Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubagne

Le deuxième tour des élections municipales à Aubagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joëlle Melin
Joëlle Melin Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous
  • Joëlle Melin
  • Mathieu Novelli
  • Françoise Coulomb
  • Joseph Pittera
  • Marie-Françoise Bertin-Maghit
  • Jean-Dominique Roubaud
  • Régine-Brigitte Nieto
  • René Vanuls
  • Joëlle Langlois
  • Robert Aïsa
  • Antoinette Chauffard
  • Gerard Arminot
  • Catherine Blanc
  • Philippe Hoang
  • Christiane Hebert
  • Philippe Kayed
  • Elisabeth Boukobza
  • Christophe Agnelli
  • Virginie Mille
  • Lorenzo Campredon
  • Christiane Sicardi Serre-Combe
  • Laurent Claude Eric Cartiaux
  • Martine Monteiro
  • Ivan Montaigne
  • Corinne Geiger
  • Max Serre-Combe
  • Yolande Faucher
  • Bernard Pons
  • Maryline Novelli
  • Jean-Claude Delaunay
  • Josephine Giacalone
  • Bernard Comte
  • Ouassila Karoune
  • Philippe Serou
  • Laëtitia Besson
  • Lyam Serou-Guerriau
  • Marie-Therese Martin
  • Philippe Simione
  • Janine Marie Guilleroux
  • Jean-Jacques Pons
  • Lise Weill
  • Robert Mazzei
  • Michèle Bougearel
Gérard Gazay
Gérard Gazay Liste divers droite
Passion Aubagne
  • Gérard Gazay
  • Sophie Amarantinis-Gallian
  • Mohammed Salem
  • Valerie Moriniere
  • Alain Rousset
  • Danielle Menet
  • Pascal Agostini
  • Julie Gabriel
  • Vincent Rusconi
  • Faustine Thibaud
  • Zarick Kourichi
  • Claire Barthelemy
  • Loïc Levetti
  • Celia Nicolaï
  • Franck-Clément Chamla
  • Geneviève Morfin
  • Philippe Amy
  • Cécile Bourguignon
  • André Levisse
  • Cloé Deguisne
  • Matthieu Hermant
  • Alexandra Martinez
  • Matthieu Simon
  • Irène Duplan
  • Julien Coclet
  • Brigitte Amoros
  • Marc Zanarini
  • Martine Coetto
  • Laurent Guedj
  • Brigitte Scaturro
  • Patrice Jarque
  • Magali Roux
  • Sofiane Majeri
  • Stéphanie Moro
  • Jean-Bernard Louis
  • Joséphine Carabelli
  • Léo Mournaud
  • Floriane Didier
  • Anthony Chiapello
  • Evelyne Leroux
  • Clément Faucon
  • Mélanie Mentzer
  • Grégory Fournier
  • Carine Moretti
  • Yoann Léandre
Jean-Pierre Squillari
Jean-Pierre Squillari Liste d'union à gauche
En commun merite mieux
  • Jean-Pierre Squillari
  • Anne-Gaëlle Rodeville
  • Giovanni Schipani
  • Hélène Di Vita Danchesi
  • Denis Grandjean
  • Betty Chiquet Corallo
  • Arthur Salone
  • Clémentine Fardoux
  • Pierre Arnoux
  • Fadila Teyssier
  • François Otchakovsky-Laurens
  • Sandrine Salemme
  • Michaël Tedesco
  • Mélanie Pittau
  • Jean Francois Budon
  • Soumicha Draoui
  • Raphaël Da Horta
  • Julianne Bouvot
  • Theo Armand Hilaire
  • Cristel Migliaccio
  • Fabio Chikhoune
  • Virginie Raes
  • Mohamed Lazli
  • Julie Pappalardo
  • Alexandre Latz
  • Evelyne Pourcel
  • Marc Pagano
  • Evelyne Khemsi
  • Jean-Pierre Nivet
  • Laurence Baussant
  • Jean-Marie Douville
  • Emmanuelle Balletti
  • Nicolas Leprêtre-Verdier
  • Evelyne Ballongue
  • Najim Talaalachte
  • Eliane Vergès Péruffo
  • Maurice Marsiglia
  • Evelyne Del Picchia
  • Frédéric Pignol
  • Anne-Claude Jacob
  • Farid Bacha
  • Nicole Rapuzzi
  • Nicolas Mathian
  • Liliane Gaboreau
  • Vincent Letemple

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubagne

Tête de listeListe Voix % des voix
Joëlle MELIN
Joëlle MELIN (Ballotage) Rassemblons-nous 		4 616 24,94%
Gérard GAZAY
Gérard GAZAY (Ballotage) Passion Aubagne 		4 597 24,83%
Jean-Pierre SQUILLARI
Jean-Pierre SQUILLARI (Ballotage) En commun 		4 320 23,34%
Giovanni SCHIPANI
Giovanni SCHIPANI (Ballotage) AUBAGNE MERITE MIEUX 		2 973 16,06%
Mohammed SALEM
Mohammed SALEM AUBAGNE ENSEMBLE VERS L'AVENIR 		1 215 6,56%
Elodie MALEK
Elodie MALEK CHANGER D'ÉRE 		791 4,27%
Participation au scrutin Aubagne
Taux de participation 54,95%
Taux d'abstention 45,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 18 993

Source : ministère de l’Intérieur

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