Résultat municipale 2026 à Aspet (31160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aspet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aspet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aspet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BARES
Patrick BARES (12 élus) ENSEMBLE FAISONS VIVRE CE QUI NOUS UNIT 		321 57,02%
  • Patrick BARES
  • Muriel SAGET
  • Laurent SANS
  • Pascale MARASSE
  • Jerome BARES
  • Estelle BARAT
  • Christophe CHANET
  • Mélina PLAT
  • Arnaud MASSE
  • Isabelle BOUIGUE
  • René OUSSET
  • Lauriane MARIGO
Myriam DELMAS
Myriam DELMAS (2 élus) Aspet, Liens et Solidarité 		174 30,91%
  • Myriam DELMAS
  • Baptiste LANTE
Franck SORT
Franck SORT (1 élu) AMBITION POUR ASPET 		68 12,08%
  • Franck SORT
Participation au scrutin Aspet
Taux de participation 69,20%
Taux d'abstention 30,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Nombre de votants 591

Source : ministère de l’Intérieur

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