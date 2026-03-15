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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Aubenas A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Aubenas émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 488 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 450 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 3 047 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 14,36% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 12,17% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 1 086 résidents étrangers, Aubenas est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 071 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 18,24%, révélant une situation économique précaire. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Aubenas contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Aubenas ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des municipales à Aubenas il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 21,10% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 41,89% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 12,69% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Aubenas comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 30,67% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 29,26% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 31,60% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Aubenas vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Aubenas, l'abstention frappait 64,74 % des électeurs (une abstention plutôt forte) alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient renoncé à se déplacer. Il est pourtant établi de longue date qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens se rendent le plus aux urnes, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 27,90 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,30 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 35,70 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,67 % d'abstention. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Cette contingence à Aubenas constituera en conséquence une variable majeure pour cette élection municipale.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Aubenas L'exploration des résultats de 2024 confirme que Aubenas restait à l'époque une ville politiquement partagée, dans la droite ligne de 2022. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Aubenas avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 30,67% des bulletins. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants d'Aubenas soutenaient en priorité Florence Pallot (Union de la gauche) avec 29,79% au premier tour. C'est finalement Fabrice Brun (Divers droite) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 35,29% des suffrages exprimés.

14:57 - Aubenas : des verdicts très tranchés lors des élections il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Aubenas s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Aubenas accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 26,65%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,91%. Lors de la finale de l'élection à Aubenas, les électeurs accordaient 58,11% pour Emmanuel Macron, contre 41,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Aubenas soutenaient en priorité Fabrice Brun (LR) avec 29,71% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,20%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Aubenas : un impact sur les municipales À Aubenas, en matière d'impôts locaux, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 158 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 775 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 42,95 % en 2024 (contre 21,89 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 403 530 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,7578 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,04 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur la quadrangulaire des municipales de 2020 à Aubenas À Aubenas, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Yves Meyer (Divers droite) a dominé le scrutin en obtenant 918 soutiens (34,08%). Sur la seconde marche, Roger Kappel (Divers centre) a rassemblé 433 bulletins valides (16,07%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patricia Roux (Divers gauche), obtenant 426 suffrages (15,81%). Une marge large. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Jean-Yves Meyer l'a finalement emporté avec 42,35% des voix, face à Patricia Roux s'adjugeant 706 électeurs (27,89%) et Roger Kappel réunissant 20,22% des votants. La logique a été confirmée, l'écart s'élargissant pour offrir un triomphe total. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Patricia Roux a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 273 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié du transfert des voix des partisans des listes de droite sorties au premier tour.