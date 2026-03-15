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19:19 - Athis-Val de Rouvre : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues d'Athis-Val de Rouvre, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 2 328 logements pour 4 208 habitants, la densité de la ville est de 55 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 219 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 509 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,59% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 31,63% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 43,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,27%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 29 115 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Athis-Val de Rouvre manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quel score pour le RN à Athis-Val de Rouvre lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Athis-Val de Rouvre en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 25,39% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,08% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 17,21% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 27,99% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,01% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 29,62% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 31,82% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Athis-Val de Rouvre En 2020 à Athis-Val de Rouvre, l'abstention s'était fixée à 53,61 % au premier round (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,05 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 45,50 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,67 %, contre 45,81 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Cette variable à Athis-Val de Rouvre sera en tout cas l'un des tournants de ces municipales.

15:59 - Comment a voté Athis-Val de Rouvre l'année de la dissolution ? Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Athis-Val de Rouvre avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 33,01% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Athis-Val de Rouvre avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jérôme Nury (Divers droite) avec 44,69% au premier tour, devant Ludmila Petchenina (Rassemblement National) avec 29,62%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérôme Nury culminant à 68,18% des votes sur place. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Athis-Val de Rouvre : ce qu'il faut retenir Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Athis-Val de Rouvre accordaient leurs suffrages à Jérôme Nury (LR) avec 38,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Nury virant de nouveau en tête avec 72,01% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Athis-Val de Rouvre votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,56%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,39%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,92% pour Emmanuel Macron, contre 42,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Athis-Val de Rouvre : les impôts s'invitent dans la campagne Du côté de la fiscalité d'Athis-Val de Rouvre, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 779 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 564 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 43,58 % en 2024 (contre environ 16,57 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 75 900 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 611 500 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 14,79 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - La liste "Construisons Ensemble L'avenir D'athis Val De Rouvre" grande gagnante de la dernière élection à Athis-Val de Rouvre À Athis-Val de Rouvre, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'occasion de la première consultation électorale, Alain Lange (Divers droite) a décroché la tête du classement en recueillant 924 voix (62,01%). À sa poursuite, Sylvain Lemoine (Ecologiste) a recueilli 37,98% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Athis-Val de Rouvre, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront démultiplier le score obtenu, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.