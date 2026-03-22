Résultat de l'élection municipale 2026 à Attin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Attin

Le deuxième tour des élections municipales à Attin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Fourcroy
Philippe Fourcroy Divers
Préserver l'essentiel, construire l'avenir
  • Philippe Fourcroy
  • Elodie Beaugeois
  • Christian Raymond
  • Brigitte Vauchere
  • Maurice Morel
  • Francine Boulogne
  • Jacques Vauchere
  • Emilie Morel
  • Marc Hodin
  • Stéphanie Balon
  • Jean-François Boucart
  • Séverine Trioux
  • Yohann Wuillot
  • Anne Widehen
  • Pascal Ledoux
Pascal Lamour
Pascal Lamour Divers
POUR LAMOUR D ATTIN
  • Pascal Lamour
  • Laurence Lemaille
  • Fabien Becquerelle
  • Marie Jourdain
  • Thibaut Crepin-Haffreingue
  • Lawrence Pruvost
  • Jean-Marc Halberda
  • Amandine Goliot
  • Vivien Lebegue
  • Maëva Lecocq
  • Logan Lecocq
  • Chloé Groux
  • André Poissonnier
  • Gwenaelle Bronsard
  • David Dachicourt
  • Amandine Merlin
  • Giovanni Rivet
Dominique Dachicourt
Dominique Dachicourt Divers
ATTIN, à l'écoute de chacun
  • Dominique Dachicourt
  • Laurie Guyot
  • Simon Sarazin
  • Céline Van Doorslaer
  • Serge Guerville
  • Céline Dumont
  • Bruno Gambart
  • Sylvie Holleville
  • David Vergnier
  • Déborah Cadart
  • Dominique Sentune
  • Frédérique Rousseaux
  • David Louchez
  • Bernadette Fourcroy ép Condette
  • Emmanuel Lenarduzzi
  • Céline Haudiquet
  • Xavier Dachicourt

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Attin

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique DACHICOURT
Dominique DACHICOURT (Ballotage) ATTIN, à l'écoute de chacun 		224 42,75%
Philippe FOURCROY
Philippe FOURCROY (Ballotage) Préserver l'essentiel, construire l'avenir 		177 33,78%
Pascal LAMOUR
Pascal LAMOUR (Ballotage) POUR LAMOUR D ATTIN 		123 23,47%
Participation au scrutin Attin
Taux de participation 74,34%
Taux d'abstention 25,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 539

Source : ministère de l’Intérieur

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