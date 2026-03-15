Résultat municipale 2026 à Athis-Val de Rouvre (61100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Athis-Val de Rouvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Athis-Val de Rouvre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Athis-Val de Rouvre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles PETIT
Gilles PETIT (27 élus) Athis val de Rouvre, unis pour demain 		1 205 59,54%
  • Gilles PETIT
  • Annette HAMMELIN
  • François BAILLE
  • Nathalie MASSEAU
  • Mickaël DENIS
  • Jocelyne VAN DER HAEGEN
  • Patrick GEORGES
  • Sylvie LECOUVREUR
  • Olivier THAUNAY
  • Martine LENGLINÉ
  • Lionel HILAIRE
  • Magalie DENIAUX
  • Florent GAUQUELIN
  • Aurore LUCAS
  • Stéphane JOURDANT
  • Nadège PELLETIER
  • Jean-Marie DRUT
  • Sandra BARBEY
  • Michel BELLENGER
  • Marie MARQUES
  • Jean-Marie LEMONNIER
  • Sylviane BOURGE
  • Bruno THOMAS
  • Elise JULIENNE
  • Guillaume COUPPEY
  • Charlotte AVICE
  • Laurent LOUET
Marion DAVID
Marion DAVID (6 élus) Huit comme Une - Athis-Val-de-Rouvre 		819 40,46%
  • Marion DAVID
  • Adrien DESPLAT
  • Servane LEBRET
  • Sylvain PRZYBYLSKI
  • Aideen HALLEMAN
  • Claude GUIBOUT
Participation au scrutin Athis-Val de Rouvre
Taux de participation 62,49%
Taux d'abstention 37,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Nombre de votants 2 124

Source : ministère de l’Intérieur

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