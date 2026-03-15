Résultat municipale 2026 à Attainville (95570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Attainville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Attainville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Attainville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves CITERNE
Yves CITERNE (16 élus) ATTAINVILLE NOTRE VILLAGE 		518 66,16%
  • Yves CITERNE
  • Lina SCALZOLARO
  • Stéphane DOUBLEMART
  • Emmanuelle LOPÈS
  • François BLONTROCK
  • Cécile BALLESTER
  • Luc PRODANOVITCH
  • Stéphanie MÉTHIVIER
  • Alain LEPERE
  • Sarah PICARD
  • Alexis GROULT
  • Carole JARRIGE
  • Christophe MERY
  • Marie-Laure CORNU
  • Christophe BAYET
  • Catherine SALMON
Jérôme BESNARD
Jérôme BESNARD (3 élus) ENSEMBLE POUR UN VILLAGE VIVANT ET SOLIDAIRE 		265 33,84%
  • Jérôme BESNARD
  • Sandrine COLLIGNON
  • Claude ROUYER
Participation au scrutin Attainville
Taux de participation 63,62%
Taux d'abstention 36,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 801

Source : ministère de l’Intérieur

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