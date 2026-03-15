Résultat de l'élection municipale 2026 à Athis-Mons : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Athis-Mons

Tête de listeListe
Antoine Lalanne-Desmet
Antoine Lalanne-Desmet Liste de La France insoumise
Faire mieux pour tout Athis
  • Antoine Lalanne-Desmet
  • Lina Miri
  • Thibaut Coisnon
  • Tennessee Mulumba
  • Bruno Voyer
  • Salomé Sagetat
  • Arnaud Reali
  • Sandrine Betuing
  • Grégoire Jean-Philippe Letouvet
  • Emilie Plantiveau
  • Abdelouahed Wahmane
  • Emeline Feigueux
  • Julien André
  • Masha Ciardi
  • Abdelmalek Bessa
  • Lola Adji Malique
  • Kony Mukendi
  • Zahra Adjaoudi
  • David Toublanc
  • Raïssa Habib Ullah
  • Léon Félix Salomon
  • Alexandra Hoff
  • Patrick Serbit
  • Mani Clarté
  • Shamir Jailany
  • Evelyne Sophie Ciardi
  • Jules Alessandro Maxence Raymond
  • Claire Langelier
  • David Leroux
  • Anasthasie Poilane
  • Savas Acar
  • Bouchra Lamrini
  • Philippe Gautier
  • Samira Malikova
  • Laurent Fonbaustier
  • Stéphanie Neumayer
  • Isshac Mokrane
  • Carole Lyne Ton-That
  • Noé Salomon
  • Stéphanie Leportier
  • Tarik Fadili
Charles-Louis Josa
Charles-Louis Josa Liste des Républicains
Agir pour Athis-Mons
  • Charles-Louis Josa
  • Aline Rodier-Durand
  • Stephane Da Silva
  • Fidèle Ngo Nkeng Matip
  • Jérôme Clouet
  • Kamila Utszula Glazewska
  • Olivier Charbonnier
  • Michelle Artigaud
  • Eric Broqua
  • Geneviève Forêt
  • Julien Jonasch
  • Aurélie Leu
  • Stanley Jomie
  • Laura Gurzoni-Mondeme
  • Frederic Mfonka
  • Nathalie Almada
  • Nejib Kouidhi
  • Sandra Fonseca Botelho
  • Youssef Abdouli
  • Sandrina Feteira
  • James Herouin
  • Virginie Rossignol
  • Julien Rotsztein
  • Sonia Sehrine
  • Frederic Neau
  • Valérie de Saint-Leger
  • Frédéric Martin
  • Marie-Agnès Lefevre
  • Epaïnète Gawa
  • Daniella Bijoux
  • Boualam Dahmani
  • Patricia Goncalves
  • Philippe Pochet
  • Marguerite Léger
  • Bruno Aim
  • Sylvie Petazzi
  • Olivier Harry
  • Romy Custos
  • Guenaël François L'Helguen
  • Maria De Fatima Ruge Fonseca
  • Pierrick Harnois
Julien Dumaine
Julien Dumaine Liste divers droite
Rassembler pour Athis-Mons
  • Julien Dumaine
  • Jemina Taillefond
  • François Goulaouic
  • Valérie Ingrato
  • Kévin Rainha
  • Souela Hamdi
  • Stephane Dallet
  • Marie-Ange Domisse
  • Jacques Taï-See
  • Amel Belhout
  • Ilhami Yilmaz
  • Karine Froleau
  • Ugo Spacagna
  • Elise Kodan
  • Michel Bourg
  • Sophie Provendier
  • Adrien Brugallé
  • Céline Djebbab
  • Carlos Janicas
  • Christine Bourg
  • Pierre Gouet Ii
  • Sylvie Pommelet
  • Philippe Chevalier
  • Maria Sarroca
  • Toni Sylvestrone
  • Fatima Dehiles
  • Nancy Sow
  • Nathalie Sirot
  • Michel Fontaine
  • Marie-Jeanne Wolmer
  • Kévin Thiercelin
  • Florence Sallard
  • Pierre-François Etienne
  • Mouna Behillil
  • Alain Cantoni
  • Nicole Vachet
  • Guy Chevalier
  • Françoise Arbey-Loyau
  • José Stoeber
  • Yolande Lorne
  • Raymond Aubert
André Nakache
André Nakache Liste du Rassemblement National
Athis-Mons en action
  • André Nakache
  • Martine Joint
  • Bruno Gavrois
  • Cécilia Martin
  • William Lefebvre
  • Melanie Estelle Lacroix
  • Théo Noel
  • Lenia Maria Andrade Domingues
  • Sergio Domingues
  • Aude Evelyne Silly Agostino
  • Jean-Baptiste Martin
  • Victoria Alison Lespagnol
  • François Yannick Pierre Dalmazzo
  • Monique Madeleine Michard
  • Yoav Ichoua Guez
  • Sharon Marcelle Temam
  • Jean-Marc Deltour
  • Paule Boronad
  • Patrice Severin
  • Aurélie Zacarola
  • Carlos Lopes
  • Anne Serrell
  • Jean Doche
  • Isabelle Pothier
  • Sevan Semirdjian
  • Veronique Imberti
  • Francis Wuy
  • Ana Patricia Goncalves Santos Pereira
  • Philippe Devillers
  • Nathalie Corinne Sylvie Gabriel
  • Gilles Ganzenmuller
  • Margareth Yvette Pauvert
  • Henri Martin
  • Mylène Blanche Raynaud
  • Paulo Manuel Martins
  • Lucia Veloso (de Oliveira)
  • Rogerio de Oliveira
  • Virginie Carole Ferrera
  • Hélder Manuel Rodrigues Da Silva Ventura
  • Paula Maria Amaral
  • Amilcar Ramos Amaral
Jean-Jacques Grousseau
Jean-Jacques Grousseau Liste d'union à gauche
Jean-Jacques GROUSSEAU Toujours à vos côtés pour Athis-Mons
  • Jean-Jacques Grousseau
  • Samia Hebbadj
  • Yanisse Lalouci
  • Odile Linek
  • Thibaud Tamin
  • Alexandra Beaudoin
  • Patrice Sac
  • Saïda Mouman
  • Rachid Mir
  • Sandrine Bolmin
  • Mustafa Gündüz
  • Nadia Aït Tayeb
  • Bakary Kante
  • Haja Benglia
  • Daniel Lambert
  • Françoise Dusson-Duthoit
  • Chakib Mokhtari
  • Odile Bouvier
  • Habib Touiza
  • Nadine Ribéro
  • Arnaud Vareille
  • Francine Moreau
  • Samir Tahari
  • Bernadette Vernade
  • Jean-Jacques Delaveau
  • Fatoumata Sow
  • Jason Sturer
  • Isabelle Hernandez
  • Loïc Pichon
  • Mélisa Ouadi
  • Joaquim de Sousa Antunes
  • Rebecca Lubilu Mulamba
  • Richard Elbilia
  • Murielle Charlet
  • Percis Tabue Tagui
  • Esther Malka
  • Patrice Gaudemard
  • Nèrmine Chourabi
  • Abdesselam Abdesselam
  • Maryse Moussion
  • Gautier Conan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Grousseau
Jean-Jacques Grousseau (30 élus) Pour votre vie-pour notre ville avec jean-jacques grousseau 		3 627 49,04%
  • Jean-Jacques Grousseau
  • Marie-Christine Mattivi
  • Patrice Sac
  • Samia Hebbadj
  • Rachid Mir
  • Odile Linek
  • Yanisse Lalouci
  • Nadine Ribéro
  • Gautier Conan
  • Fatoumata Sow
  • Mustafa Gündüz
  • Françoise Dusson-Duthoit
  • Sébastien Chambry
  • Francine Moreau
  • Richard Elbilia
  • Alexandra Beaudoin
  • Abdesselam Abdesselam
  • Odile Bouvier
  • Jean-Jacques Delaveau
  • Bernadette Vernade
  • Thibaud Tamin
  • Mélanie Lamour
  • Philippe Lebon
  • Soria Mokhtari
  • Joaquim De Sousa Antunes
  • Nadia Aït Tayeb
  • Pascal Oger
  • Rebecca Lubilu Mulamba
  • Habib Touiza
  • Karima Boumali
Christine Rodier
Christine Rodier (7 élus) Athis-mons par coeur 		2 750 37,18%
  • Christine Rodier
  • Guenaël L'helguen
  • Michelle Artigaud
  • Frédéric Neau
  • Aline Durand
  • Pascal Petetin
  • Rose-Marie Silva De Sousa
Julien Dumaine
Julien Dumaine (1 élu) Rassembler pour athis-mons 		552 7,46%
  • Julien Dumaine
Olivier Finel
Olivier Finel (1 élu) Athis-mons en commun 		467 6,31%
  • Olivier Finel
Participation au scrutin Athis-Mons
Taux de participation 40,64%
Taux d'abstention 59,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 525

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Grousseau
Jean-Jacques Grousseau Pour votre vie-pour notre ville avec jean-jacques grousseau 		2 300 33,64%
Christine Rodier
Christine Rodier Athis-mons par coeur 		2 144 31,35%
Olivier Finel
Olivier Finel Athis-mons en commun 		1 330 19,45%
Julien Dumaine
Julien Dumaine Rassembler pour athis-mons 		1 063 15,54%
Participation au scrutin Athis-Mons
Taux de participation 38,30%
Taux d'abstention 61,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 078

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Rodier
Christine Rodier (26 élus) Tous pour athis 		4 450 46,59%
  • Christine Rodier
  • Julien Dumaine
  • Julienne Geoffroy
  • Omar El Mourabet
  • Rose-Marie Silva De Sousa
  • Antoine Guiseppone
  • Michelle Artigaud
  • Kevin Rainha
  • Aline Durand
  • Michel Bourg
  • Solène Richard
  • Pascal Petetin
  • Laure Lafond
  • Thierry Sapena
  • Mélanie Ruelle
  • Frédéric Neau
  • Bétül Akkoyun
  • Guénael L'helguen
  • Carla Mesquita
  • Ludovic Brion
  • Luisa Alfieri Nieto
  • François Etienne
  • Christine Felicetti
  • Sydney Fleury
  • Katia Goncalves
  • Thierry Petetin
François Garcia
François Garcia (8 élus) Pour athis-mons, pour vous, avec francois garcia 		4 224 44,22%
  • François Garcia
  • Odile Gaillard
  • Patrice Sac
  • Nadine Ribero
  • Thierry Swiatek
  • Francine Moreau
  • Lionel Le Fessant
  • Maryse Labbe
Jimmy Mingot
Jimmy Mingot (1 élu) Athis-mons bleu marine 		877 9,18%
  • Jimmy Mingot
Participation au scrutin Athis-Mons
Taux de participation 55,43%
Taux d'abstention 44,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 9 877

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Garcia
François Garcia Pour athis-mons, pour vous, avec francois garcia 		3 251 36,29%
Christine Rodier
Christine Rodier Tous pour athis 		2 905 32,43%
Jimmy Mingot
Jimmy Mingot Athis-mons bleu marine 		1 346 15,02%
Damien Calvignac
Damien Calvignac Parole aux athegiens 		777 8,67%
Christine Depret
Christine Depret L'alternative democrate d'athis mons 		677 7,55%
Participation au scrutin Athis-Mons
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 9 271

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