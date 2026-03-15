Résultat de l'élection municipale 2026 à Attainville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Attainville

Tête de listeListe
Jérôme Besnard
Jérôme Besnard Divers
ENSEMBLE POUR UN VILLAGE VIVANT ET SOLIDAIRE
  • Jérôme Besnard
  • Sandrine Collignon
  • Claude Rouyer
  • Joséphine Marques
  • Nagui Benhammadi
  • Carole Raffy
  • Laurent Laffitte
  • Nadia Sarro Bravo
  • Stéphane Poulinet
  • Morgane Vincent
  • Michel Penza
  • Amandine Retif
  • Sébastien Duplessis
  • Michelle Duhamel
  • Kevin Sassin
  • Anabel Rodriguez
  • Yves Tellier
  • Murielle Woloszyn
  • Frédéric Penza
Yves Citerne
Yves Citerne Divers
ATTAINVILLE NOTRE VILLAGE
  • Yves Citerne
  • Lina Scalzolaro
  • Stéphane Doublemart
  • Emmanuelle Lopès
  • François Blontrock
  • Cécile Ballester
  • Luc Prodanovitch
  • Stéphanie Méthivier
  • Alain Lepere
  • Sarah Picard
  • Alexis Groult
  • Carole Jarrige
  • Christophe Mery
  • Marie-Laure Cornu
  • Christophe Bayet
  • Catherine Salmon
  • Cyril Vincent
  • Tini Chebaux
  • Stéphane Alaimo
  • Sophie Jenevein
  • Didier Riand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Citerne
Yves Citerne (19 élus) Attainville notre village 		293 100,00%
  • Yves Citerne
  • Lina Scalzolaro
  • Stéphane Alaimo
  • Emmanuelle Lopès
  • François Blontrock
  • Carine Delsupexhe
  • Stéphane Doublemart
  • Catherine Salmon
  • Luc Prodanovitch
  • Elena Campos
  • José Ladrezau
  • Stéphanie Méthivier
  • Valerio Maccagnan
  • Carole Jarrige
  • Didier Cubeau
  • Sophie Jenevein
  • Benjamin Alan
  • Marie-Laure Cornu
  • Herve Delprete
Participation au scrutin Attainville
Taux de participation 30,31%
Taux d'abstention 69,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 347

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Odette Lozaic
Odette Lozaic (14 élus) Ensemble pour l'avenir d'attainville 		329 41,91%
  • Odette Lozaic
  • Serge Kaszluk
  • Catherine Renaud
  • Yves Lhermitte
  • Christiane Leroy
  • Claude Rouyer
  • Sandrine Collignon
  • Michel Rudant
  • Yvonne Mestraletti
  • Guy Belford
  • Anne-Marie Coze
  • Frédéric Penza
  • Murielle Woloszyn
  • Alain Gontier
Yves Citerne
Yves Citerne (3 élus) Avançons ensemble pour attainville 		273 34,77%
  • Yves Citerne
  • Lima Scalzolaro
  • Stéphane Alaimo
Philippe Vallet
Philippe Vallet (2 élus) Attainville demain, ensemble 		183 23,31%
  • Philippe Vallet
  • Sylvie Cherrat
Participation au scrutin Attainville
Taux de participation 64,67%
Taux d'abstention 35,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 800

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Citerne
Yves Citerne Avançons ensemble pour attainville 		288 39,18%
Odette Lozaic
Odette Lozaic Ensemble pour l'avenir d'attainville 		253 34,42%
Philippe Vallet
Philippe Vallet Attainville demain, ensemble 		194 26,39%
Participation au scrutin Attainville
Taux de participation 61,00%
Taux d'abstention 39,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Nombre de votants 754

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