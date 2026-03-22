Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubenas : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubenas

Le deuxième tour des élections municipales à Aubenas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Benoit Perrusset
Benoit Perrusset Liste d'union à gauche
Aubenas en commun
  • Benoit Perrusset
  • Patricia Roux
  • Mathieu Soares
  • Blandine Cayron
  • Guillaume Vermorel
  • Marie Orset
  • Thierry Chailan
  • Florence Cerbai
  • Jacques Daumas
  • Corinne Vernede
  • Hervé Massucco
  • Stéphanie Jouarre
  • Julien Borrel
  • Pascale Homeyer
  • Clément Lopez-Ramirez
  • Elodie Blanc
  • Charef-Eddine Ben Lakehal
  • Cloé Simon
  • Joachim de Paoli
  • Alicia Bird
  • Frédéric Monti
  • Rachel Dalmas
  • Gilles Baudoux
  • Mélanie Giaufret
  • Valentin Clauzier
  • Marie-Noëlle Alphonse
  • Laurent Cros
  • Myriam Durand
  • Raphaël Rigot
  • Odile Arnou-Duflot
  • Marc Marocelli
  • Valérie Fabre
  • Jean Royer-Manoha
Jean-Romain Ribeyre
Jean-Romain Ribeyre Liste divers droite
GENERATION AUBENAS
  • Jean-Romain Ribeyre
  • Ingrid Petit
  • Augustin André
  • Eliette Roche
  • Nicolas Audigier
  • Isabelle Nguyen Binh
  • Ramzi Ghalkaoui
  • Isabelle Francois
  • Norbert Poyet
  • Florence Caprioglio
  • Franck Ribellino
  • Pauline Aulagner
  • Nathan Bernard
  • Elisabeth Sauget
  • Patrice Oberti
  • Catherine Archinard
  • Cédric Delvallée
  • Patrice Ferragut
  • Daniel Keheyan
  • Catherine Haddad
  • Nicolas Teyssier
  • Céline Benoit
  • Marc Dumont
  • Evelyne Humbert
  • Franck Lenain
  • Manon Bauland
  • Philippe-Gabriel Auzas
  • Samantha Delolme
  • Florimond Losano
  • Christiane Brunel
  • Marvin Gineste
  • Françoise Dumas
  • Jean-Louis Rogier
  • Corinne Chaussabel
  • Jean Fraysse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubenas

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Romain RIBEYRE
Jean-Romain RIBEYRE (Ballotage) GENERATION AUBENAS 		1 970 47,25%
Benoit PERRUSSET
Benoit PERRUSSET (Ballotage) Aubenas en commun 		1 259 30,20%
Max BOUSCHON
Max BOUSCHON (Ballotage) POUR AUBENAS 		680 16,31%
Clément TRICHON
Clément TRICHON Aubenas insoumise 		260 6,24%
Participation au scrutin Aubenas
Taux de participation 54,33%
Taux d'abstention 45,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 4 299

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ardèche ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ardèche. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Aubenas

En savoir plus sur Aubenas