  • André Fredet
  • Viviane Caille
  • Alexandre Bernier
  • Justine Mallet
  • Alexandre Fauron
Franck Loiseau
Franck Loiseau Divers
ECOUTE ET ACTIONS
  • Franck Loiseau
  • Florence Strobel
  • Marc Grimaldi
  • Nathalie Prunet
  • Florent Doudin
  • Pauline Aout
  • Guy de Lambert
  • Virginie Chabanon
  • Franck Pouzadoux
  • Atika Bourdim
  • Norbert Gardelle
  • Julie Zurcher
  • Jean-Charles Poilleux
  • Nicole Guillien
  • Florent Farges
Eric Monnet
Eric Monnet Divers
ARTONNE, UNE DYNAMIQUE COMMUNE
  • Eric Monnet
  • Françoise Vivier
  • Romain Legrand
  • Céline Douarin
  • Sébastien Gravier
  • Karina Monnet
  • Denis Charbonnier
  • Lilou Sure
  • Benoit Blot
  • Fabienne Chauty
  • André Parret
  • Marie-Ange Mercier
  • Christian Camisan
  • Perrine Merle
  • Patrick Fouache

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Artonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane HOUSSIER
Stéphane HOUSSIER (Ballotage) Artonne, une cité de caractère, un village pour tous 		252 47,10%
Eric MONNET
Eric MONNET (Ballotage) ARTONNE, UNE DYNAMIQUE COMMUNE 		196 36,64%
Franck LOISEAU
Franck LOISEAU (Ballotage) ECOUTE ET ACTIONS 		87 16,26%
Participation au scrutin Artonne
Taux de participation 79,02%
Taux d'abstention 20,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 550

Source : ministère de l’Intérieur

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