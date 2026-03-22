Résultat de l'élection municipale 2026 à Attin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Attin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Attin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Attin.
L'actu des élections municipales 2026 à Attin
11:44 - Dominique Dachicourt, Philippe Fourcroy et Pascal Lamour forment le trio de tête à Attin
Dominique Dachicourt a remporté le premier round des municipales à Attin il y a une semaine, avec 42,75 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Philippe Fourcroy a pris la position de dauphin avec 33,78 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 23,47 %, Pascal Lamour s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Attin, le rendez-vous électoral a vu 74,34 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Attin
Le deuxième tour des élections municipales à Attin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Fourcroy
Divers
Préserver l'essentiel, construire l'avenir
|
|
Pascal Lamour
Divers
POUR LAMOUR D ATTIN
|
|
Dominique Dachicourt
Divers
ATTIN, à l'écoute de chacun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Attin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique DACHICOURT (Ballotage) ATTIN, à l'écoute de chacun
|224
|42,75%
|Philippe FOURCROY (Ballotage) Préserver l'essentiel, construire l'avenir
|177
|33,78%
|Pascal LAMOUR (Ballotage) POUR LAMOUR D ATTIN
|123
|23,47%
|Participation au scrutin
|Attin
|Taux de participation
|74,34%
|Taux d'abstention
|25,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|539
Source : ministère de l’Intérieur
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