Résultat de l'élection municipale 2026 à Ascain : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ascain

Le deuxième tour des élections municipales à Ascain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Elorri Manterola
Elorri Manterola Liste régionaliste
AZKAINE BAI
  • Elorri Manterola
  • Alain Charrier
  • Iraia Arin-Larrañaga
  • Eki Salorzano
  • Laura Taillebois
  • Jérémy Savatier
  • Cyndie Fernandez
  • Ortzi Oyharçabal
  • Ainhoa Elizondo
  • Ander Barreneche
  • Armelle Maurice
  • Iban Jaubert
  • Mayalen Elduayen
  • Andde Deliart
  • Sophie Albistur
  • Urtzi Mihura Jorajuria
  • Angela Carabini
  • Panpi Telletxea
  • Céline Monin
  • Ximun Daguerre
  • Fanny Larre
  • Vincent Idiart
  • Nahia Robert
  • Jean-Marie Garat
  • Oihana Blanco
  • Gorka Taberna
  • Joana Irigaray
  • Manex Fuchs
  • Nicole Barrendeguy
Bénédicte Luberriaga
Bénédicte Luberriaga Liste divers centre
ENTZUN AZKAINE - ECOUTONS ASCAIN
  • Bénédicte Luberriaga
  • Jean-Pierre Mouhica
  • Élodie Ozcorta Larzabal
  • Christian Maury
  • Florence Cluchier
  • Erick Zittel
  • Marie Mercier
  • Mikel Oroz
  • Sabine Delqué
  • Xabi Désert
  • Christine Irazoqui
  • Didier Isasa
  • Sandrine Daguerre
  • Jean-Louis Azarete
  • Marie Catteau
  • Dominique Rousseau
  • Anne-Cécile Salaün
  • Mathieu Moriceau
  • Valérie Guison
  • Frédéric Munier
  • Marina Etchegaray
  • Bastien Arribillaga
  • Valérie Albistur
  • Luc Daguerre
  • Bertille Huchet
  • Armand Leinekugel-Le-Cocq
  • Sarah Muranyi-Kovacs
  • Matthieu Lliboutry
Jean Louis Laduche
Jean Louis Laduche Liste divers droite
LE VILLAGE QUE NOUS VOULONS - NAHI DEGUN HERRIA
  • Jean Louis Laduche
  • Hélène Claude Monique Martinie
  • Jean-Pascal Ugarte
  • Helena Zugarramurdi
  • Romain Laborde
  • Patricia Errandonea Rego
  • Pierre Christian Dupouy
  • Véronique O'Kelly Onaindia
  • Jean-Claude Dufau
  • Charlotte d'Aleman Daufresne
  • Pierre Ruiz
  • Celine Andrieu
  • Jean-Michel Lacan
  • Marie Laure Roumy
  • Philippe Bougon
  • Anne Lacan
  • Jean-Michel Zunda
  • Marie-Eve Marcadier
  • Philippe Pierre Michel Pires
  • Catherine Bongard
  • Xavier Bertucat
  • Emilie Hélène Marie Jeanjean
  • Alexandre Betolaud
  • Justine Barere
  • Dominique Murua
  • Blandine de Carrère
  • Stephane Berquer
  • Isabelle Aguer Lapeyrine
  • Pascal Quentin de Gromard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ascain

Tête de listeListe Voix % des voix
Bénédicte LUBERRIAGA
Bénédicte LUBERRIAGA (Ballotage) ENTZUN AZKAINE - ECOUTONS ASCAIN 		1 016 38,10%
Elorri MANTEROLA
Elorri MANTEROLA (Ballotage) AZKAINE BAI 		896 33,60%
Jean Louis LADUCHE
Jean Louis LADUCHE (Ballotage) LE VILLAGE QUE NOUS VOULONS - NAHI DEGUN HERRIA 		755 28,31%
Participation au scrutin Ascain
Taux de participation 69,28%
Taux d'abstention 30,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Nombre de votants 2 797

Source : ministère de l’Intérieur

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