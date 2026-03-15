Résultat municipale 2026 à Ascoux (45300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ascoux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ascoux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ascoux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gwennaelle MAITE
Gwennaelle MAITE (13 élus) ASCOUX UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE 		295 64,27%
  • Gwennaelle MAITE
  • Marc GAUDET
  • Katia GIROUD
  • Didier PERRIER
  • Anita SOURCEAU
  • Alain DANIZEL
  • Evelyne REPINCAY
  • Claude VALLET
  • Karine TREFOU
  • Christophe BERTHIER
  • Anne-Charlotte ROBERT
  • Anthony COUDRAY
  • Karine MAUDIEU
Guillaume IVARS
Guillaume IVARS (2 élus) AVEC VOUS POUR ASCOUX 		164 35,73%
  • Guillaume IVARS
  • Marion ESTEVES
Participation au scrutin Ascoux
Taux de participation 62,23%
Taux d'abstention 37,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,53%
Nombre de votants 486

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Centre-Val de Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Centre-Val de Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Ascoux