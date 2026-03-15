Résultat municipale 2026 à Athis-Mons (91200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Athis-Mons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Athis-Mons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Athis-Mons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques GROUSSEAU
Jean-Jacques GROUSSEAU (33 élus) Jean-Jacques GROUSSEAU Toujours à vos côtés pour Athis-Mons 		5 807 59,61%
  • Jean-Jacques GROUSSEAU
  • Samia HEBBADJ
  • Yanisse LALOUCI
  • Odile LINEK
  • Thibaud TAMIN
  • Alexandra BEAUDOIN
  • Patrice SAC
  • Saïda MOUMAN
  • Rachid MIR
  • Sandrine BOLMIN
  • Mustafa GÜNDÜZ
  • Nadia AÏT TAYEB
  • Bakary KANTE
  • Haja BENGLIA
  • Daniel LAMBERT
  • Françoise DUSSON-DUTHOIT
  • Chakib MOKHTARI
  • Odile BOUVIER
  • Habib TOUIZA
  • Nadine RIBÉRO
  • Arnaud VAREILLE
  • Francine MOREAU
  • Samir TAHARI
  • Bernadette VERNADE
  • Jean-Jacques DELAVEAU
  • Fatoumata SOW
  • Jason STURER
  • Isabelle HERNANDEZ
  • Loïc PICHON
  • Mélisa OUADI
  • Joaquim DE SOUSA ANTUNES
  • Rebecca LUBILU MULAMBA
  • Richard ELBILIA
Julien DUMAINE
Julien DUMAINE (2 élus) Rassembler pour Athis-Mons 		1 217 12,49%
  • Julien DUMAINE
  • Jemina TAILLEFOND
André NAKACHE
André NAKACHE (2 élus) Athis-Mons en action 		1 074 11,03%
  • André NAKACHE
  • Martine JOINT
Charles-Louis JOSA
Charles-Louis JOSA (1 élu) Agir pour Athis-Mons 		837 8,59%
  • Charles-Louis JOSA
Antoine LALANNE-DESMET
Antoine LALANNE-DESMET (1 élu) Faire mieux pour tout Athis 		806 8,27%
  • Antoine LALANNE-DESMET
Participation au scrutin Athis-Mons
Taux de participation 49,99%
Taux d'abstention 50,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 9 893

Source : ministère de l’Intérieur

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