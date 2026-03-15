Résultat municipale 2026 à Arveyres (33500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Arveyres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Arveyres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Arveyres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin MERLET
Quentin MERLET Arveyres En Commun 		357 34,43%
Bernard GUILHEM
Bernard GUILHEM Arveyres avance 		344 33,17%
Françoise CHAUSSAT
Françoise CHAUSSAT Arveyres, demain avec Vous 		336 32,40%
Participation au scrutin Arveyres
Taux de participation 64,50%
Taux d'abstention 35,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 1 063

Source : ministère de l’Intérieur

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