Résultat municipale 2026 à Artonne (63460) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Artonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Artonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Artonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane HOUSSIER
Stéphane HOUSSIER Artonne, une cité de caractère, un village pour tous 		252 47,10%
Eric MONNET
Eric MONNET ARTONNE, UNE DYNAMIQUE COMMUNE 		196 36,64%
Franck LOISEAU
Franck LOISEAU ECOUTE ET ACTIONS 		87 16,26%
Participation au scrutin Artonne
Taux de participation 79,02%
Taux d'abstention 20,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 550

Source : ministère de l’Intérieur

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