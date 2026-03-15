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19:16 - Analyse socio-économique d'Aspremont : perspectives électorales Dans la ville d'Aspremont, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,89%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (82,76%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,14%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (9,92%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,34%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (46,22%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Aspremont, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Où en est le RN à Aspremont aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Aspremont en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 25,56% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,96% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 13,73% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Aspremont comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,89% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,59% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christelle d'Intorni.

16:58 - Les électeurs d'Aspremont vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Aspremont, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. L'abstention s'élevait à 51,31 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme à la tendance du pays alors que progressait le Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 23,99 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 44,69 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,70 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,34 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une localité globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Aspremont Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants d'Aspremont accordaient leurs suffrages à Christelle d'Intorni (Union de l'extrême droite) avec 50,59% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Lors du match européen en amont, les citoyens d'Aspremont avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 36,89% des votes. La préférence des électeurs d'Aspremont a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Aspremont : des suffrages éminemment tranchés lors des scrutins en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Aspremont s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Aspremont plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 25,63% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 25,56%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 50,96%, contre 49,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Aspremont portaient leur choix sur Christelle d'Intorni (LR) avec 27,24% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christelle d'Intorni virant de nouveau en tête avec 57,49% des voix.

12:58 - La fiscalité à Aspremont : une tendance en baisse depuis 2020 À Aspremont, où la fiscalité locale a diminué depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,45 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 54 400 euros environ la même année. Une recette bien loin des 708 150 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Aspremont a évolué pour se fixer à 22,57 % en 2024 (contre 11,95 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Aspremont a atteint 750 € en 2024 (contre 913 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Aspremont Quelles leçons tirer de l'issue des dernières élections municipales à Aspremont ? Au terme du premier tour à l'époque, Pascal Bonsignore a pris la première place en récoltant 494 bulletins (52,21%). Dans la position de la principale opposante, Laure Gignoux a engrangé 275 bulletins valides (29,06%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Aspremont, cette géographie électorale pose les bases. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra décupler le nombre de voix obtenues, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.