Résultat municipale 2026 à Asson (64800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Asson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Asson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Asson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc CANTON
Marc CANTON (16 élus) POURSUIVRE ENSEMBLE 		770 65,87%
  • Marc CANTON
  • Audrey VANHOOREN
  • Alexandre LARRUHAT
  • Isabelle MONTIN
  • Jean-Marc DOURAU
  • Claire PEAUDECERF-BADET
  • Michel LAUVAUX
  • Francine BOURDA
  • Christian CLAVARET
  • Anne-Sophie BARON
  • Olivier CHARRET
  • Marion CANTON
  • Frédéric TABONE
  • Sophie BERNA
  • Damien LACOUE-CHAROT
  • Roseline SERRUT
Corinne PANATIER
Corinne PANATIER (3 élus) ASSON AU COEUR 		399 34,13%
  • Corinne PANATIER
  • Pierre BOURUMEAU
  • Bernadette DOURROM
Participation au scrutin Asson
Taux de participation 70,62%
Taux d'abstention 29,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Nombre de votants 1 221

Source : ministère de l’Intérieur

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