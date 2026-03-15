Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubenas : les infos en direct

Programme de Clément Trichon à Aubenas (Aubenas insoumise)

Aubenas Insoumise

Le mouvement Aubenas Insoumise, dirigé par Clément Trichon, prône un renouveau démocratique en opposition aux politiques actuelles. Il se compose de citoyens ordinaires, tels que des salarié·es et des retraité·es, qui partagent les réalités du quotidien. Leur engagement vise à représenter la diversité du peuple et à refuser les politiques d’austérité.

Priorités pour Aubenas

Le programme met en avant plusieurs priorités, telles que l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne et l'amélioration des transports en commun. D'autres propositions incluent la création d'une épicerie communale et la mise en place d'options alimentaires variées dans les cantines. Ces initiatives visent à renforcer la solidarité et l'accessibilité pour tous les habitants.

Révocation des élus

Une des propositions phares est l'introduction d'un droit de révocation des élu·es, permettant aux citoyens de demander une votation pour évaluer leur mandat. Si 10 % des électeurs signent une pétition, une consultation sera organisée pour décider du maintien de l'élu·e. Ce mécanisme vise à renforcer la responsabilité démocratique et à garantir que le pouvoir reste entre les mains des citoyens.

Modalités de vote

Les élections se tiendront les 15 et 22 mars, et les électeurs doivent se présenter avec une pièce d'identité valide. Il est précisé que la carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter. Cette simplicité vise à encourager la participation citoyenne et à faciliter l'accès au scrutin.