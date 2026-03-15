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19:21 - Athis-Mons : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Athis-Mons fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 36 451 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 044 entreprises, Athis-Mons est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 22,73% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 23,00% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 7 790 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,78%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 548 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Athis-Mons, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN à Athis-Mons : quelle place aux élections de 2026 ? Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Athis-Mons il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 16,29% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 33,85% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 14,15% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Athis-Mons comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 24,40% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,83% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 22,20% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Athis-Mons au crible En marge de la municipale de 2026, l'état de la participation pèsera fortement sur les résultats d'Athis-Mons. Les archives d'il y a six ans indiquent que 7 078 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 38,30 %, un score en demi-teinte alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. De longue date, les municipales demeurent pourtant, avec la présidentielle, un rendez-vous où les Français participent le plus massivement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 73,25 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 41,60 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 62,72 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 44,52 % des citoyens locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité s'affiche comme une zone en retrait des urnes.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Athis-Mons Claire Lejeune (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections des députés à Athis-Mons en juin 2024 avec 49,01%. Audrey Guibert (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 23,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Claire Lejeune culminant à 53,84% des voix sur place. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Athis-Mons avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (28,44%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 24,40% des suffrages. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux d'Athis-Mons il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Athis-Mons plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 39,08% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,14%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 66,15%, contre 33,85% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Athis-Mons plébiscitaient Claire Lejeune (Nupes) avec 40,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,44%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Athis-Mons comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Fiscalité en baisse à Athis-Mons : un impact sur le scrutin municipal Côté fiscalité d'Athis-Mons, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 100 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 285 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 47,42 % en 2024 (contre 31,05 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 422 660 € en 2024, bien en deçà des 11,74134 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 21,05 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Athis-Mons L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Athis-Mons est riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Jacques Grousseau (Parti socialiste) a imposé son rythme en obtenant 2 300 bulletins (33,64%). Juste derrière, Christine Rodier (Les Républicains) a capté 31,35% des votes. Le petit écart à l'avant du peloton débouchait sur un second tour serré. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes alignées. Jean-Jacques Grousseau l'a finalement emporté avec 3 627 voix (49,04%), face à Christine Rodier rassemblant 37,18% des électeurs et Julien Dumaine avec 552 votants (7,46%). Après un premier tour âprement disputé, l’issue s’est finalement révélée sans appel lors de la seconde manche. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Parti socialiste a certainement bénéficié du report de voix des électeurs des listes de gauche éliminées, gagnant 1 327 voix supplémentaires entre les deux tours.