Résultat municipale 2026 à Assas (34820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Assas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Assas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Assas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis SCALA
Francis SCALA (12 élus) ENSEMBLE ECRIVONS DEMAIN 		586 59,13%
  • Francis SCALA
  • Michèle PUGLIESI
  • Philippe BLANCHARD
  • Marie-Ange EUZET
  • Serge COURNET
  • Marlène SCALA
  • Pol VOULOIR
  • Joelle BARASCUD-ROSSIGNOL
  • Vincent BOUJOL
  • Faustine ALLASIO
  • Adrien SENECAL
  • Josiane TRUMEL
Benoit AMPHOUX
Benoit AMPHOUX (3 élus) BENOIT AMPHOUX 2026 		405 40,87%
  • Benoit AMPHOUX
  • Corinne MARTINEZ
  • Nicolas GOURGUES
Participation au scrutin Assas
Taux de participation 77,96%
Taux d'abstention 22,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 019

Source : ministère de l’Intérieur

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