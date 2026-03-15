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19:21 - Élections municipales à Aubagne : impact de la démographie et de l'économie locale A mi-chemin des élections municipales, Aubagne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 47 724 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 5 249 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 30 190 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,64%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 2 810 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,08%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 303 € par an. À Aubagne, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Aubagne aux municipales ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Aubagne en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 28,72% des votes lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 52,51% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 24,40% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite arrachait 54,13% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 40,35% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 44,07% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,35% lors du vote définitif, et un siège remporté par Joëlle Mélin.

16:58 - Dernières municipales : 38,27 % de participation à Aubagne L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 61,73 % à Aubagne pour le premier tour des municipales de 2020 (dans la moyenne nationale) alors que le rendez-vous était incertain, en pleine épidémie de Covid. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 27,66 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,83 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 36,52 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,06 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste. En ce jour de municipale 2026 à Aubagne, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Aubagne il y a deux ans Les Européennes 2024 à Aubagne avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,35%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 13,03% des voix. Les élections des députés à Aubagne près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Joëlle Mélin (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 44,07% au premier tour, devant Bernard Ougourlou-Oglou (Union de la gauche) avec 28,43%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Joëlle Mélin culminant à 55,35% des votes dans la localité. La situation politique d'Aubagne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À Aubagne, une orientation politique difficile à classer En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Aubagne tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,72% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,07%. Lors de la finale de l'élection à Aubagne, les électeurs accordaient 52,51% pour Marine Le Pen, contre 47,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Aubagne portaient leur choix sur Lucas Trottmann (Nupes) avec 25,66% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Joëlle Mélin (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,13% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Élections municipales à Aubagne : des impôts stables au cœur de la campagne Du côté de la fiscalité locale d'Aubagne, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 272 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 1 309 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à environ 49,13 % en 2024 (contre 34,08 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 699 360 € en 2024. Un montant loin des 14 613 760 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 22,01 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Aubagne La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Aubagne s'avère très instructive. Au terme du premier tour, Gérard Gazay (Les Républicains) a fait la course en tête en récoltant 35,25% des voix. En deuxième position, Magali Giovannangeli (Union de la gauche) a obtenu 24,11% des bulletins valides. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Gérard Gazay l'a finalement emporté avec 6 270 bulletins (48,03%), face à Magali Giovannangeli rassemblant 43,21% des électeurs et Joëlle Mélin réunissant 1 142 votants (8,74%). Lors du second tour, on a connu un match in fine particulièrement serré, l'écart initial ayant été résorbé grâce à une bonne réserve de voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Magali Giovannangeli a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 2 652 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le camp des vaincus a la lourde tâche de reconstruire une alliance plus solide aujourd'hui, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.