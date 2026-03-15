Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubagne

Tête de listeListe
Joëlle Melin
Joëlle Melin Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous
  • Joëlle Melin
  • Mathieu Novelli
  • Françoise Coulomb
  • Joseph Pittera
  • Marie-Françoise Bertin-Maghit
  • Jean-Dominique Roubaud
  • Régine-Brigitte Nieto
  • René Vanuls
  • Joëlle Langlois
  • Robert Aïsa
  • Antoinette Chauffard
  • Gerard Arminot
  • Catherine Blanc
  • Philippe Hoang
  • Christiane Hebert
  • Philippe Kayed
  • Elisabeth Boukobza
  • Christophe Agnelli
  • Virginie Mille
  • Lorenzo Campredon
  • Christiane Sicardi Serre-Combe
  • Laurent Claude Eric Cartiaux
  • Martine Monteiro
  • Ivan Montaigne
  • Corinne Geiger
  • Max Serre-Combe
  • Yolande Faucher
  • Bernard Pons
  • Maryline Novelli
  • Jean-Claude Delaunay
  • Josephine Giacalone
  • Bernard Comte
  • Ouassila Karoune
  • Philippe Serou
  • Laëtitia Besson
  • Lyam Serou-Guerriau
  • Marie-Therese Martin
  • Philippe Simione
  • Janine Marie Guilleroux
  • Jean-Jacques Pons
  • Lise Weill
  • Robert Mazzei
  • Michèle Bougearel
Gérard Gazay
Gérard Gazay Liste divers droite
Passion Aubagne
  • Gérard Gazay
  • Sophie Amarantinis-Gallian
  • Alain Rousset
  • Danielle Menet
  • Vincent Rusconi
  • Julie Gabriel
  • Pascal Agostini
  • Faustine Thibaud
  • Zarick Kourichi
  • Celia Nicolaï
  • Franck-Clément Chamla
  • Geneviève Morfin
  • Philippe Amy
  • Cécile Bourguignon
  • André Levisse
  • Cloé Deguisne
  • Matthieu Hermant
  • Carine Moretti
  • Julien Coclet
  • Irène Duplan
  • Marc Zanarini
  • Brigitte Amoros
  • Laurent Guedj
  • Martine Coetto
  • Patrice Jarque
  • Brigitte Scaturro
  • Jean-Bernard Louis
  • Magali Roux
  • Joel Benoit
  • Stéphanie Moro
  • Léo Mournaud
  • Joséphine Carabelli
  • Clément Faucon
  • Floriane Didier
  • Grégory Fournier
  • Evelyne Leroux
  • Jean-Christophe Djibilian
  • Audrey Dontenvill
  • Anthony Chiapello
  • Mélanie Mentzer
  • Eugène Guidi
  • Odile Giordanino
  • Yoann Léandre
Jean-Pierre Squillari
Jean-Pierre Squillari Liste d'union à gauche
En commun
  • Jean-Pierre Squillari
  • Anne-Gaëlle Rodeville
  • Denis Grandjean
  • Hélène Di Vita Danchesi
  • Arthur Salone
  • Clémentine Fardoux
  • François Otchakovsky-Laurens
  • Fadila Teyssier
  • Michaël Tedesco
  • Mélanie Pittau
  • Raphaël Da Horta
  • Cristel Migliaccio
  • Fabio Chikhoune
  • Virginie Raes
  • Marc Pagano
  • Soumicha Draoui
  • Nicolas Leprêtre-Verdier
  • Barbara Garcia
  • Julien Labasq
  • Brigitte Richard
  • Alexandre Latz
  • Julie Pappalardo
  • Maurice Marsiglia
  • Evelyne Khemsi
  • Jean-Pierre Nivet
  • Eva Monchaux
  • Jean-Marie Douville
  • Laurence Baussant
  • Mohamed Lazli
  • Camille Grosrey
  • Najim Talaalachte
  • Emmanuelle Balletti
  • Nicolas Mathian
  • Eliane Vergès Péruffo
  • Jean-Luc Dimitri
  • Evelyne Ballongue
  • Frédéric Pignol
  • Evelyne Del Picchia
  • Farid Bacha
  • Anne-Claude Jacob
  • Laurent Jouanaud
  • Nicole Rapuzzi
  • Jérôme Knibbe
  • Liliane Gaboreau
  • Vincent Letemple
Mohammed Salem
Mohammed Salem Liste divers centre
AUBAGNE ENSEMBLE VERS L'AVENIR
  • Mohammed Salem
  • Valerie Moriniere
  • Jean-Claude Pical
  • Soraya Abdou
  • Loïc Levetti
  • Alexandra Martinez
  • Yohann Otokpa
  • Claire Barthelemy
  • Vincent Emmerich
  • Liliane Rasehenohelisoa
  • Sofiane Majeri
  • Violette Picard
  • Matthieu Simon
  • Emeline Debacker
  • Gerard Levy
  • Carine Aulagnier
  • François Lucchini
  • Helene Goncalves Da Costa
  • Lakhdar Griene
  • Alexandra Moret
  • Philippe Baratier
  • Emilie Fayt
  • Nouredine Abecha
  • Sidney Vitoux
  • Sebastien Quaglia
  • Christiane Mercier
  • Joris Lafont
  • Virginie Laurent
  • Michel Grifo
  • Lamia Tagmi
  • Marc Di Chiaprami
  • Karima Slimani
  • Gilles Ferrero
  • Randa Salem
  • Brian Ferri
  • Christiane Mounier
  • Malik Kevin Yahiaoui
  • Loane Lacroix
  • Alban Huyghe
  • Sahila Boudalia
  • Nicolas Puchol
  • Josiane Ghirardi
  • Toky Ravelojaona
Elodie Malek
Elodie Malek Liste de La France insoumise
CHANGER D'ÉRE
  • Elodie Malek
  • Armando Paz Paredes
  • Fatima Bensemaïn
  • Abdelkader Tlemcani
  • Mireille Fouqueau
  • Alain Gouirand
  • Patricia Sannom
  • Listo Pons
  • Féryel Boudouia
  • Nell Monfret
  • Léa Rodriguez
  • Mohamed Madi
  • Fatima Zorah Boudefla
  • Bilal Tlemcani
  • Valérie Boisson
  • Saidi Chabouni
  • Aida Wade
  • Téo Treillet
  • Delphine Noel
  • Nicolas Jullien
  • Baya Hamadache
  • Abdelkrim Saïfi
  • Véronique Chiara
  • Hugues Alexis
  • Sylvie Paz Paredes
  • Jean-Jacques Michel Clary
  • Sonia Serra
  • Galvin d'Souza
  • Martine Belletti
  • Bel-Kassam Daaci
  • Eliette Mezergues Mautref
  • Smail Aggoun
  • Leila Kouidrat
  • Guillaume Baroni
  • Danielle Myriam Annie Conti Serventi
  • Philippe Richaud
  • Erynn Fériel Daaci
  • Philippe Jean
  • Jeanne Gola Sanchez
  • Habibi Charef
  • Antoinette Vaquero Bellanger
  • Haroun Daas
  • Kamilia Gouirand
Giovanni Schipani
Giovanni Schipani Liste divers centre
AUBAGNE MERITE MIEUX
  • Giovanni Schipani
  • Betty Chiquet Corallo
  • Pierre Arnoux
  • Helene Julien Tric
  • Jean Francois Budon
  • Sandrine Salemme
  • Theo Armand Hilaire
  • Julianne Bouvot
  • Fabrice Vert
  • Ouahiba Thiery
  • Nathan Lunetta
  • Evelyne Pourcel
  • Christian Marchat
  • Isabelle Arnaud Monnier
  • Fouad Grairi
  • Francoise Galvani
  • Bruno Lametrie
  • Angelique Soler
  • Nicolas Gavend
  • Nora Hadjadj
  • Eric Bastide
  • Carole Villielm
  • Jean Gabriel Carreno
  • Patricia Poucel
  • Teji Galfre
  • Sabine Flores
  • Gerard Colombani
  • Roseline Castellani
  • Thierry Douchez
  • Martine Bartolomucci
  • Emmanuel Cassou
  • Caroline Letelu
  • Fernand Ferri
  • Monique Meyer
  • Anthony Sanchez
  • Magdalena Lucas
  • Henri Cottura
  • Clara Giovanelli
  • Yannick Gentil
  • Elisabeth Soulier
  • Laurent Colombani
  • Lea Gauthier
  • Aiman Saadallah
  • Sylvia Barthelemy
  • Maurice Julien

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Gazay
Gérard Gazay (32 élus) Aubagne ensemble 		6 270 48,03%
  • Gérard Gazay
  • Sophie Amarantinis
  • Alain Rousset
  • Danielle Menet
  • Vincent Rusconi
  • Hélène Julien-Tric
  • Pascal Agostini
  • Geneviève Morfin
  • Franck-Clément Chamla
  • Stéphanie Harkane
  • Zarick Kourichi
  • Christine Pretot
  • Philippe Amy
  • Faustine Thibaud
  • André Levisse
  • Julie Gabriel
  • Patrice Jarque
  • Brigitte Amoros
  • Jérémy Coetto
  • Valérie Moriniere
  • Jean-Bernard Louis
  • Magali Roux
  • Stéphane Cantarini
  • Monique Moise Hirmann
  • Yoann Leandre
  • Cécile Bourguignon
  • Laurent Guedj
  • Irène Duplan
  • Jérémy Pangourassou
  • Jeannine Levasseur
  • Léo Mournaud
  • Patricia Pellen
Magali Giovannangeli
Magali Giovannangeli (9 élus) Rassemblé e s pour aubagne 		5 641 43,21%
  • Magali Giovannangeli
  • Denis Grandjean
  • Clémentine Fardoux
  • Ahmed Cheriet
  • Eliette Mezergues Mautref
  • Arthur Salone
  • Dominique Angèle Benassaya
  • Alexandre Latz
  • Virginie Raes
Joëlle Mélin
Joëlle Mélin (2 élus) Pour faire renaitre aubagne 		1 142 8,74%
  • Joëlle Mélin
  • Bernard Pons
Participation au scrutin Aubagne
Taux de participation 40,20%
Taux d'abstention 59,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 359

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Gazay
Gérard Gazay Aubagne ensemble 		4 370 35,25%
Magali Giovannangeli
Magali Giovannangeli Rassemblé.e.s pour aubagne 		2 989 24,11%
Sylvia Barthelemy
Sylvia Barthelemy Pour aubagne 		1 458 11,76%
Joëlle Mélin
Joëlle Mélin Pour faire renaitre aubagne 		1 296 10,45%
Denis Grandjean
Denis Grandjean Aubagne toujours 		1 084 8,74%
Raymond Lloret
Raymond Lloret Pour l'avenir d'aubagne 		994 8,01%
Jean-Marie Orihuel
Jean-Marie Orihuel Agir pour aubagne 		205 1,65%
Participation au scrutin Aubagne
Taux de participation 38,27%
Taux d'abstention 61,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 688

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Gazay
Gérard Gazay (32 élus) Ensemble, une nouvelle ambition pour aubagne 		10 738 47,49%
  • Gérard Gazay
  • Sylvia Barthelemy
  • Léo Mournaud
  • Jeannine Levasseur
  • Alain Rousset
  • Sophie Artaria Amarantinis
  • Laurent Colombani
  • Danielle Menet
  • Mohammed Salem
  • Hélène Tric
  • Pascal Agostini
  • Patricia Pellen
  • Bruno Foti
  • Geneviève Morfin
  • Alain Gregoire
  • Christine Pretot
  • Giovanni Schipani
  • Julie Gabriel
  • Philippe Amy
  • Marie-Hélène Arfi Bongiovanni
  • Vincent Rusconi
  • Brigitte Amoros
  • André Levisse
  • Alexandra Pasolini
  • Jean-Bernard Louis
  • Christine Rampal
  • Elyes Ferchichi
  • Marie-Claude Gillet
  • Philippe Porfiro
  • Danielle Dupre
  • Gilles Feugier
  • Valérie Moriniere
Daniel Fontaine
Daniel Fontaine (9 élus) Liste arc en ciel de la gauche unie, citoyenne, ecologiste et des democrates 		9 242 40,87%
  • Daniel Fontaine
  • Magali Giovannangeli
  • Patrick Arnoux
  • Hélène Lunetta
  • Denis Grandjean
  • Stéphanie Harkane
  • Jean-Marie Orihuel
  • N'djima Ait Abbas
  • Gérard Rampal
Joëlle Mélin
Joëlle Mélin (2 élus) Aubagne bleu marine 		2 629 11,62%
  • Joëlle Mélin
  • Albert Novarino-Villecrose
Participation au scrutin Aubagne
Taux de participation 70,32%
Taux d'abstention 29,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 23 108

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fontaine
Daniel Fontaine Liste arc en ciel de la gauche unie, citoyenne, ecologiste et des democrates 		7 503 37,29%
Gérard Gazay
Gérard Gazay Ensemble, une nouvelle ambition pour aubagne 		4 962 24,66%
Joëlle Mélin
Joëlle Mélin Aubagne bleu marine 		4 151 20,63%
Sylvia Barthelemy
Sylvia Barthelemy Pour tous les aubagnais 		3 504 17,41%
Participation au scrutin Aubagne
Taux de participation 63,06%
Taux d'abstention 36,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 20 723

Villes voisines d'Aubagne

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