Résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Oise : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Oise

Tête de listeListe
Éric Therry
Éric Therry Divers
BIEN VIVRE, ENSEMBLE
  • Éric Therry
  • Sylvie Peslerbe
  • Philippe Marcot
  • Sandrine Bonnetain
  • Jacques Letellier
  • Geneviève Pires Da Silva
  • Serge Lopez
  • Catherine Fritz
  • Franck Lagniaux
  • Annyline Saint Sans
  • Olivier Gal
  • Charlotte Devillers
  • Paulo Sobral
  • Françoise Campagne
  • Alain Brochard
  • Paméla Ringenbach
  • Xavier Cristobal
  • Audrey Bonnin Couve
  • Jonathan Allongé
  • Zivka Park
  • Pascal Corgnet
  • Léna Barchietto
  • Fabrice Joseph
  • Laurine Renard
Michel Brault
Michel Brault Divers
UNIS POUR ASNIÈRES
  • Michel Brault
  • Annick Desbourget
  • Thierry Boller
  • Sandrine Lentz
  • Paul Harang
  • Virginie Deleschaux
  • Simon Hounhouayenou
  • Eliane Thegat
  • Frédéric Lepage
  • Josette Le Guen
  • Thomas Lecuyer
  • Sylvie Willemin
  • Jean-Marie Clop
  • Stéphanie Danoy
  • José Bejarano
  • Agnès Lassalle
  • Cédric de Coninck
  • Karine Molvost
  • Johann Mollot
  • Delphine Mariani
  • Amadou Koné
  • Tiphaine Carel
  • Loïc Fournier
  • Gloria Ribeiro Oliveira
  • Matthieu Lassalle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Krieguer
Claude Krieguer (18 élus) Bien faire pour bien vivre 		504 52,44%
  • Claude Krieguer
  • Paule Lamotte
  • Eric Therry
  • Audrey Claisen Barthelemy
  • Philippe Marcot
  • Sylvie Peslerbe
  • Henri Poirier
  • Céline Hiet
  • Jacques Letellier
  • Karen Riand
  • Paulo Sobral
  • Sandrine Bonnetain
  • Alain Brochard
  • Laurine Renard
  • Franck Lagniaux
  • Emmanuelle Ponchant
  • Serge Lopez
  • Anne-Marie Fortunato
Annick Desbourget
Annick Desbourget (5 élus) Un village uni 		457 47,55%
  • Annick Desbourget
  • Michel Brault
  • Sylvie Willemin
  • Thierry Boller
  • Sandrine Lentz
Participation au scrutin Asnières-sur-Oise
Taux de participation 46,83%
Taux d'abstention 53,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 989

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Krieguer
Claude Krieguer (19 élus) Bien faire pour bien vivre 		788 62,19%
  • Claude Krieguer
  • Elodie Dijoux
  • Philippe Marcot
  • Paule Lamotte
  • Henri Poirier
  • Germaine Ledeme
  • Jacques Letellier
  • Audrey Claisen Barthelemy
  • Alain Brochard
  • Fabienne Mercier Ythier
  • Philippe Le Cerf
  • Virginie Aupetit
  • Paulo Sobral
  • Elise Barchietto
  • Olivier Pelle
  • Joelle Grillon
  • Jean Michel Buffet
  • Carine Lecoanet
  • Xavier Cristobal
Annick Desbourget
Annick Desbourget (4 élus) Un village uni 		479 37,80%
  • Annick Desbourget
  • Michel Brault
  • Catherine Combourg
  • Jean-Marc Guieau
Participation au scrutin Asnières-sur-Oise
Taux de participation 64,39%
Taux d'abstention 35,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 1 322

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