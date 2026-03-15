Résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Oise : les infos en direct

Programme de Éric Therry à Asnières-sur-Oise (BIEN VIVRE, ENSEMBLE)

Gestion de la commune

La gestion d'Asnières-sur-Oise repose sur des principes de sérieux, de proximité et de bon sens. Le programme pour 2026-2032 est le résultat d'un travail patient et pragmatique, axé sur des projets utiles et réalisables. Cette approche vise à préserver l'identité de la commune tout en préparant son avenir.

Solidité financière

Asnières-sur-Oise bénéficie d'une gestion rigoureuse qui assure une solidité financière. Cette situation permet de maintenir des services publics de qualité et de garantir la stabilité fiscale. Les investissements structurants continueront d'être réalisés tout en respectant l'équilibre budgétaire.

Préservation de l'environnement

La préservation de l'environnement est une priorité pour la commune, avec des actions visant à embellir les espaces publics. Des initiatives telles que la végétalisation des rues et la valorisation des espaces naturels sont mises en place pour renforcer le bien-être des habitants. Ces efforts visent également à lutter contre les îlots de chaleur et à préserver l'identité d'Asnières-sur-Oise.

Sécurité et tranquillité publique

La sécurité et la tranquillité publique sont des priorités pour la commune d'Asnières-sur-Oise. Des mesures de prévention et une présence accrue sur le terrain sont prévues pour assurer un cadre de vie serein. Les aménagements favorisant une mobilité apaisée contribueront également à renforcer la sécurité des habitants.