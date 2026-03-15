En direct

19:17 - Comment la composition démographique d'Aspet façonne les résultats électoraux ? Quel impact aura la population d'Aspet sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 35 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,72%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (39,50%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 589 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,45%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,53%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,85%, comme à Aspet, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le RN en position de force à Aspet pour la municipale 2026 Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Aspet il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 20,10% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,95% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,66% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 36,73% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 33,48% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,80% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 39,86% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Aspet aux municipales ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Aspet constituera un 'game changer' pour cette élection municipale 2026. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 37,84 % des électeurs, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 24,64 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 46,00 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,71 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,91 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Aspet : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Aspet accordaient leurs suffrages à Joël Aviragnet (Union de la gauche) avec 42,86% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Joël Aviragnet culminant à 60,14% des votes dans la localité. Lors du scrutin européen précédemment, les citoyens d'Aspet avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,48% des bulletins.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux d'Aspet lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Aspet voyait Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 26,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,71%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,05% pour Emmanuel Macron, contre 43,95% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Aspet portaient leur choix sur Joël Aviragnet (DVG) avec 55,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,27% des suffrages. Cette physionomie politique de Aspet révèle ainsi une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Aspet ? À Aspet, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 039 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 805 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 43,22 % en 2024 (contre environ 21,32 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 81 070 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 231 900 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 16,00 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Aspet S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Aspet peut s'avérer édifiant. Précisons que les électeurs pouvaient panacher à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. 13 sièges ont été pourvus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Elia Ruau a recueilli le plus de votes avec 287 bulletins (59,54%). Ensuite, Patrick Bares a capté 59,12% des votes. Le trio de tête a été complété par Pierre Daffos, réunissant 58,50% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 18 participants. Pour ce scrutin décisif, François Raoul a recueilli 153 voix (42,14%), devançant Roland Schuster qui a obtenu 38,56% des votants et Stéphane Rieu-Patey obtenant 38,01% des suffrages. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Lors des municipales 2026 à Aspet, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.