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19:19 - Asson : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Asson, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 968 logements pour 1 997 habitants, la densité de la ville est de 24 hab/km². Ses 132 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,64%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 38,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 46,39% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1250,15 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Asson, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Le RN progresse à Asson Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Asson il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 23,12% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,07% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 20,04% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Asson comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,33% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,13% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,03% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Asson aux dernières élections ? En marge des municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera lourdement sur les résultats d'Asson. Pour rappel, la participation atteignait 70,60 % lors des municipales de 2020, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale, la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 83,25 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 58,92 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,12 % au premier tour, contre 57,47 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une ville fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Asson Le contexte politique d'Asson a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Lors des dernières élections européennes, le podium à Asson s'était en effet cristallisé autour de Jordan Bardella (30,33%), devançant Raphaël Glucksmann (17,81%) et Valérie Hayer (14,29%). Les élections des députés à Asson quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Monique Becker (Rassemblement National) aux avants-postes avec 36,13% au premier tour, devant Jean-Paul Matteï (Majorité présidentielle) avec 24,03%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Paul Matteï (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 57,97% des suffrages exprimés.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Asson reste un territoire orienté vers le centre-droit Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Asson accordaient leurs suffrages à Jean-Paul Mattei (Ensemble !) avec 31,15% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,74% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Asson qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en tête avec 26,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,12%. Lors de la finale de l'élection à Asson, les électeurs accordaient 56,93% pour Emmanuel Macron, contre 43,07% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Asson un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité en hausse à Asson : une incidence sur le scrutin municipal À Asson, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne réglée par ménage imposable a atteint 424 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 302 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à 19,55 % en 2024, comme en 2020. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 12 700 euros en 2024. Un total bien loin des 202 990 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 7,80 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Marc Canton vainqueur de la dernière municipale à Asson Quel bilan faut-il tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Asson ? À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Marc Canton a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 692 bulletins (61,67%). Derrière, Michel Aurignac a capté 430 suffrages en sa faveur (38,32%). Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Asson, ce décor pose les bases. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.