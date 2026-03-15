Résultat municipale 2026 à Aspet (31160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aspet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aspet, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aspet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick BARES (12 élus) ENSEMBLE FAISONS VIVRE CE QUI NOUS UNIT
|321
|57,02%
|
|Myriam DELMAS (2 élus) Aspet, Liens et Solidarité
|174
|30,91%
|
|Franck SORT (1 élu) AMBITION POUR ASPET
|68
|12,08%
|
|Participation au scrutin
|Aspet
|Taux de participation
|69,20%
|Taux d'abstention
|30,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Nombre de votants
|591
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Aspet [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Aspet en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Aspet
19:17 - Comment la composition démographique d'Aspet façonne les résultats électoraux ?
Quel impact aura la population d'Aspet sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 35 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,72%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (39,50%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 589 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,45%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,53%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,85%, comme à Aspet, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.
17:57 - Le RN en position de force à Aspet pour la municipale 2026
Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Aspet il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 20,10% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,95% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,66% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 36,73% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 33,48% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,80% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 39,86% le dimanche suivant.
16:58 - Quelle abstention attendre à Aspet aux municipales ?
L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Aspet constituera un 'game changer' pour cette élection municipale 2026. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 37,84 % des électeurs, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 24,64 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 46,00 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,71 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,91 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention.
15:59 - Aspet : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Aspet accordaient leurs suffrages à Joël Aviragnet (Union de la gauche) avec 42,86% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Joël Aviragnet culminant à 60,14% des votes dans la localité. Lors du scrutin européen précédemment, les citoyens d'Aspet avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,48% des bulletins.
14:57 - Quels furent les suffrages municipaux d'Aspet lors de la dernière présidentielle ?
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Aspet voyait Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 26,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,71%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,05% pour Emmanuel Macron, contre 43,95% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Aspet portaient leur choix sur Joël Aviragnet (DVG) avec 55,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,27% des suffrages. Cette physionomie politique de Aspet révèle ainsi une commune politiquement très disputée.
12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Aspet ?
À Aspet, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 039 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 805 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 43,22 % en 2024 (contre environ 21,32 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 81 070 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 231 900 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 16,00 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.
11:59 - Le résultat de la dernière élection à Aspet
S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Aspet peut s'avérer édifiant. Précisons que les électeurs pouvaient panacher à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. 13 sièges ont été pourvus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Elia Ruau a recueilli le plus de votes avec 287 bulletins (59,54%). Ensuite, Patrick Bares a capté 59,12% des votes. Le trio de tête a été complété par Pierre Daffos, réunissant 58,50% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 18 participants. Pour ce scrutin décisif, François Raoul a recueilli 153 voix (42,14%), devançant Roland Schuster qui a obtenu 38,56% des votants et Stéphane Rieu-Patey obtenant 38,01% des suffrages. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Lors des municipales 2026 à Aspet, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Aspet
Lors des élections municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être désignés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Autrement dit, ce 15 mars, les votants d'Aspet vont devoir se décider parmi les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette fois, le recours au panachage est désormais exclu dans les communes de moins de mille habitants. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Aspet. Pour voter, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Aspet. Recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Aspet dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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