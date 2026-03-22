Résultat municipale 2026 à Arveyres (33500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arveyres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arveyres, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arveyres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin MERLET
Quentin MERLET (13 élus) Arveyres En Commun 		400 36,13%
  • Quentin MERLET
  • Lisa HEURTAUX
  • Olivier ROZENBLUM
  • Delphine SISSAC
  • Jean Michel CHATELIER
  • Laura SCHIKOWSKI
  • Thierry VIGNERON
  • Caroline JACOBS
  • Simon-Pierre CAZENAVE-MAHE
  • Sylvie DUPUY MOREL
  • Frédéric FAYE
  • Eva LETERME
  • Frédéric MILANI
Bernard GUILHEM
Bernard GUILHEM (3 élus) Arveyres avance 		361 32,61%
  • Bernard GUILHEM
  • Sophie THOMAS
  • Samuel WALTON
Françoise CHAUSSAT
Françoise CHAUSSAT (3 élus) Arveyres, demain avec Vous 		346 31,26%
  • Françoise CHAUSSAT
  • Jacky DESVIGNES
  • Marie-Hélène SAGE
Participation au scrutin Arveyres
Taux de participation 67,92%
Taux d'abstention 32,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Nombre de votants 1 120

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Arveyres - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin MERLET
Quentin MERLET (Ballotage) Arveyres En Commun 		357 34,43%
Bernard GUILHEM
Bernard GUILHEM (Ballotage) Arveyres avance 		344 33,17%
Françoise CHAUSSAT
Françoise CHAUSSAT (Ballotage) Arveyres, demain avec Vous 		336 32,40%
Participation au scrutin Arveyres
Taux de participation 64,50%
Taux d'abstention 35,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 1 063

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