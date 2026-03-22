Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne : les résultats du 2e tour

Programme de Gérard Gazay à Aubagne (Passion Aubagne)

Élections Municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 seront cruciales pour la ville d'Aubagne. Les citoyens seront appelés à élire leur maire et son équipe municipale, un moment déterminant pour l'avenir de la commune. La participation des Aubagnais à ce scrutin est essentielle pour faire entendre leur voix et leurs attentes.

Engagements Locaux

Au cours des 6 dernières années, des efforts ont été faits pour améliorer la gestion de la ville et répondre aux préoccupations des habitants. Les élus ont travaillé avec rigueur pour tenir leurs engagements, favorisant un cadre de vie plus moderne et sécurisé. Ces actions ont permis à Aubagne de se distinguer parmi les 300 premières villes de France où il fait bon vivre.

Projets Ambitieux

Le programme pour le prochain mandat inclut des projets ambitieux tels que la rénovation du centre-ville et la construction d'un nouvel hôpital. Ces initiatives visent à renforcer l'identité provençale tout en assurant un développement urbain équilibré. La finalisation de ces projets est jugée essentielle pour le bien-être des Aubagnais et l'avenir de la ville.

Confiance et Mobilisation

Le maire sortant, Gérard GAZAY, sollicite la confiance des citoyens pour continuer à faire avancer Aubagne. Une équipe renouvelée et expérimentée est prête à s'engager au service de l'intérêt général. La mobilisation collective est présentée comme la clé pour écrire l'histoire commune d'Aubagne et faire rayonner la ville au sein de la Provence.