Résultat municipale 2026 à Attiches (59551) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Attiches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Attiches, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Attiches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc FOUTRY
Luc FOUTRY (15 élus) ATTICHES ENSEMBLE 		795 59,91%
  • Luc FOUTRY
  • Paule DEMESSINE
  • Jerome DEKERLE
  • Suzy COLLETTE
  • Julien BUCHET
  • Hélène FABRE
  • Pierre LOISEAUX
  • Arabelle PATRON-ANQUEZ
  • Vincent GILLIARD
  • Sabine VERRIEST
  • Regis DESSEAUX
  • Maryse DENHEZ
  • Julien WAUQUIER
  • Anne FELGATE
  • Jonathan SCHNEIDER
Guillaume CORDIER
Guillaume CORDIER (4 élus) ATTICHES ET VOUS 		532 40,09%
  • Guillaume CORDIER
  • Laurence DAUSQUE-OTEVAERT
  • Emmanuel RACHEZ
  • Marie-Line DELIGNE
Participation au scrutin Attiches
Taux de participation 69,15%
Taux d'abstention 30,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 356

Source : ministère de l’Intérieur

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