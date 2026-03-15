Résultat municipale 2026 à Aubagne (13400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joëlle MELIN
Joëlle MELIN Rassemblons-nous 		4 616 24,94%
Gérard GAZAY
Gérard GAZAY Passion Aubagne 		4 597 24,83%
Jean-Pierre SQUILLARI
Jean-Pierre SQUILLARI En commun 		4 320 23,34%
Giovanni SCHIPANI
Giovanni SCHIPANI AUBAGNE MERITE MIEUX 		2 973 16,06%
Mohammed SALEM
Mohammed SALEM AUBAGNE ENSEMBLE VERS L'AVENIR 		1 215 6,56%
Elodie MALEK
Elodie MALEK CHANGER D'ÉRE 		791 4,27%
Participation au scrutin Aubagne
Taux de participation 54,95%
Taux d'abstention 45,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 18 993

Source : ministère de l’Intérieur

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