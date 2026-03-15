Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubenas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubenas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Aubenas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubenas.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubenas
12:05 - Journée électorale à Aubenas : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote d'Aubenas sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. À l’occasion des municipales de 2026, les électeurs d'Aubenas devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Aubenas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubenas
|Tête de listeListe
|
Clément Trichon
Liste de La France insoumise
Aubenas insoumise
|
|
Max Bouschon
Liste Divers
POUR AUBENAS
|
|
Benoit Perrusset
Liste d'union à gauche
Aubenas en commun
|
|
Jean-Romain Ribeyre
Liste divers droite
GENERATION AUBENAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Meyer (24 élus) Aubenas le coeur et la raison
|1 072
|42,35%
|
|Patricia Roux (5 élus) Ensemble pour aubenas
|706
|27,89%
|
|Roger Kappel (3 élus) Aubenas action citoyenne
|512
|20,22%
|
|Henri Delauche (1 élu) La liste de gauche d'aubenas, citoyenne, sociale, ecologiste
|241
|9,52%
|
|Participation au scrutin
|Aubenas
|Taux de participation
|33,09%
|Taux d'abstention
|66,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 654
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Meyer Aubenas le coeur et la raison
|918
|34,08%
|Roger Kappel Aubenas action
|433
|16,07%
|Patricia Roux Aubenas en mouvement
|426
|15,81%
|Michaël Jeanjean Aubenas ecologie
|353
|13,10%
|Henri Delauche La liste de gauche d'aubenas, citoyenne, sociale, ecologiste
|327
|12,14%
|Alexandra Cauquil Aubenas citoyenne
|236
|8,76%
|Participation au scrutin
|Aubenas
|Taux de participation
|35,26%
|Taux d'abstention
|64,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 834
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Constant (27 élus) Aubenas le coeur et la raison
|2 614
|60,03%
|
|Benoit Perrusset (4 élus) Aubenas en mouvement
|1 055
|24,23%
|
|Martine Dubois (2 élus) La liste de gauche d'aubenas, citoyenne, sociale, ecologiste
|685
|15,73%
|
|Participation au scrutin
|Aubenas
|Taux de participation
|56,70%
|Taux d'abstention
|43,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,97%
|Nombre de votants
|4 680
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