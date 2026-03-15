Résultat de l'élection municipale 2026 à Attainville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Attainville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Attainville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Attainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Attainville
13:45 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire d'Attainville ?
À Attainville, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 664 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 449 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à près de 27,02 % en 2024, comme en 2020. Par comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 9 400 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 220 820 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,03 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Attainville
À Attainville, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Attainville notre village' menée par Yves Citerne a logiquement recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Attainville, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche soir, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition réussit à s'organiser face à cette domination. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un début de réponse assez éloquent.
09:57 - Elections à Attainville : les horaires du bureau de vote
Le bureau de vote de la localité d'Attainville sera ouvert jusqu'à 20 heures pour recevoir les citoyens. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. Pour rappel, le 1er tour des précédentes municipales s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste des candidats à Attainville. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Attainville
|Tête de listeListe
|
Jérôme Besnard
Divers
ENSEMBLE POUR UN VILLAGE VIVANT ET SOLIDAIRE
|
|
Yves Citerne
Divers
ATTAINVILLE NOTRE VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Citerne (19 élus) Attainville notre village
|293
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Attainville
|Taux de participation
|30,31%
|Taux d'abstention
|69,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|347
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Odette Lozaic (14 élus) Ensemble pour l'avenir d'attainville
|329
|41,91%
|
|Yves Citerne (3 élus) Avançons ensemble pour attainville
|273
|34,77%
|
|Philippe Vallet (2 élus) Attainville demain, ensemble
|183
|23,31%
|
|Participation au scrutin
|Attainville
|Taux de participation
|64,67%
|Taux d'abstention
|35,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Nombre de votants
|800
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Citerne Avançons ensemble pour attainville
|288
|39,18%
|Odette Lozaic Ensemble pour l'avenir d'attainville
|253
|34,42%
|Philippe Vallet Attainville demain, ensemble
|194
|26,39%
|Participation au scrutin
|Attainville
|Taux de participation
|61,00%
|Taux d'abstention
|39,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Nombre de votants
|754
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