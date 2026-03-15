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19:17 - Analyse socio-économique d'Assas : perspectives électorales Dans les rues d'Assas, les élections s'achèvent. Avec ses 39,07% de cadres pour 1 430 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 169 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 25% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,38% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 28,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 53,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 22,39 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Assas incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Avant les municipales 2026, la percée du vote RN à Assas Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Assas il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 13,60% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 29,44% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 12,69% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Assas comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 20,75% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 26,79% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 37,89% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Assas très mobilisés lors des scrutins La désertion des bureaux de vote à Assas sera un véritable pivot de ces élections municipales 2026. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 36,62 % des électeurs, une abstention exceptionnellement basse, le Covid-19 ayant jeté une ombre sur la compétition. Historiquement, les élections municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent en masse. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 13,40 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 38,56 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 18,92 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 35,93 % d'abstention. Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Assas comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne.

15:59 - Le vote d'Assas nettement ancré à droite en 2024 L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Assas demeurait à l'époque un secteur acquis au macronisme. Lors des élections européennes, le résultat à Assas s'était en effet forgé autour de Valérie Hayer (24,22%), à la première place devant Jordan Bardella (20,75%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,01%). Laurence Cristol (Ensemble !) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Assas après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 39,74%. Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 27,99%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 62,11%.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Assas ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Assas était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 37,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 18,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,56% pour Emmanuel Macron, contre 29,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Assas accordaient leurs suffrages à Laurence Cristol (Ensemble !) avec 35,88% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,38%.

12:58 - Assas : la situation fiscale observée avant les municipales À Assas, sur le plan de la fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 044 euros en 2024 (année des dernières données) contre 589 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à un peu plus de 30,52 % en 2024, comme en 2020. Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 30 780 € de recettes en 2024, bien en deçà des 266 040 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 7,62 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Assas L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Assas est riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Nicolas Dusfour a décroché la première place en récoltant 319 soutiens (40,07%). À sa poursuite, Jacques Grau a capté 38,19% des voix. Bruno Daneluzzi suivait, avec 173 voix (21,73%). Ce résultat serré laissait place à de fortes interrogations en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jacques Grau l'a finalement emporté avec 509 voix (53,24%), face à Nicolas Dusfour s'adjugeant 447 électeurs inscrits (46,75%). Le challenger a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance., ajoutant 190 voix supplémentaires entre les deux tours.