Résultat municipale 2026 à Aspremont (06790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aspremont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aspremont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aspremont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal BONSIGNORE
Pascal BONSIGNORE (16 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR ASPREMONT 		714 60,15%
  • Pascal BONSIGNORE
  • Caroline GIAUFFRET
  • Jean-Pierre ARZANI
  • Patricia FAYOLLE
  • Michel CHAIX-EICHEL
  • Claire DI BARTOLO
  • Joseph GIOAN
  • Maud CRESP
  • Thierry MERCIER
  • Aurore NANNINI
  • Olivier BONFILS
  • Emilie GAGLIO
  • Jean-Luc BALDIN
  • Emilie MILONI
  • Benoît COUBETERGUES
  • Monique BAROLLE
Marc LEBEAU
Marc LEBEAU (3 élus) Aspremont, l'avenir avec vous 		473 39,85%
  • Marc LEBEAU
  • Françoise CIVALLERO
  • Robert RAIBAUT
Participation au scrutin Aspremont
Taux de participation 59,43%
Taux d'abstention 40,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 1 223

Source : ministère de l’Intérieur

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