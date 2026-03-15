Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubergenville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubergenville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Aubergenville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubergenville.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubergenville
12:05 - Jusqu'à quelle heure voter à Aubergenville (78410) ?
Les 8 bureaux de vote de la ville d'Aubergenville seront accessibles de 8 heures à 20 heures pour recevoir les citoyens. Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens d'Aubergenville sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Aubergenville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubergenville
|Tête de listeListe
|
Virginie Meunier
Liste divers droite
Nous sommes Aubergenville
|
|
Jérôme Guerineau
Liste divers gauche
Aubergenville populaire écologique et sociale
|
|
Thierry Montangerand
Liste divers droite
ENSEMBLE pour AUBERGENVILLE
|
|
Philippe Gommard
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Lécole (25 élus) Aubergenville horizon
|1 440
|51,81%
|
|Thierry Montangerand (7 élus) Pour aubergenville, poursuivons ensemble
|1 169
|42,06%
|
|Philippe Gommard (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|170
|6,11%
|
|Participation au scrutin
|Aubergenville
|Taux de participation
|42,26%
|Taux d'abstention
|57,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 870
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie Primas (30 élus) Aubergenville energies
|2 953
|80,22%
|
|Mohamed Zerkoun (2 élus) Aubergenville au coeur
|472
|12,82%
|
|Philippe Gommard (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|256
|6,95%
|
|Participation au scrutin
|Aubergenville
|Taux de participation
|55,03%
|Taux d'abstention
|44,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,44%
|Nombre de votants
|3 852
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