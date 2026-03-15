Résultat municipale 2026 à Athis-Val de Rouvre (61100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Athis-Val de Rouvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Athis-Val de Rouvre, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Athis-Val de Rouvre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles PETIT (27 élus) Athis val de Rouvre, unis pour demain
|1 205
|59,54%
|
|Marion DAVID (6 élus) Huit comme Une - Athis-Val-de-Rouvre
|819
|40,46%
|
|Participation au scrutin
|Athis-Val de Rouvre
|Taux de participation
|62,49%
|Taux d'abstention
|37,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,87%
|Nombre de votants
|2 124
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Athis-Val de Rouvre [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Athis-Val de Rouvre en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Athis-Val de Rouvre
19:19 - Athis-Val de Rouvre : quand les données démographiques façonnent les urnes
Dans les rues d'Athis-Val de Rouvre, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 2 328 logements pour 4 208 habitants, la densité de la ville est de 55 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 219 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 509 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,59% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 31,63% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 43,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,27%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 29 115 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Athis-Val de Rouvre manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.
17:57 - Quel score pour le RN à Athis-Val de Rouvre lors des dernières élections ?
Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Athis-Val de Rouvre en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 25,39% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,08% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 17,21% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 27,99% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,01% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 29,62% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 31,82% lors du vote définitif.
16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Athis-Val de Rouvre
En 2020 à Athis-Val de Rouvre, l'abstention s'était fixée à 53,61 % au premier round (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,05 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 45,50 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,67 %, contre 45,81 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Cette variable à Athis-Val de Rouvre sera en tout cas l'un des tournants de ces municipales.
15:59 - Comment a voté Athis-Val de Rouvre l'année de la dissolution ?
Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Athis-Val de Rouvre avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 33,01% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Athis-Val de Rouvre avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jérôme Nury (Divers droite) avec 44,69% au premier tour, devant Ludmila Petchenina (Rassemblement National) avec 29,62%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérôme Nury culminant à 68,18% des votes sur place. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Athis-Val de Rouvre : ce qu'il faut retenir
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Athis-Val de Rouvre accordaient leurs suffrages à Jérôme Nury (LR) avec 38,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Nury virant de nouveau en tête avec 72,01% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Athis-Val de Rouvre votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,56%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,39%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,92% pour Emmanuel Macron, contre 42,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.
12:58 - Athis-Val de Rouvre : les impôts s'invitent dans la campagne
Du côté de la fiscalité d'Athis-Val de Rouvre, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 779 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 564 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 43,58 % en 2024 (contre environ 16,57 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 75 900 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 611 500 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 14,79 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.
11:59 - La liste "Construisons Ensemble L'avenir D'athis Val De Rouvre" grande gagnante de la dernière élection à Athis-Val de Rouvre
À Athis-Val de Rouvre, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'occasion de la première consultation électorale, Alain Lange (Divers droite) a décroché la tête du classement en recueillant 924 voix (62,01%). À sa poursuite, Sylvain Lemoine (Ecologiste) a recueilli 37,98% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Athis-Val de Rouvre, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront démultiplier le score obtenu, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Athis-Val de Rouvre ont lieu aujourd'hui
Les 9 bureaux de vote de la commune d'Athis-Val de Rouvre ferment à 18 h en prévision du dépouillement. Ce dimanche 15 mars, les électeurs d'Athis-Val de Rouvre sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, en raison de la crise du coronavirus, le deuxième tour, initialement prévu le 22 mars, avait été reporté au mois de juin. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Athis-Val de Rouvre. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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