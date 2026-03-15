Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubergenville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubergenville

Tête de listeListe
Virginie Meunier
Virginie Meunier Liste divers droite
Nous sommes Aubergenville
  • Virginie Meunier
  • Mario Mancuso
  • Fabienne Paulin
  • Dimitri Mendy
  • Laurence Denand
  • Carlos Soares
  • Peggy François
  • Hervé Riou
  • Anaïs Masidi
  • Mohamed Zerkoun
  • Valérie Massicot
  • Ali Hadik
  • Nathalie Colas
  • Lionel Lecler
  • Lauren Ferreira Dos Santos
  • Gilles Lécole
  • Sophie Primas
  • Jérémy Lefebvre
  • Élodie Machado
  • Dominique Smittarello
  • Mathilde Blache-Mindet
  • Mougwana Ahmada Djae
  • Claudine Arnoud
  • Grégory Bracciale
  • Sophie Delaisse
  • Joël Daniel
  • Thérèse Mendy
  • Fabrice Fauquembergue
  • Fatima Abli
  • Kenny Vigier
  • Samia El Gayla
  • Laurent Monago
  • Myriam Dargent
  • Olivier Cattelain
  • Mauricette Grigy
Jérôme Guerineau
Jérôme Guerineau Liste divers gauche
Aubergenville populaire écologique et sociale
  • Jérôme Guerineau
  • Véronique Wernlé-Liorzou
  • Peter Saint-Germain
  • Ophélia de Sousa Araujo
  • Toufik Oulayou
  • Nelly Noiret
  • Nassim Daoudi
  • Aïcha Belgorine
  • Mickaël Buret
  • Ludivine Decollonge
  • Henry Saria
  • Julie Chamoret
  • Youssef Amri
  • Natacha Fresnais
  • Philippe Vanhoutte
  • Marilyn Fichaux
  • Victor Ferreira
  • Margot Houalet
  • Noé Decollonge
  • Marylène Ornella
  • Aymeric Liorzou
  • Sonia Baulon
  • Marvin Ayikoe
  • Amélie Abaziou
  • Bassirou Dia
  • Coralie Connan
  • Pascal Lepaire
  • Sarah Gomis
  • Serge Djouossie Tchayep
  • Rebeh Ben Souda
  • Abdillah Youssouf
  • Assunta Sparacca
  • Alain Sparacca
Thierry Montangerand
Thierry Montangerand Liste divers droite
ENSEMBLE pour AUBERGENVILLE
  • Thierry Montangerand
  • Isabelle Chalmandrier
  • Jean Yves Sauvé
  • Sandrine Zeller - Ba
  • Guillaume Basset
  • Corinne Bondoux
  • Philippe Defosse-Horridge
  • Marie-France Planchon
  • Christophe Epaillard
  • Brigitte Da Silva Fernandes
  • Michel Gobbi
  • Nadège Perrault
  • Jérôme Baldo
  • Gwenaëlle Javelaud Warmé
  • Jean Rebillat
  • Stéphanie Lorandin
  • Tony Pagesse
  • Sophie Da Silva
  • David Craske
  • Marie-Line Leroux
  • Dominique Bloyet
  • Julie Froment
  • Nicolas Bedin
  • Patricia Guinet
  • Antoine Boisseau
  • Alexandra Fortunade
  • Jacky Mingot
  • Delphine Bertrand
  • Cyril Avice
  • Denise Ackermann
  • Hubert Tranchard
  • Roseline Rohrbach
  • Jean-Baptiste Diot
  • Monique Leroux
  • Philippe Garcia
Philippe Gommard
Philippe Gommard Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Philippe Gommard
  • Christine Foché
  • Guillaume Camelin
  • Véronique Masset
  • Claude Massiquet
  • Nadine Bonhomme
  • Nicolas Le Blanc
  • Baya Zaïch
  • Samuel Gomis
  • Ombline Hoarau
  • Patrice Gbo
  • Irène Opay Elapi
  • Boris Corbe
  • Florence Lepicq
  • N'Galandou Soumare
  • Claude Bouteiller
  • Loïc Vallée
  • Kheira Salhi
  • Augusto Da Costa
  • Sylvie Rouxel
  • Muriz Muska
  • Éliane Fourré
  • Loïc Harmouch
  • Gwenaëlle Degenne
  • Thomas Verkarre
  • Catherine Landat
  • Moussa Mellouli
  • Diane Yvenou
  • Nabil El Mouzoun El Idrissi
  • Ingride Langer
  • Paulino de Jesus Silva
  • Sonia Gharbi
  • Éric Fèvre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Lécole
Gilles Lécole (25 élus) Aubergenville horizon 		1 440 51,81%
  • Gilles Lécole
  • Virginie Meunier
  • Didier Jahier
  • Fabienne Paulin
  • Thierry Rihouey
  • Sylvia Padiou
  • André Godineau
  • Marie-Christine Lozach-Paiola
  • Carlos Soares
  • Laurence Denand
  • Dimitri Mendy
  • Agnès Chevalier
  • Joël Daniel
  • Sophie Primas
  • Olivier Cattelain
  • Faïza Boujaouane El Alami
  • Ali Hadik
  • Elodie Machado
  • Mario Mancuso
  • Florence Varin
  • Lionel Lecler
  • Peggy François
  • Edward Dangelot
  • Myriam Dargent
  • Frédéric Grosboillot
Thierry Montangerand
Thierry Montangerand (7 élus) Pour aubergenville, poursuivons ensemble 		1 169 42,06%
  • Thierry Montangerand
  • Claudine Arnoud-Pernot
  • Philippe Coiffier
  • Nadette Pruvost
  • Jean Yves Sauve
  • Véronique Wernlé-Liorzou
  • Guillaume Basset
Philippe Gommard
Philippe Gommard (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		170 6,11%
  • Philippe Gommard
Participation au scrutin Aubergenville
Taux de participation 42,26%
Taux d'abstention 57,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 870

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie Primas
Sophie Primas (30 élus) Aubergenville energies 		2 953 80,22%
  • Sophie Primas
  • Dominique Belhomme
  • Virginie Meunier
  • Thierry Montangerand
  • Sylvia Padiou
  • Philippe Leymarie
  • Fabienne Paulin
  • Armand Machado
  • Claudine Arnoud
  • Bernard Grigy
  • Denise Amblard
  • Gilles Lecole
  • Marie-Christine Lozach
  • Pascal Andre
  • Armène Isidore
  • Joël Daniel
  • Françoise Huentz
  • André Godineau
  • Rachida Abdelouahed
  • Edward Dangelot
  • Laurence Denand
  • Sébastien Guerin
  • Nadette Pruvost
  • Didier Jahier
  • Valérie Massicot
  • Guy Escrinier
  • Isabelle Chalmandrier
  • Frédéric Grosboillot
  • Agnès Chevalier
  • Claude Vannymeersch
Mohamed Zerkoun
Mohamed Zerkoun (2 élus) Aubergenville au coeur 		472 12,82%
  • Mohamed Zerkoun
  • Rakrila Mouhoub
Philippe Gommard
Philippe Gommard (1 élu) Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		256 6,95%
  • Philippe Gommard
Participation au scrutin Aubergenville
Taux de participation 55,03%
Taux d'abstention 44,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,44%
Nombre de votants 3 852

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