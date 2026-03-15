Résultat municipale 2026 à Asnières-sur-Oise (95270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Asnières-sur-Oise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Asnières-sur-Oise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Oise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric THERRY
Éric THERRY (19 élus) BIEN VIVRE, ENSEMBLE 		824 62,52%
  • Éric THERRY
  • Sylvie PESLERBE
  • Philippe MARCOT
  • Sandrine BONNETAIN
  • Jacques LETELLIER
  • Geneviève PIRES DA SILVA
  • Serge LOPEZ
  • Catherine FRITZ
  • Franck LAGNIAUX
  • Annyline SAINT SANS
  • Olivier GAL
  • Charlotte DEVILLERS
  • Paulo SOBRAL
  • Françoise CAMPAGNE
  • Alain BROCHARD
  • Paméla RINGENBACH
  • Xavier CRISTOBAL
  • Audrey BONNIN COUVE
  • Jonathan ALLONGÉ
Michel BRAULT
Michel BRAULT (4 élus) UNIS POUR ASNIÈRES 		494 37,48%
  • Michel BRAULT
  • Annick DESBOURGET
  • Thierry BOLLER
  • Sandrine LENTZ
Participation au scrutin Asnières-sur-Oise
Taux de participation 61,52%
Taux d'abstention 38,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 348

Source : ministère de l’Intérieur

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