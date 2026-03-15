Résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Asnières-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Asnières-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Asnières-sur-Oise
13:45 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Asnières-sur-Oise
À Asnières-sur-Oise, où les impôts locaux ont régressé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 20,22 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 140 210 € la même année, bien en deçà des quelque 1,12676 million d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Asnières-sur-Oise est passé à 36,29 % en 2024 (contre 17,42 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Asnières-sur-Oise s'est chiffrée à 1 031 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 062 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le résultat de la liste "Bien Faire Pour Bien Vivre" aux élections de 2020 à Asnières-sur-Oise
Les résultats des dernières municipales à Asnières-sur-Oise ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Claude Krieguer a creusé l'écart en obtenant 504 voix (52,44%). Dans la position de la principale opposante, Annick Desbourget a engrangé 457 voix (47,55%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Asnières-sur-Oise, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire écrasante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Journée électorale à Asnières-sur-Oise : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote d'Asnières-sur-Oise sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Le premier tour des municipales se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, en raison de la crise du coronavirus, le second tour, prévu le 22 mars, avait finalement été repoussé de trois mois. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Éric Therry
Divers
BIEN VIVRE, ENSEMBLE
|
|
Michel Brault
Divers
UNIS POUR ASNIÈRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Krieguer (18 élus) Bien faire pour bien vivre
|504
|52,44%
|
|Annick Desbourget (5 élus) Un village uni
|457
|47,55%
|
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Oise
|Taux de participation
|46,83%
|Taux d'abstention
|53,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|989
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Krieguer (19 élus) Bien faire pour bien vivre
|788
|62,19%
|
|Annick Desbourget (4 élus) Un village uni
|479
|37,80%
|
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Oise
|Taux de participation
|64,39%
|Taux d'abstention
|35,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|1 322
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