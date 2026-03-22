Résultat de l'élection municipale 2026 à Aspach-Michelbach : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aspach-Michelbach [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aspach-Michelbach sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aspach-Michelbach.
L'actu des élections municipales 2026 à Aspach-Michelbach
11:45 - Patrick Manigold, Denis Heinrich et Thierry Gwinner forment le trio de tête à Aspach-Michelbach
Les élections municipales 2026 à Aspach-Michelbach ont vu Patrick Manigold terminer en tête il y a une semaine avec 46,15 % des voix. Dans son sillage, Denis Heinrich est arrivé en deuxième position avec 32,33 %. Un écart très large séparait les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Gwinner est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Aspach-Michelbach, le rendez-vous électoral a mobilisé 63,67 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aspach-Michelbach
Le deuxième tour des élections municipales à Aspach-Michelbach a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Denis Heinrich
Divers
ASPACH-MICHELBACH, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DEMAIN
|
|
Patrick Manigold
Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR ASPACH-MICHELBACH
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aspach-Michelbach
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick MANIGOLD (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR ASPACH-MICHELBACH
|431
|46,15%
|Denis HEINRICH (Ballotage) ASPACH-MICHELBACH, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DEMAIN
|302
|32,33%
|Thierry GWINNER (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE L'AVENIR D'ASPACH-MICHELBACH
|201
|21,52%
|Participation au scrutin
|Aspach-Michelbach
|Taux de participation
|63,67%
|Taux d'abstention
|36,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|964
Source : ministère de l’Intérieur
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