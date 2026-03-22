Résultat de l'élection municipale 2026 à Aspach-Michelbach : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aspach-Michelbach

Le deuxième tour des élections municipales à Aspach-Michelbach a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Denis Heinrich
Denis Heinrich Divers
ASPACH-MICHELBACH, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DEMAIN
  • Denis Heinrich
  • Isabelle Kirbihler
  • Thierry Gwinner
  • Céline Rutler
  • Denis Helbling
  • Claudine Giacalone
  • Robin Mistré
  • Anne-Marie Spinhirny
  • Sébastien Better
  • Laurence Kleinhans
  • Ludovic Géry Bocquet
  • Eveline Gwinner
  • Alexandre Wagner
  • Isabelle Gasser-Baumgart
  • Jean-Michel Resch
  • Fabienne Lehmann
  • Thierry Bellefleur
  • Rachel Strub
  • Daniel Bauer
  • Christiane Ermel
  • Thomas Muesser
  • Corinne Carneiro
  • Aurélien Nuss
Patrick Manigold
Patrick Manigold Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR ASPACH-MICHELBACH
  • Patrick Manigold
  • Delphine Aparicio
  • Jean Zimmermann
  • Marianne Tolomio
  • Patrick Muller
  • Célia Frey Acha
  • Matthieu Uhlen
  • Sophie Trens
  • Nicolas Finck
  • Valentine Haegelin
  • Arnaud Kieffer
  • Géraldine de Reinach
  • Fabrice Jacoberger
  • Fanny d'Alessandro
  • Thibaut Vandaele
  • Marina Lemble
  • Alexandre Bruno
  • Elodie Claude Renck
  • David Gensbittel
  • Annick Schwob
  • Julien Gauthier
  • Marie Garcia
  • Jérémy Moscato
  • Alix Lucas
  • Samuel Keller

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aspach-Michelbach

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MANIGOLD
Patrick MANIGOLD (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR ASPACH-MICHELBACH 		431 46,15%
Denis HEINRICH
Denis HEINRICH (Ballotage) ASPACH-MICHELBACH, UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DEMAIN 		302 32,33%
Thierry GWINNER
Thierry GWINNER (Ballotage) CONSTRUISONS ENSEMBLE L'AVENIR D'ASPACH-MICHELBACH 		201 21,52%
Participation au scrutin Aspach-Michelbach
Taux de participation 63,67%
Taux d'abstention 36,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 964

Source : ministère de l’Intérieur

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