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19:19 - Artonne : municipales et dynamiques démographiques Comment la population d'Artonne peut-elle influencer le résultat des élections municipales ? Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,99%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 10,70%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,54%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,06%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,45%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Artonne, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

17:57 - Les données clés du vote RN à Artonne Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à Artonne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,31% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 46,89% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 16,12% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Artonne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,95% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 33,08% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 42,09% lors du vote définitif.

16:58 - À Artonne, la participation s'annonce forte aux municipales La désertion des bureaux de vote à Artonne constituera l'un des pivots de cette élection municipale. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 28,46 %, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 71,54 %), nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Les municipales sont en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 12,68 % dans la ville (87,32 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 38,55 % en 2022 à seulement 19,26 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 37,13 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - À Artonne, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des élections des députés à Artonne en juin 2024 avec 35,15%. Isabelle Dupré (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 33,08%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christine Pirès Beaune culminant à 57,91% des voix dans la commune. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Artonne s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (28,95%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,79%) et Raphaël Glucksmann (15,07%). Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Artonne : regard sur les scores de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Artonne accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 25,84%, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,31%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,11% pour Emmanuel Macron, contre 46,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Artonne accordaient leurs suffrages à Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 37,85% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Pirès Beaune virant de nouveau en tête avec 58,75% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les électeurs d'Artonne se prononceront-ils sur les impôts ? Si l'on observe la fiscalité d'Artonne, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 9,28 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 15 400 euros environ. Un apport qui est loin des 95 440 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Artonne a évolué pour se fixer à 36,40 % en 2024 (contre 15,92 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Artonne s'est établi à 700 € en 2024, alors que ce montant se situait à 508 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Artonne Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Artonne ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Il convient de souligner que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de panacher. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de la première manche électorale, Sébastien Gravier a réuni le plus de suffrages avec 59,30% des suffrages. À la suite, Gaëtan Dubien a rassemblé 58,44% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Artonne, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.