Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubergenville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Aubergenville

Le deuxième tour des élections municipales à Aubergenville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Virginie Meunier
Virginie Meunier Liste divers droite
Nous sommes Aubergenville
  • Virginie Meunier
  • Mario Mancuso
  • Fabienne Paulin
  • Dimitri Mendy
  • Laurence Denand
  • Carlos Soares
  • Peggy François
  • Hervé Riou
  • Anaïs Masidi
  • Mohamed Zerkoun
  • Valérie Massicot
  • Ali Hadik
  • Nathalie Colas
  • Lionel Lecler
  • Lauren Ferreira Dos Santos
  • Gilles Lécole
  • Sophie Primas
  • Jérémy Lefebvre
  • Élodie Machado
  • Dominique Smittarello
  • Mathilde Blache-Mindet
  • Mougwana Ahmada Djae
  • Claudine Arnoud
  • Grégory Bracciale
  • Sophie Delaisse
  • Joël Daniel
  • Thérèse Mendy
  • Fabrice Fauquembergue
  • Fatima Abli
  • Kenny Vigier
  • Samia El Gayla
  • Laurent Monago
  • Myriam Dargent
  • Olivier Cattelain
  • Mauricette Grigy
Thierry Montangerand
Thierry Montangerand Liste divers droite
ENSEMBLE pour AUBERGENVILLE
  • Thierry Montangerand
  • Isabelle Chalmandrier
  • Jean Yves Sauvé
  • Sandrine Zeller - Ba
  • Guillaume Basset
  • Corinne Bondoux
  • Philippe Defosse-Horridge
  • Marie-France Planchon
  • Christophe Epaillard
  • Brigitte Da Silva Fernandes
  • Michel Gobbi
  • Nadège Perrault
  • Jérôme Baldo
  • Gwenaëlle Javelaud Warmé
  • Jean Rebillat
  • Stéphanie Lorandin
  • Tony Pagesse
  • Sophie Da Silva
  • David Craske
  • Marie-Line Leroux
  • Dominique Bloyet
  • Julie Froment
  • Nicolas Bedin
  • Patricia Guinet
  • Antoine Boisseau
  • Alexandra Fortunade
  • Jacky Mingot
  • Delphine Bertrand
  • Cyril Avice
  • Denise Ackermann
  • Hubert Tranchard
  • Roseline Rohrbach
  • Jean-Baptiste Diot
  • Monique Leroux
  • Philippe Garcia

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Aubergenville

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie MEUNIER
Virginie MEUNIER (Ballotage) Nous sommes Aubergenville 		1 741 48,93%
Thierry MONTANGERAND
Thierry MONTANGERAND (Ballotage) ENSEMBLE pour AUBERGENVILLE 		1 418 39,85%
Jérôme GUERINEAU
Jérôme GUERINEAU Aubergenville populaire écologique et sociale 		218 6,13%
Philippe GOMMARD
Philippe GOMMARD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		181 5,09%
Participation au scrutin Aubergenville
Taux de participation 51,59%
Taux d'abstention 48,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 634

Source : ministère de l’Intérieur

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