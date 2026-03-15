Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubenas : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubenas

Tête de listeListe
Clément Trichon
Clément Trichon Liste de La France insoumise
Aubenas insoumise
  • Clément Trichon
  • Patricia Panero
  • Vincent Charre
  • Claude Tessier
  • André Laforce
  • Elodie Zwysig
  • Daniel Lefebvre
  • Bambi Diallo
  • Laurent Kielemoës
  • Florence Gouttebelle
  • Blaise Boulenouar
  • Caroline Soulatge
  • Antoine Selsis
  • Hélène Morat
  • Pierre Selsis
  • Martine Dejean
  • Phakhavady S Vongkotrattana
  • Magali Bonin
  • Philippe Verreaux
  • Mélanie Bach
  • Philippe Boutagra
  • Evelyne Caron
  • Pascal Paul
  • Amandine Verreaux
  • Denis Plantevin
  • Catherine Terrisse
  • François Wosnitza
  • Marjorie Bedel
  • Tyméo Adragna
  • Marguerite Poquet
  • Dominique Montade
  • Coralie Veyret
  • Georges Martinez
Max Bouschon
Max Bouschon Liste Divers
POUR AUBENAS
  • Max Bouschon
  • Alexandra Guibert
  • André Constanzo
  • Melissa Karadas
  • Kévin Sottile
  • Jacqueline Mallet
  • Laurent Goy
  • Cécile Cousin
  • Jérôme Gargiulo
  • Marie Buscema
  • René Ollier
  • Edwige Parent
  • Derradji Benhalilou
  • Claudine Lacour
  • Jean Paul Gimon
  • Stéphanie Crozier
  • Mohamed Ait-Hsain
  • Patricia Combaluzier
  • Jean-Yves Mioque
  • Suzanne Santaniello
  • Alex Plan
  • Sandy Llados
  • Sébastien Delauney
  • Sylvie Ece
  • Frédérick Cohen Perret
  • Sylvie Jean
  • Christian Martin
  • Fabienne Agniel
  • Michel Leynaud
  • Colette Manent
  • Nicolas Chaussabel
  • Christiane Favier
  • Bruno Pasqueron de Fommervault
  • Huguette Chevalier
  • Christian Charnay
Benoit Perrusset
Benoit Perrusset Liste d'union à gauche
Aubenas en commun
  • Benoit Perrusset
  • Patricia Roux
  • Mathieu Soares
  • Blandine Cayron
  • Guillaume Vermorel
  • Marie Orset
  • Thierry Chailan
  • Florence Cerbai
  • Jacques Daumas
  • Corinne Vernede
  • Hervé Massucco
  • Stéphanie Jouarre
  • Julien Borrel
  • Pascale Homeyer
  • Clément Lopez-Ramirez
  • Elodie Blanc
  • Charef-Eddine Ben Lakehal
  • Cloé Simon
  • Joachim de Paoli
  • Alicia Bird
  • Frédéric Monti
  • Rachel Dalmas
  • Gilles Baudoux
  • Mélanie Giaufret
  • Valentin Clauzier
  • Marie-Noëlle Alphonse
  • Laurent Cros
  • Myriam Durand
  • Raphaël Rigot
  • Odile Arnou-Duflot
  • Marc Marocelli
  • Valérie Fabre
  • Jean Royer-Manoha
Jean-Romain Ribeyre
Jean-Romain Ribeyre Liste divers droite
GENERATION AUBENAS
  • Jean-Romain Ribeyre
  • Ingrid Petit
  • Augustin André
  • Eliette Roche
  • Nicolas Audigier
  • Isabelle Nguyen Binh
  • Ramzi Ghalkaoui
  • Isabelle Francois
  • Norbert Poyet
  • Florence Caprioglio
  • Franck Ribellino
  • Pauline Aulagner
  • Nathan Bernard
  • Elisabeth Sauget
  • Patrice Oberti
  • Catherine Archinard
  • Cédric Delvallée
  • Patrice Ferragut
  • Daniel Keheyan
  • Catherine Haddad
  • Nicolas Teyssier
  • Céline Benoit
  • Marc Dumont
  • Evelyne Humbert
  • Franck Lenain
  • Manon Bauland
  • Philippe-Gabriel Auzas
  • Samantha Delolme
  • Florimond Losano
  • Christiane Brunel
  • Marvin Gineste
  • Françoise Dumas
  • Jean-Louis Rogier
  • Corinne Chaussabel
  • Jean Fraysse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Meyer
Jean-Yves Meyer (24 élus) Aubenas le coeur et la raison 		1 072 42,35%
  • Jean-Yves Meyer
  • Martine Allamel
  • André Loyet
  • Eliette Roche-Vernet
  • Pascal Gaillard
  • Cécile Faure
  • Khalid Essayar
  • Isabelle Nguyen Binh
  • Stéphane Civier
  • Marie-Françoise Tastevin
  • Jacques Daumas
  • Catherine Haddad
  • Joël Durieu
  • Elisabeth Sauget
  • Max Bouschon
  • Corinne Vernede
  • Jacky Soubeyrand
  • Aurélie Dugendre
  • Michel Leynaud
  • Hasiba Amrani
  • Corentin Marron
  • Monique Rogier
  • Nicolas Teyssier
  • Delphine Joly
Patricia Roux
Patricia Roux (5 élus) Ensemble pour aubenas 		706 27,89%
  • Patricia Roux
  • Michaël Jeanjean
  • Alice Bel
  • Benoit Perrusset
  • Marielle Thinon
Roger Kappel
Roger Kappel (3 élus) Aubenas action citoyenne 		512 20,22%
  • Roger Kappel
  • Alexandra Cauquil
  • André Constanzo
Henri Delauche
Henri Delauche (1 élu) La liste de gauche d'aubenas, citoyenne, sociale, ecologiste 		241 9,52%
  • Henri Delauche
Participation au scrutin Aubenas
Taux de participation 33,09%
Taux d'abstention 66,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 654

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Meyer
Jean-Yves Meyer Aubenas le coeur et la raison 		918 34,08%
Roger Kappel
Roger Kappel Aubenas action 		433 16,07%
Patricia Roux
Patricia Roux Aubenas en mouvement 		426 15,81%
Michaël Jeanjean
Michaël Jeanjean Aubenas ecologie 		353 13,10%
Henri Delauche
Henri Delauche La liste de gauche d'aubenas, citoyenne, sociale, ecologiste 		327 12,14%
Alexandra Cauquil
Alexandra Cauquil Aubenas citoyenne 		236 8,76%
Participation au scrutin Aubenas
Taux de participation 35,26%
Taux d'abstention 64,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 834

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Constant
Jean-Pierre Constant (27 élus) Aubenas le coeur et la raison 		2 614 60,03%
  • Jean-Pierre Constant
  • Martine Allamel
  • Jean-Yves Meyer
  • Marie-Noëlle Durand
  • André Loyet
  • Eliette Roche
  • Joël Durieu
  • Bernadette Leroux
  • Pascal Gaillard
  • Françoise Dumas
  • Khalid Essayar
  • Monique Rogier
  • Gilles Jalade
  • France Nogier
  • André Bastide
  • Evelyne Paly
  • Max Bouschon
  • Catherine Haddad
  • Stéphane Civier
  • Cécile Faure
  • Arthur Benet
  • Marie-Françoise Tastevin
  • Bruno Pasqueron De Fommervault
  • Sylvie Jean
  • Rémi Volle
  • Henda Majri
  • Roland Vernet
Benoit Perrusset
Benoit Perrusset (4 élus) Aubenas en mouvement 		1 055 24,23%
  • Benoit Perrusset
  • Patricia Roux
  • Philippe Chalabreysse
  • Marianne Ladet
Martine Dubois
Martine Dubois (2 élus) La liste de gauche d'aubenas, citoyenne, sociale, ecologiste 		685 15,73%
  • Martine Dubois
  • Cyril Pommier
Participation au scrutin Aubenas
Taux de participation 56,70%
Taux d'abstention 43,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,97%
Nombre de votants 4 680

Villes voisines d'Aubenas

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