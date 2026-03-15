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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Attainville Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Attainville comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 24,23% de cadres supérieurs pour 1 834 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 102 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 508 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (92,00%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 22,56% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 54,33% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 11,46 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Attainville, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Attainville ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Attainville il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 26,59% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 46,18% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 27,03% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Attainville comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,44% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,72% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 52,44% lors du vote final, et un siège remporté par Romain Eskenazi.

16:58 - Dernières municipales : 69,69 % d'abstention à Attainville Pour cette élection municipale, la désertion des bureaux de vote à Attainville sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait atteint 69,69 % lors du premier tour, un niveau plutôt élevé. 347 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'à cause du Covid-19, de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer. Les municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 20,60 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 46,94 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,35 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 52,77 % des inscrits. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît donc sensiblement comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Attainville ? Les élections législatives à Attainville provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient David Quentin (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 42,72% au premier tour, devant Romain Eskenazi (Union de la gauche) avec 23,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, David Quentin culminant à 52,44% des voix sur place. Le rendez-vous électoral des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Attainville avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,44%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 13,95% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Attainville s'était résolument orientée à la droite radicale Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Attainville était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 26,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,57%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,82%, contre 46,18% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Attainville accordaient leurs suffrages à Bruno Marcel (RN) avec 27,03% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Dominique Da Silva (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,00% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Attainville une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire d'Attainville ? À Attainville, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 664 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 449 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à près de 27,02 % en 2024, comme en 2020. Par comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 9 400 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 220 820 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,03 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Attainville À Attainville, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Attainville notre village' menée par Yves Citerne a logiquement recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Attainville, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche soir, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition réussit à s'organiser face à cette domination. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un début de réponse assez éloquent.