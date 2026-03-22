Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubenas : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aubenas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aubenas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubenas.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubenas
11:48 - Qui est en tête à Aubenas avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Les élections municipales 2026 à Aubenas ont vu Jean-Romain Ribeyre (Divers droite) terminer en tête dimanche dernier avec 47,25 % des bulletins valides. Ensuite, Benoit Perrusset (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 30,20 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Du côté des autres candidats, avec 16,31 %, Max Bouschon a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Clément Trichon, avec la nuance La France insoumise, a obtenu 6,24 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. Enfin, concernant la participation à Aubenas, le vote a enregistré une participation de 54,33 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubenas
Le deuxième tour des élections municipales à Aubenas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Benoit Perrusset
Liste d'union à gauche
Aubenas en commun
|
|
Jean-Romain Ribeyre
Liste divers droite
GENERATION AUBENAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubenas
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Romain RIBEYRE (Ballotage) GENERATION AUBENAS
|1 970
|47,25%
|Benoit PERRUSSET (Ballotage) Aubenas en commun
|1 259
|30,20%
|Max BOUSCHON (Ballotage) POUR AUBENAS
|680
|16,31%
|Clément TRICHON Aubenas insoumise
|260
|6,24%
|Participation au scrutin
|Aubenas
|Taux de participation
|54,33%
|Taux d'abstention
|45,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|4 299
Source : ministère de l’Intérieur
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