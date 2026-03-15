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19:17 - Comprendre l'électorat d'Arveyres : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population d'Arveyres sur le résultat des municipales ? Dans la commune, 19,34% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,75% ont plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,33%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1169 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,79%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,40%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,97%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Arveyres, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Les votants d'Arveyres de plus en plus séduits par le RN Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Arveyres il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 24,06% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 43,72% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 22,33% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 43,33% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,08% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 40,51% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 42,94% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 56,03 % à Arveyres aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Arveyres s'était établie à 56,03 % au premier round, une mobilisation plutôt forte. C'étaient 869 votants qui s'étaient mobilisés, l'épidémie de Covid ayant impacté fortement l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 79,61 %. La mobilisation atteignait de son côté 57,19 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,55 %, contre seulement 50,37 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville soucieuse de voter par rapport au reste du pays. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Arveyres, cette réalité aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Le vote d'Arveyres nettement ancré à droite en 2024 Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants d'Arveyres portaient leur choix sur Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 40,51% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Florent Boudié (Majorité présidentielle), avec 57,06%. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (33,08%). Le contexte politique d'Arveyres a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Arveyres : ce qu'il faut comprendre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Arveyres soutenaient en priorité Florent Boudié (Ensemble !) avec 35,48% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florent Boudié virant de nouveau en tête avec 56,67% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Arveyres quelques semaines plus tôt était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 26,97% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,06%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,28% pour Emmanuel Macron, contre 43,72% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Arveyres comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Arveyres Concernant la pression fiscale pesant sur Arveyres, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 814 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 640 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 38,46 % en 2024 (contre près de 19,09 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 26 980 € en 2024, en net recul par rapport aux 312 540 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,39 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Arveyres Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Arveyres ? Au terme du premier tour à l'époque, Bernard Guilhem a viré en tête en obtenant 54,61% des soutiens. En deuxième position, Marie-Hélène Sage a capté 45,38% des suffrages. Ce succès d'emblée a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Arveyres, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.