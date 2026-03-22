Résultat municipale 2026 à Arveyres (33500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arveyres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arveyres, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arveyres [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Quentin MERLET (13 élus) Arveyres En Commun
|400
|36,13%
|
|Bernard GUILHEM (3 élus) Arveyres avance
|361
|32,61%
|
|Françoise CHAUSSAT (3 élus) Arveyres, demain avec Vous
|346
|31,26%
|
|Participation au scrutin
|Arveyres
|Taux de participation
|67,92%
|Taux d'abstention
|32,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Nombre de votants
|1 120
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Arveyres - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Quentin MERLET (Ballotage) Arveyres En Commun
|357
|34,43%
|Bernard GUILHEM (Ballotage) Arveyres avance
|344
|33,17%
|Françoise CHAUSSAT (Ballotage) Arveyres, demain avec Vous
|336
|32,40%
|Participation au scrutin
|Arveyres
|Taux de participation
|64,50%
|Taux d'abstention
|35,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Nombre de votants
|1 063
Election municipale 2026 à Arveyres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arveyres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arveyres.
L'actu des élections municipales 2026 à Arveyres
18:38 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Arveyres
Le contexte politique d'Arveyres a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,08%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Arveyres avaient ensuite favorisé Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 40,51% au premier tour, devant Florent Boudié (Ensemble !) avec 35,75%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Florent Boudié (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 57,06%.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Arveyres
À Arveyres, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour, Bernard Guilhem a décroché la pole position avec 456 voix (54,61%). À sa poursuite, Marie-Hélène Sage a rassemblé 45,38% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Bernard Guilhem a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Arveyres, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de la municipale d'Arveyres
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le choix final se joue donc ce dimanche entre Quentin Merlet, Bernard Guilhem et Françoise Chaussat. Les 2 bureaux de vote de la ville d'Arveyres seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux 1 648 électeurs de se prononcer.
11:59 - Un premier constat à Arveyres avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Arveyres, c'est Quentin Merlet qui a pris la pole position avec 34,43 % des votes. Derrière, Bernard Guilhem a obtenu la seconde place avec 33,17 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Françoise Chaussat est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Arveyres, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 35,50 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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