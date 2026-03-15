Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Aubagne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubagne
12:08 - Elections à Aubagne : les horaires des 37 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les votants d'Aubagne sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Pour rappel, le 15 mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Aubagne. Les 37 bureaux de vote de l'agglomération d'Aubagne sont ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de prendre une décision. La diffusion des résultats à Aubagne commencera ici même à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubagne
|Tête de listeListe
|
Joëlle Melin
Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous
|
|
Gérard Gazay
Liste divers droite
Passion Aubagne
|
|
Jean-Pierre Squillari
Liste d'union à gauche
En commun
|
|
Mohammed Salem
Liste divers centre
AUBAGNE ENSEMBLE VERS L'AVENIR
|
|
Elodie Malek
Liste de La France insoumise
CHANGER D'ÉRE
|
|
Giovanni Schipani
Liste divers centre
AUBAGNE MERITE MIEUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Gazay (32 élus) Aubagne ensemble
|6 270
|48,03%
|
|Magali Giovannangeli (9 élus) Rassemblé e s pour aubagne
|5 641
|43,21%
|
|Joëlle Mélin (2 élus) Pour faire renaitre aubagne
|1 142
|8,74%
|
|Participation au scrutin
|Aubagne
|Taux de participation
|40,20%
|Taux d'abstention
|59,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 359
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Gazay Aubagne ensemble
|4 370
|35,25%
|Magali Giovannangeli Rassemblé.e.s pour aubagne
|2 989
|24,11%
|Sylvia Barthelemy Pour aubagne
|1 458
|11,76%
|Joëlle Mélin Pour faire renaitre aubagne
|1 296
|10,45%
|Denis Grandjean Aubagne toujours
|1 084
|8,74%
|Raymond Lloret Pour l'avenir d'aubagne
|994
|8,01%
|Jean-Marie Orihuel Agir pour aubagne
|205
|1,65%
|Participation au scrutin
|Aubagne
|Taux de participation
|38,27%
|Taux d'abstention
|61,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 688
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Gazay (32 élus) Ensemble, une nouvelle ambition pour aubagne
|10 738
|47,49%
|
|Daniel Fontaine (9 élus) Liste arc en ciel de la gauche unie, citoyenne, ecologiste et des democrates
|9 242
|40,87%
|
|Joëlle Mélin (2 élus) Aubagne bleu marine
|2 629
|11,62%
|
|Participation au scrutin
|Aubagne
|Taux de participation
|70,32%
|Taux d'abstention
|29,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Nombre de votants
|23 108
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fontaine Liste arc en ciel de la gauche unie, citoyenne, ecologiste et des democrates
|7 503
|37,29%
|Gérard Gazay Ensemble, une nouvelle ambition pour aubagne
|4 962
|24,66%
|Joëlle Mélin Aubagne bleu marine
|4 151
|20,63%
|Sylvia Barthelemy Pour tous les aubagnais
|3 504
|17,41%
|Participation au scrutin
|Aubagne
|Taux de participation
|63,06%
|Taux d'abstention
|36,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|20 723
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