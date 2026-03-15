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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Ascoux : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Ascoux comme partout ailleurs. Avec ses 1 070 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 79 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,24%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 23,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 24,01 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Ascoux, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le vote RN bien ancré à Ascoux Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière municipale à Ascoux en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 34,04% des votes lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 49,64% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 29,01% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 51,18% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 42,71% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 41,51% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 48,65% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Ascoux avant 2026 Dans le cadre de ces élections municipales à Ascoux, la mobilisation aura un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 36,11 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Rappelons que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 77,37 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 50,79 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,92 % au premier tour, contre 48,37 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Ascoux ? La physionomie politique d'Ascoux a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes du printemps 2024 à Ascoux avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,71%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,67% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ascoux avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) avec 41,51% au premier tour, devant Anne-Laure Boutet (Union de la gauche) avec 20,04%. C'est finalement Anthony Brosse (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 51,35% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Ascoux ? Lors des législatives de 2022, les votants de Ascoux plébiscitaient Maxime Buizard (LR) avec 30,39% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valentin Manent (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,18% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ascoux voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 34,04% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,29%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,36% pour Emmanuel Macron, contre 49,64% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Ascoux une commune politiquement très disputée.

12:58 - Ascoux : la situation fiscale constatée avant les municipales Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Ascoux, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 9,13 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 4 580 €, bien en deçà des 99 280 € engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Ascoux atteint désormais près de 37,31 % en 2024 (contre 17,66 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Ascoux s'est chiffrée à environ 842 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 588 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Ensemble Pour Ascoux" majoritaire à Ascoux Les résultats des dernières municipales à Ascoux ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, 'Ensemble pour ascoux' menée par Brigitte Barrault a sans surprise rassemblé 233 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Ascoux, cette répartition historique des voix pose les bases. Lors des résultats des élections ce dimanche soir, le défi sera de voir si une opposition se manifeste. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.