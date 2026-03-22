Résultat de l'élection municipale 2026 à Ascain : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ascain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ascain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ascain.
L'actu des élections municipales 2026 à Ascain
11:44 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Ascain pour les élections
Lors du premier volet des municipales à Ascain, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 30,72 %. Pour ce premier tour, c'est Bénédicte Luberriaga (Divers centre) qui s'est arrogée la première place avec 38,10 % des votes. Derrière, Elorri Manterola (Régionaliste) a obtenu la seconde place avec 33,60 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Bénédicte Luberriaga s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle a en outre engrangé les voix massivement avec 18,79 points gagnés. Du côté des autres candidats, avec 28,31 %, Jean Louis Laduche, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ascain
Le deuxième tour des élections municipales à Ascain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Elorri Manterola
Liste régionaliste
AZKAINE BAI
|
|
Bénédicte Luberriaga
Liste divers centre
ENTZUN AZKAINE - ECOUTONS ASCAIN
|
|
Jean Louis Laduche
Liste divers droite
LE VILLAGE QUE NOUS VOULONS - NAHI DEGUN HERRIA
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ascain
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bénédicte LUBERRIAGA (Ballotage) ENTZUN AZKAINE - ECOUTONS ASCAIN
|1 016
|38,10%
|Elorri MANTEROLA (Ballotage) AZKAINE BAI
|896
|33,60%
|Jean Louis LADUCHE (Ballotage) LE VILLAGE QUE NOUS VOULONS - NAHI DEGUN HERRIA
|755
|28,31%
|Participation au scrutin
|Ascain
|Taux de participation
|69,28%
|Taux d'abstention
|30,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Nombre de votants
|2 797
Source : ministère de l’Intérieur
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