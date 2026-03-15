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19:21 - Les données démographiques d'Asnières-sur-Oise révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Asnières-sur-Oise mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,50% et une densité de population de 222 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 681 euros par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1560 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,31%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,19%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,41%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Asnières-sur-Oise, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Le vote RN durablement installé à Asnières-sur-Oise Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Asnières-sur-Oise en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 28,92% des votes lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,20% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 26,76% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Asnières-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,02% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 41,88% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 54,65% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Ayda Hadizadeh.

16:58 - Asnières-sur-Oise : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale à Asnières-sur-Oise avait été marqué par une abstention de 53,17 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 46,83 %), de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 19,27 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 42,96 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,76 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,68 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur apparaît donc plutôt comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. À l'occasion de ces élections municipales de 2026, cette particularité pèsera en tout cas définitivement sur les résultats d'Asnières-sur-Oise.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Asnières-sur-Oise L'exploration des résultats de 2024 révèle que Asnières-sur-Oise demeurait à l'époque une terre de droite mariniste. Les élections européennes 2024 à Asnières-sur-Oise avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,02%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,48% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants d'Asnières-sur-Oise accordaient leurs suffrages à Nadejda Remy (Rassemblement National) avec 41,88% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Nadejda Remy culminant à 54,65% des votes dans la localité.

14:57 - À Asnières-sur-Oise, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le Rassemblement national La physionomie politique de Asnières-sur-Oise laisse apparaître une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Asnières-sur-Oise plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,92% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 23,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,20% pour Marine Le Pen, contre 49,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Asnières-sur-Oise plébiscitaient Nadejda Remy (RN) avec 26,76% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Guillaume Vuilletet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 54,13%.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Asnières-sur-Oise À Asnières-sur-Oise, où les impôts locaux ont régressé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 20,22 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 140 210 € la même année, bien en deçà des quelque 1,12676 million d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Asnières-sur-Oise est passé à 36,29 % en 2024 (contre 17,42 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Asnières-sur-Oise s'est chiffrée à 1 031 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 062 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Bien Faire Pour Bien Vivre" aux élections de 2020 à Asnières-sur-Oise Les résultats des dernières municipales à Asnières-sur-Oise ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Claude Krieguer a creusé l'écart en obtenant 504 voix (52,44%). Dans la position de la principale opposante, Annick Desbourget a engrangé 457 voix (47,55%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Asnières-sur-Oise, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Au vu de cette victoire écrasante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.