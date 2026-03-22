Résultat de l'élection municipale 2026 à Arzon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Arzon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Arzon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Arzon.
L'actu des élections municipales 2026 à Arzon
11:43 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Arzon, c'est Olivier Denfer qui s'est arrogé la première place avec 44,66 % des voix. Dans son sillage, Frédérique Gauvain s'est classée deuxième avec 31,02 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, avec 24,32 %, Lydie Tamarelle a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Arzon, le vote a enregistré un taux d'abstention de 26,21 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Arzon
Le deuxième tour des élections municipales à Arzon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Denfer
Divers
Agir ensemble pour Arzon
|
|
Frédérique Gauvain
Divers
Engagés pour Arzon
|
|
Lydie Tamarelle
Divers
Arzon vivant
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Arzon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier DENFER (Ballotage) Agir ensemble pour Arzon
|786
|44,66%
|Frédérique GAUVAIN (Ballotage) Engagés pour Arzon
|546
|31,02%
|Lydie TAMARELLE (Ballotage) Arzon vivant
|428
|24,32%
|Participation au scrutin
|Arzon
|Taux de participation
|73,79%
|Taux d'abstention
|26,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|1 793
Source : ministère de l’Intérieur
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