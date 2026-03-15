Résultat de l'élection municipale 2026 à Athis-Mons : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Athis-Mons [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Athis-Mons sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Athis-Mons.
L'actu des élections municipales 2026 à Athis-Mons
12:08 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Athis-Mons ?
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur commune. À Athis-Mons comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Quel candidat sera élu après Jean-Jacques Grousseau, qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les 18 bureaux de vote de l'agglomération d'Athis-Mons fermeront leurs portes à 20 h. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections municipales à Athis-Mons dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Athis-Mons
|Tête de listeListe
|
Antoine Lalanne-Desmet
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour tout Athis
|
|
Charles-Louis Josa
Liste des Républicains
Agir pour Athis-Mons
|
|
Julien Dumaine
Liste divers droite
Rassembler pour Athis-Mons
|
|
André Nakache
Liste du Rassemblement National
Athis-Mons en action
|
|
Jean-Jacques Grousseau
Liste d'union à gauche
Jean-Jacques GROUSSEAU Toujours à vos côtés pour Athis-Mons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Grousseau (30 élus) Pour votre vie-pour notre ville avec jean-jacques grousseau
|3 627
|49,04%
|
|Christine Rodier (7 élus) Athis-mons par coeur
|2 750
|37,18%
|
|Julien Dumaine (1 élu) Rassembler pour athis-mons
|552
|7,46%
|
|Olivier Finel (1 élu) Athis-mons en commun
|467
|6,31%
|
|Participation au scrutin
|Athis-Mons
|Taux de participation
|40,64%
|Taux d'abstention
|59,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 525
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Grousseau Pour votre vie-pour notre ville avec jean-jacques grousseau
|2 300
|33,64%
|Christine Rodier Athis-mons par coeur
|2 144
|31,35%
|Olivier Finel Athis-mons en commun
|1 330
|19,45%
|Julien Dumaine Rassembler pour athis-mons
|1 063
|15,54%
|Participation au scrutin
|Athis-Mons
|Taux de participation
|38,30%
|Taux d'abstention
|61,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 078
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Rodier (26 élus) Tous pour athis
|4 450
|46,59%
|
|François Garcia (8 élus) Pour athis-mons, pour vous, avec francois garcia
|4 224
|44,22%
|
|Jimmy Mingot (1 élu) Athis-mons bleu marine
|877
|9,18%
|
|Participation au scrutin
|Athis-Mons
|Taux de participation
|55,43%
|Taux d'abstention
|44,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|9 877
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Garcia Pour athis-mons, pour vous, avec francois garcia
|3 251
|36,29%
|Christine Rodier Tous pour athis
|2 905
|32,43%
|Jimmy Mingot Athis-mons bleu marine
|1 346
|15,02%
|Damien Calvignac Parole aux athegiens
|777
|8,67%
|Christine Depret L'alternative democrate d'athis mons
|677
|7,55%
|Participation au scrutin
|Athis-Mons
|Taux de participation
|52,03%
|Taux d'abstention
|47,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|9 271
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