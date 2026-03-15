Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne : les infos en direct

Joëlle Melin Liste du Rassemblement National

Rassemblons-nous Voir la liste des candidats

Joëlle Melin

Mathieu Novelli

Françoise Coulomb

Joseph Pittera

Marie-Françoise Bertin-Maghit

Jean-Dominique Roubaud

Régine-Brigitte Nieto

René Vanuls

Joëlle Langlois

Robert Aïsa

Antoinette Chauffard

Gerard Arminot

Catherine Blanc

Philippe Hoang

Christiane Hebert

Philippe Kayed

Elisabeth Boukobza

Christophe Agnelli

Virginie Mille

Lorenzo Campredon

Christiane Sicardi Serre-Combe

Laurent Claude Eric Cartiaux

Martine Monteiro

Ivan Montaigne

Corinne Geiger

Max Serre-Combe

Yolande Faucher

Bernard Pons

Maryline Novelli

Jean-Claude Delaunay

Josephine Giacalone

Bernard Comte

Ouassila Karoune

Philippe Serou

Laëtitia Besson

Lyam Serou-Guerriau

Marie-Therese Martin

Philippe Simione

Janine Marie Guilleroux

Jean-Jacques Pons

Lise Weill

Robert Mazzei

Michèle Bougearel

Gérard Gazay Liste divers droite

Passion Aubagne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gérard Gazay Programme de Gérard Gazay à Aubagne (Passion Aubagne) Élections municipales Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 seront cruciales pour la ville d'Aubagne. Les citoyens seront appelés à élire leur maire et son équipe, ce qui déterminera l'avenir de la commune. Cette période électorale est l'occasion pour les candidats de présenter leurs bilans et leurs projets pour la ville. Engagements et bilans Le maire sortant, Gérard GAZAY, met en avant les actions menées durant son mandat pour améliorer la qualité de vie à Aubagne. Il souligne la rigueur et la détermination de son équipe pour répondre aux attentes des Aubagnais. Les résultats obtenus, tels que la reconnaissance de la ville parmi les meilleures de France, témoignent de l'efficacité de leur gestion. Projets futurs Pour le prochain mandat, l'équipe de Gérard GAZAY souhaite poursuivre le développement de la ville à travers plusieurs projets ambitieux. Parmi ces projets figurent la rénovation du centre-ville, la construction d'un nouvel hôpital et l'installation de caméras de vidéoprotection. L'objectif est de renforcer la sécurité tout en préservant l'identité provençale d'Aubagne. Appel à la confiance Gérard GAZAY sollicite à nouveau la confiance des Aubagnais pour continuer à faire avancer la ville. Il promet de ne pas augmenter les impôts locaux et de travailler pour le bien-être de tous les citoyens. L'appel à voter pour la liste « Passion Aubagne » est un moyen de rassembler les habitants autour d'une vision commune pour l'avenir de leur ville.

Gérard Gazay

Sophie Amarantinis-Gallian

Alain Rousset

Danielle Menet

Vincent Rusconi

Julie Gabriel

Pascal Agostini

Faustine Thibaud

Zarick Kourichi

Celia Nicolaï

Franck-Clément Chamla

Geneviève Morfin

Philippe Amy

Cécile Bourguignon

André Levisse

Cloé Deguisne

Matthieu Hermant

Carine Moretti

Julien Coclet

Irène Duplan

Marc Zanarini

Brigitte Amoros

Laurent Guedj

Martine Coetto

Patrice Jarque

Brigitte Scaturro

Jean-Bernard Louis

Magali Roux

Joel Benoit

Stéphanie Moro

Léo Mournaud

Joséphine Carabelli

Clément Faucon

Floriane Didier

Grégory Fournier

Evelyne Leroux

Jean-Christophe Djibilian

Audrey Dontenvill

Anthony Chiapello

Mélanie Mentzer

Eugène Guidi

Odile Giordanino

Yoann Léandre

Jean-Pierre Squillari Liste d'union à gauche

En commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Pierre Squillari Programme de Jean-Pierre Squillari à Aubagne (Aubagne en commun) Élections municipales Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour les habitants d'Aubagne. Les citoyens doivent choisir entre continuer avec la gestion actuelle ou opter pour un changement significatif. Cette élection est perçue comme une opportunité de redonner une voix à la population locale. Gestion de la ville Depuis douze ans, la ville d'Aubagne est sous la direction de Gérard Gazay, ce qui a entraîné divers problèmes tels que la propreté et l'état des infrastructures. Les critiques soulignent une bétonisation excessive et une dégradation des équipements publics. Les habitants sont appelés à réfléchir aux conséquences de cette gestion sur leur quotidien. Liste citoyenne Aubagne en Commun est une liste qui se veut représentative de la diversité des habitants de la ville. Elle regroupe des personnes de tous horizons, allant des responsables associatifs aux retraités. Cette initiative vise à construire un projet collectif basé sur l'écoute et le dialogue avec les citoyens. Engagement de Jean-Pierre Squillari Jean-Pierre Squillari, lieutenant-colonel des pompiers, se présente comme un candidat dévoué au service des Aubagnais. Son engagement est centré sur la protection et le bien-être des habitants. Il promet de mettre son expérience au service de la ville pour améliorer la qualité de vie de tous.

Jean-Pierre Squillari

Anne-Gaëlle Rodeville

Denis Grandjean

Hélène Di Vita Danchesi

Arthur Salone

Clémentine Fardoux

François Otchakovsky-Laurens

Fadila Teyssier

Michaël Tedesco

Mélanie Pittau

Raphaël Da Horta

Cristel Migliaccio

Fabio Chikhoune

Virginie Raes

Marc Pagano

Soumicha Draoui

Nicolas Leprêtre-Verdier

Barbara Garcia

Julien Labasq

Brigitte Richard

Alexandre Latz

Julie Pappalardo

Maurice Marsiglia

Evelyne Khemsi

Jean-Pierre Nivet

Eva Monchaux

Jean-Marie Douville

Laurence Baussant

Mohamed Lazli

Camille Grosrey

Najim Talaalachte

Emmanuelle Balletti

Nicolas Mathian

Eliane Vergès Péruffo

Jean-Luc Dimitri

Evelyne Ballongue

Frédéric Pignol

Evelyne Del Picchia

Farid Bacha

Anne-Claude Jacob

Laurent Jouanaud

Nicole Rapuzzi

Jérôme Knibbe

Liliane Gaboreau

Vincent Letemple

Mohammed Salem Liste divers centre

AUBAGNE ENSEMBLE VERS L'AVENIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mohammed Salem Programme de Mohammed Salem à Aubagne (AUBAGNE ENSEMBLE VERS L'AVENIR) Engagement pour Aubagne Le candidat, Mohammed Salem, se présente comme un homme engagé et humain, prêt à servir sa ville. Il met en avant l'importance de placer les citoyens au centre de son action. Son parcours professionnel en tant que médecin et ses actions humanitaires témoignent de son dévouement envers la communauté. Gestion de la ville Une gestion maîtrisée et transparente est au cœur du projet de Mohammed Salem. Il prévoit un audit financier pour assurer une bonne gestion de la dette et un programme chiffré sans impact sur les impôts locaux. Les financements seront garantis par divers moyens, y compris le redéploiement de crédits et les partenariats locaux. Redynamisation du centre-ville Le candidat propose des initiatives pour revitaliser le centre-ville, notamment avec le projet du Village des Halles. Il souhaite également rénover les logements vacants pour attirer de nouveaux habitants et dynamiser l'économie locale. Ces actions visent à créer des espaces de vie agréables et accessibles pour tous. Politique transparente et inclusive Mohammed Salem s'engage à une transparence totale dans ses décisions et à consulter les citoyens avant toute décision majeure. Il prévoit des réunions publiques et des ateliers citoyens pour impliquer la population dans la vie politique. Cette approche vise à renforcer la confiance entre les élus et les citoyens d'Aubagne.

Mohammed Salem

Valerie Moriniere

Jean-Claude Pical

Soraya Abdou

Loïc Levetti

Alexandra Martinez

Yohann Otokpa

Claire Barthelemy

Vincent Emmerich

Liliane Rasehenohelisoa

Sofiane Majeri

Violette Picard

Matthieu Simon

Emeline Debacker

Gerard Levy

Carine Aulagnier

François Lucchini

Helene Goncalves Da Costa

Lakhdar Griene

Alexandra Moret

Philippe Baratier

Emilie Fayt

Nouredine Abecha

Sidney Vitoux

Sebastien Quaglia

Christiane Mercier

Joris Lafont

Virginie Laurent

Michel Grifo

Lamia Tagmi

Marc Di Chiaprami

Karima Slimani

Gilles Ferrero

Randa Salem

Brian Ferri

Christiane Mounier

Malik Kevin Yahiaoui

Loane Lacroix

Alban Huyghe

Sahila Boudalia

Nicolas Puchol

Josiane Ghirardi

Toky Ravelojaona

Elodie Malek Liste de La France insoumise

CHANGER D'ÉRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Elodie Malek Programme de Elodie Malek à Aubagne (CHANGER D'ÉRE) Engagement citoyen Les élections municipales à Aubagne sont une occasion pour les habitants de reprendre le contrôle sur leur avenir. La candidate Elodie Malek appelle à rompre avec le clientélisme et à favoriser une politique plus transparente. Il est essentiel que les Aubagnaises et Aubagnais s'impliquent dans les décisions qui les concernent. Logement et précarité Un des enjeux majeurs pour Aubagne est la crise du logement, avec de nombreux habitants vivant dans des conditions insalubres. La liste de Elodie Malek propose de réquisitionner les logements vacants et de lutter contre les marchands de sommeil. L'objectif est de garantir un droit à un logement digne et accessible pour tous. Services publics et accessibilité La défense des services publics est au cœur du programme de la candidate. Elodie Malek souhaite mettre en place des mesures pour garantir la gratuité des cantines et des transports pour les familles en difficulté. L'accès à la culture et au sport doit également être élargi pour favoriser l'émancipation de tous les habitants. Priorités politiques Le programme de la liste soutenue par LA FRANCE INSOUMISE inclut des initiatives comme le référendum d'initiative citoyenne et la création d'une mutuelle municipale. Ces propositions visent à renforcer la participation citoyenne et à améliorer le bien-être des Aubagnaises et Aubagnais. La liste s'engage également à promouvoir la paix et le respect des droits internationaux.

Elodie Malek

Armando Paz Paredes

Fatima Bensemaïn

Abdelkader Tlemcani

Mireille Fouqueau

Alain Gouirand

Patricia Sannom

Listo Pons

Féryel Boudouia

Nell Monfret

Léa Rodriguez

Mohamed Madi

Fatima Zorah Boudefla

Bilal Tlemcani

Valérie Boisson

Saidi Chabouni

Aida Wade

Téo Treillet

Delphine Noel

Nicolas Jullien

Baya Hamadache

Abdelkrim Saïfi

Véronique Chiara

Hugues Alexis

Sylvie Paz Paredes

Jean-Jacques Michel Clary

Sonia Serra

Galvin d'Souza

Martine Belletti

Bel-Kassam Daaci

Eliette Mezergues Mautref

Smail Aggoun

Leila Kouidrat

Guillaume Baroni

Danielle Myriam Annie Conti Serventi

Philippe Richaud

Erynn Fériel Daaci

Philippe Jean

Jeanne Gola Sanchez

Habibi Charef

Antoinette Vaquero Bellanger

Haroun Daas

Kamilia Gouirand

Giovanni Schipani Liste divers centre

AUBAGNE MERITE MIEUX Voir la liste des candidats