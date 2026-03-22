Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aubagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aubagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubagne
11:51 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Aubagne
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Aubagne dimanche dernier, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 45,05 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Joëlle Melin (Rassemblement National) qui a pris la pole position en récoltant 24,94 % des bulletins valides. Ensuite, Gérard Gazay (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 24,83 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Pierre Squillari, étiqueté Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Giovanni Schipani, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 16,06 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubagne
Le deuxième tour des élections municipales à Aubagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joëlle Melin
Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous
|
|
Gérard Gazay
Liste divers droite
Passion Aubagne
|
|
Jean-Pierre Squillari
Liste d'union à gauche
En commun merite mieux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubagne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joëlle MELIN (Ballotage) Rassemblons-nous
|4 616
|24,94%
|Gérard GAZAY (Ballotage) Passion Aubagne
|4 597
|24,83%
|Jean-Pierre SQUILLARI (Ballotage) En commun
|4 320
|23,34%
|Giovanni SCHIPANI (Ballotage) AUBAGNE MERITE MIEUX
|2 973
|16,06%
|Mohammed SALEM AUBAGNE ENSEMBLE VERS L'AVENIR
|1 215
|6,56%
|Elodie MALEK CHANGER D'ÉRE
|791
|4,27%
|Participation au scrutin
|Aubagne
|Taux de participation
|54,95%
|Taux d'abstention
|45,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|18 993
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Aubagne
- Aubagne (13400)
- Ecole primaire à Aubagne
- Maternités à Aubagne
- Crèches et garderies à Aubagne
- Classement des collèges à Aubagne
- Salaires à Aubagne
- Impôts à Aubagne
- Dette et budget d'Aubagne
- Climat et historique météo d'Aubagne
- Accidents à Aubagne
- Délinquance à Aubagne
- Inondations à Aubagne
- Nombre de médecins à Aubagne
- Pollution à Aubagne
- Entreprises à Aubagne
- Prix immobilier à Aubagne