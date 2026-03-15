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19:19 - Élections à Attiches : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Attiches mettent en lumière des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,38%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 41 007 €/an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1377 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,39%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (3,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,79%), témoignent d'une population instruite à Attiches, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel score pour le RN à Attiches aux derniers scrutins ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière élection municipale à Attiches il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,26% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,63% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 18,65% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Attiches comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,50% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 39,03% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 42,93% le dimanche suivant.

16:58 - Attiches : 38,23 % de votants aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, la désertion des bureaux de vote à Attiches sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 61,77 % du corps électoral (un score dans la norme) alors que la pandémie du Covid-19 jetait une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 21,75 % des personnes inscrites. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 45,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,91 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,93 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Attiches classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Attiches plébiscitaient Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) avec 39,03% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !), avec 57,07%. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,50%). Le paysage politique d'Attiches a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Attiches ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Attiches accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 32,85%, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 26,26%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en offrant 57,37% pour Emmanuel Macron, contre 42,63% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Attiches soutenaient en priorité Luc Foutry (LR) avec 30,86% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 61,85%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Attiches Pour ce qui est des contributions locales à Attiches, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 601 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 675 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 39,20 % en 2024 (contre près de 19,91 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 10 900 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 466 960 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 22,70 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Attiches ? Les équilibres politiques locaux en 2026 sont toujours façonnés par l'issue des dernières municipales à Attiches. Seule en lice, 'Attiches ensemble' a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Attiches, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Le défi lors des résultats de ces municipales sera de déterminer si une vraie opposition se manifeste face à cette hégémonie. La liste des candidats donne assurément d'ores et déjà un début de réponse.