Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubergenville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aubergenville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Aubergenville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Aubergenville.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubergenville
11:48 - Un premier constat à Aubergenville avec les résultats du 1er tour
Virginie Meunier (Divers droite) a remporté le premier round de l'élection municipale à Aubergenville dimanche dernier, avec 48,93 % des bulletins valides. Thierry Montangerand (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 39,85 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 6,13 %, Jérôme Guerineau, étiqueté Divers gauche, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Plus en retrait, Philippe Gommard, avec la nuance Extrême gauche, a récolté 5,09 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. Pour rappel, lors de ce scrutin à Aubergenville, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 51,59 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubergenville
Le deuxième tour des élections municipales à Aubergenville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Virginie Meunier
Liste divers droite
Nous sommes Aubergenville
|
|
Thierry Montangerand
Liste divers droite
ENSEMBLE pour AUBERGENVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubergenville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie MEUNIER (Ballotage) Nous sommes Aubergenville
|1 741
|48,93%
|Thierry MONTANGERAND (Ballotage) ENSEMBLE pour AUBERGENVILLE
|1 418
|39,85%
|Jérôme GUERINEAU Aubergenville populaire écologique et sociale
|218
|6,13%
|Philippe GOMMARD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|181
|5,09%
|Participation au scrutin
|Aubergenville
|Taux de participation
|51,59%
|Taux d'abstention
|48,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|3 634
Source : ministère de l’Intérieur
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