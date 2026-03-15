Résultat municipale 2026 à Aubenas (07200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Aubenas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Aubenas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubenas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Romain RIBEYRE
Jean-Romain RIBEYRE GENERATION AUBENAS 		1 970 47,25%
Benoit PERRUSSET
Benoit PERRUSSET Aubenas en commun 		1 259 30,20%
Max BOUSCHON
Max BOUSCHON POUR AUBENAS 		680 16,31%
Clément TRICHON
Clément TRICHON Aubenas insoumise 		260 6,24%
Participation au scrutin Aubenas
Taux de participation 54,33%
Taux d'abstention 45,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 4 299

Source : ministère de l’Intérieur

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