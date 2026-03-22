Résultat de l'élection municipale 2026 à Arzon : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arzon

Le deuxième tour des élections municipales à Arzon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Denfer
Olivier Denfer Divers
Agir ensemble pour Arzon
  • Olivier Denfer
  • Isabelle Rondot
  • Ronan Dubois
  • Sylvie Cottet
  • Yves Rivain
  • Caridad Pellissier
  • Jean-Michel Desmars
  • Corinne Vialatte
  • Aorelian Garcia
  • Florence Cotte
  • Bruno de Reneville
  • Audrey Le Panse
  • Patrice Serignac
  • Sophie Bourcier
  • Bernard Souilliart
  • Léa Volant
  • Pierre Tucoulat
  • Martine Raimbault
  • Jean-François Pinglaut
Frédérique Gauvain
Frédérique Gauvain Divers
Engagés pour Arzon
  • Frédérique Gauvain
  • Patrick Deplaix
  • Natalie Stephany
  • Philippe Druelles
  • Marion Chesneau
  • Jean-Jacques Mulot
  • Morgane Weill
  • Xavier Chodkiewicz
  • Chantal Tricoire
  • Yannick Eveno
  • Véronique Grouhel
  • Philippe Fromantin
  • Virginie Adam
  • Régis Riviere
  • Séverine Dorso
  • Christophe Chancerelle
  • Nolwenn Parent
  • Franck Le Sage
  • Isabelle Rault
Lydie Tamarelle
Lydie Tamarelle Divers
Arzon vivant
  • Lydie Tamarelle
  • Antoine Lebreton
  • Anne-Laure Demorest
  • Gilles Begasse
  • Lydia Hervis
  • Jean-Marc Gautier
  • Marie-José Chaury
  • Christophe Gheeraert
  • Salima Vandenbossche
  • Didier Depierre
  • Stephanie Lebreton
  • Didier Delataille
  • Mathilde Chevalier-Alleaume
  • Bertrand Largy
  • Monique Lameau
  • Jean-Yves Le Petit
  • Dominique Lacourt
  • Sébastien Kowalczyk
  • Christine Largy
  • Pascal Perzo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arzon

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier DENFER
Olivier DENFER (Ballotage) Agir ensemble pour Arzon 		786 44,66%
Frédérique GAUVAIN
Frédérique GAUVAIN (Ballotage) Engagés pour Arzon 		546 31,02%
Lydie TAMARELLE
Lydie TAMARELLE (Ballotage) Arzon vivant 		428 24,32%
Participation au scrutin Arzon
Taux de participation 73,79%
Taux d'abstention 26,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 1 793

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Morbihan ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Morbihan. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Arzon

En savoir plus sur Arzon